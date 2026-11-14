¿Adiós SNAP? El plan que dejaría a casi 2 millones de niños sin comidas escolares gratuitas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) publicó el 10 de noviembre en el Registro Federal una propuesta que, según sus propias estimaciones, haría que 1,78 millones de niños dejen de calificar de manera automática para comidas escolares gratuitas. El efecto se produciría porque el plan restringe la elegibilidad categórica del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido como cupones de alimentos.

Cuántos niños perderían las comidas escolares gratuitas y cuántos seguirían cubiertos

Esa elegibilidad hoy certifica directamente a los hijos de los hogares beneficiarios. El mismo análisis calcula que cerca del 97% de esos niños conservaría el derecho a comidas gratuitas o a precio reducido si sus familias presentan una solicitud basada en ingresos. La medida todavía no está vigente.

Archivo.- Un letrero de información sobre el programa SNAP en una gasolinería de Riverwoods, Illinois, el 1° de noviembre de 2025 Nam Y. Huh - AP

La propuesta limita la elegibilidad automática para SNAP a los hogares que reciben asistencia, en su mayoría pagos en efectivo, del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). Hoy, 46 estados también aprueban a familias mediante servicios no monetarios de TANF. El USDA estima que 6,3 millones de personas dejarían de recibir SNAP en el año fiscal 2029.

Para los niños que perderían la certificación directa, el organismo proyecta este reparto:

Unos 1,66 millones seguirían recibiendo comidas gratuitas.

Otros 93.000 pasarían a pagar el precio reducido.

Unos 28.000 deberían abonar el precio completo.

En 2019, ante una propuesta similar del primer gobierno de Trump, el USDA calculó que 982 mil niños perderían el acceso automático, según informó AP. La estimación actual es un 81% mayor. También se reducirían otros apoyos. Unos 42.000 niños podrían quedar fuera del beneficio de verano de Transferencia Electrónica de Beneficios (Summer EBT, por sus siglas en inglés). Además, 5500 personas perderían el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).

Qué deben hacer las familias hispanas para mantener las comidas escolares de sus hijos

El análisis de derechos civiles del documento reconoce que el cambio podría afectar a hogares encabezados por personas hispanas, asiáticas o multirraciales. El USDA prevé que los distritos escolares procesen unas 197 mil solicitudes adicionales.

Para 2027, el umbral de ingresos para una familia de cuatro personas sería de hasta 42.900 dólares

Según el Registro Federal, para el ciclo 2026-2027, los umbrales nacionales de ingresos para un hogar de cuatro personas son:

Comidas gratuitas: ingresos anuales de hasta US$42.900

ingresos anuales de hasta US$42.900 Precio reducido: ingresos anuales de hasta US$61.050

Esos montos se actualizan cada año. La guía del USDA sobre solicitudes prohíbe a los distritos pedir información sobre ciudadanía. Además, la propuesta no modifica las restricciones de SNAP para inmigrantes, que la elegibilidad categórica nunca permitió eludir.

De acuerdo con el Centro para la Ciencia en el Interés Público, nueve estados ofrecen desayuno y almuerzo gratuitos a todos los alumnos de las escuelas participantes, sin evaluar ingresos: California, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nuevo México, Nueva York y Vermont.

Cuándo podría entrar en vigor el recorte de SNAP y cómo opinar sobre la propuesta

Los comentarios públicos se reciben hasta el 10 de diciembre de 2026 en Regulations.gov, bajo el expediente FNA-2026-0661. El USDA justifica el cambio con un ahorro federal de unos US$44.649 millones entre los años fiscales 2027 y 2031.

La propuesta podría dificultar el acceso de niños elegibles a las comidas escolares, al Summer EBT y al WIC Nam Y. Huh - AP

Sostiene que la regla actual permite recibir ayuda a hogares que superan los límites legales de ingresos o ahorros. Save the Children advirtió que la propuesta podría dificultar el acceso de niños elegibles a las comidas escolares, al Summer EBT y al WIC.

La versión de 2019 nunca se aplicó. La administración de Joe Biden la retiró en junio de 2021. Tras revisar los comentarios, el USDA podrá adoptar la regla, modificarla o desistir. El documento no fija una fecha de implementación, aunque proyecta efectos plenos durante el año fiscal 2029, que comienza el 1° de octubre de 2028.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.