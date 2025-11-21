Actualización de la CBP: los documentos válidos para cruzar la frontera de Estados Unidos en Acción de Gracias

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado para advertir a las personas que intenten ingresar a Estados Unidos en Acción de Gracias que se preparen y anticipen posibles retrasos. En el texto, remarcó que además de un pasaporte válido, los viajeros deben llevar consigo cualquier otra documentación requerida.

Documentos obligatorios para cruzar la frontera de EE.UU. en Acción de Gracias: pasaporte, I-94 y ESTA

Junto con un pasaporte válido, las personas deben tener a mano la documentación pertinente en relación con el propósito de su viaje, explicó la CBP en un comunicado. Se recomienda a los visitantes internacionales solicitar su formulario I-94 en línea o mediante la aplicación móvil gratuita CBP Link.

Los visitantes internacionales deben solicitar su formulario I-94 para cruzar la frontera de EE.UU. en Acción de Gracias Flickr/CBP

La aplicación para el celular, disponible en App Store y Google Play, otorga la posibilidad de pedir un formulario I-94 provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre. Solicitarlo con anticipación agiliza el trámite en los puertos de entrada.

Asimismo, todos los miembros del Programa de Exención de Visa que tengan previsto entrar a EE. UU. por vía terrestre deben obtener una autorización electrónica de viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). Este documento debe ser aprobado antes de solicitar la admisión en los puertos de entrada terrestres.

Las personas que no sean ciudadanas de un país participante en el Programa de Exención de Visa necesitan una visa y, por lo tanto, no pueden solicitar la ESTA.

Consejos de la CBP para ingresar a EE.UU.: mascotas, alimentos y tiempos de espera

Además de especificar cuáles son los documentos necesarios, la agencia encargada de la protección fronteriza del país puntualizó lo siguiente:

Trasladarse con mascotas : es posible que deba completar ciertos trámites o realizar determinadas gestiones antes de la salida. Esto puede incluir comprobante de vacunación antirrábica y otros certificados de salud. Cumplir con estos requisitos puede llevar tiempo, por lo que aconseja a las personas que no se demoren.

: es posible que deba completar ciertos trámites o realizar determinadas gestiones antes de la salida. Esto puede incluir comprobante de vacunación antirrábica y otros certificados de salud. Cumplir con estos requisitos puede llevar tiempo, por lo que aconseja a las personas que no se demoren. Declarar todos los productos alimenticios y agrícolas: algunas comidas no están sujetas a condiciones especiales, sin embargo, otras pueden estar prohibidas o restringidas como medida de precaución contra la introducción de plagas y enfermedades dañinas. La declaración de todos los productos permite a la CBP tomar la decisión correcta, por lo que es importante consultar la lista de la agencia.

La CBP indica que existen ciertos artículos comestibles prohibidos para cruzar la frontera de EE.UU. Facebook CBP

A su vez, la CBP resaltó que dispone de una herramienta en su página web que permite consultar los tiempos de espera actuales en la frontera. Esto ayuda a las personas a evitar las horas punta de congestión. Al ingresar a la plataforma, el usuario debe determinar si busca entrar al país con un vehículo comercial, de pasajeros o a pie.

Una vez que elige el medio de transporte y el puerto de entrada, el sitio le exhibe el tiempo de espera estimado en el momento. Además, muestra un gráfico con las tendencias de demora del último día.

Récord de viajeros en Acción de Gracias 2025: proyecciones de autos, vuelos y trenes

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) adelantó mediante un comunicado de prensa que prevé que 81,8 millones de personas viajen al menos 80 kilómetros (50 millas) desde sus hogares en el marco de Acción de Gracias. Como el feriado cae el jueves 27, el fin de semana largo se extiende del martes 25 de noviembre al lunes 1° de diciembre.

La cantidad de viajeros establecerá un nuevo récord este año si se cumplen las proyecciones. El pronóstico de 2025 incluye 1,6 millones de personas adicionales en comparación con el Día de Acción de Gracias del 2024.

En concreto, la AAA estima que al menos 73 millones de indivuduos viajarán en automóvil, lo que representa casi el 90% de los viajeros de Acción de Gracias y 1,3 millones de personas más en la carretera en comparación con el año pasado.

Este año habrá 1,6 millones de viajeros adicionales en comparación con el Día de Acción de Gracias del 2024 Freepik - Freepik

En cuanto a la vía aérea, se espera que seis millones de viajeros estadounidenses utilicen vuelos nacionales. Esto representa un aumento del 2% en comparación con 2024.

Por último, se pronostica que los viajes en otros medios de transporte aumenten un 8,5 %, hasta alcanzar casi los 2,5 millones de personas. Estos viajeros optan por autobuses, trenes y cruceros.