¿Adiós, estafadores? Target endurece sus políticas de devolución de mercadería para evitar fraudes en EE.UU.

Target implementó una serie de cambios importantes en su política de devoluciones. La medida surge en respuesta a un problema cada vez más grave: el fraude en las devoluciones, que genera pérdidas multimillonarias a la cadena de supermercados minorista. Si bien los clientes están acostumbrados a sus políticas flexibles, esta última actualización endurece las condiciones y otorga a la empresa un mayor control sobre los reembolsos sospechosos.

El eje principal de los nuevos lineamientos es que Target se reserva el derecho de rechazar cualquier devolución si considera que la solicitud podría estar vinculada a una actividad fraudulenta, incluso si el cliente presenta un recibo.

Esta política rompe con la tradición de confianza que había caracterizado a la cadena en el pasado, cuando permitía que la mayoría de los productos sin abrir y en buen estado se devolvieran sin muchas restricciones dentro de los 90 días. No obstante, los defectos de fabricación y las devoluciones de productos no abiertos seguirán estando permitidos, siempre que no haya indicios de manipulación.

Los defectos de fabricación y las devoluciones de productos no abiertos seguirán estando permitidos, siempre que no haya indicios de manipulación (Foto Canva)

Un problema creciente: el fraude en las devoluciones

El fraude en las devoluciones es un problema en aumento en la industria minorista, y Target no es la excepción. El año pasado, esta problemática superó los US$100 mil millones en pérdidas en los Estados Unidos, consignó el Daily Mail. Entre las prácticas fraudulentas más comunes se encuentran la devolución de productos robados, el intercambio de artículos de menor valor y el “wardrobing”, donde se compran productos para su uso temporal y luego se devuelven, pese a estar utilizados.

Ante este panorama, la cadena decidió tomar medidas más estrictas. Al igual que otras tiendas que ya endurecieron sus políticas de devolución, Target espera reducir significativamente las pérdidas asociadas al fraude.

Para la mayoría de los compradores que actúan de buena fe, los nuevos cambios en las políticas de Target no deberían generar grandes inconvenientes. Los productos defectuosos y los artículos sin abrir aún podrán ser devueltos dentro del periodo de 90 días, siempre que no haya señales de fraude. Sin embargo, los consumidores que realizan devoluciones frecuentes podrían notar una mayor rigurosidad en la evaluación de sus solicitudes.

Target no es la única cadena que endureció sus políticas de devolución, otros grandes minoristas que enfrentaron problemas similares lo hicieron también (Foto Canva)

Target no es la única cadena que endureció sus políticas de devolución. Otros grandes minoristas como Walmart, Home Depot y Lowe’s enfrentaron problemas similares y se espera que adopten medidas silimares en el futuro.

En definitiva, estas nuevas medidas son un reflejo de la necesidad de equilibrio entre brindar un buen servicio al cliente y proteger los intereses de la empresa. La actualización en las políticas de devolución de Target, aunque controvertida para algunos, es una señal de que el fraude no será tolerado, lo que marca un antes y un después en la forma en que los minoristas gestionan esta problemática.

LA NACION