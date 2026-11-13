Nueva York: Mamdani destina US$61,7 millones a SNAP para cubrir los recortes por la ley de Trump

La ciudad de Nueva York pagará US$61,7 millones en el año fiscal 2027 para cubrir el aumento de los costos administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que impuso la ley federal H.R.1. El alcalde Zohran Mamdani incluyó la partida en la actualización de noviembre del plan financiero, presentada el 12 de noviembre, que indica que la norma elevó del 50% al 75% la parte de esos gastos a cargo de la ciudad. Los fondos, que llegarán a US$82,6 millones en el año fiscal 2030, sostienen la gestión de SNAP en Nueva York y no aumentan los beneficios, que siguen siendo federales.

Por qué Nueva York paga ahora el 75% de la administración de SNAP

“Los neoyorquinos merecen un gobierno que trabaje tan duro como ellos y que sea tan cuidadoso con su dinero como ellos lo son”, expresó Mamadani en el comunicado.

La H.R.1 (One Big Beautiful Bill Act), firmada en julio de 2025 por el presidente Donald Trump, redujo la contribución federal a los gastos operativos del 50% al 25% desde el 1° de octubre de 2026, según el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).

“Nuestro presupuesto demuestra que la responsabilidad fiscal y la excelencia pública van de la mano. Estamos invirtiendo en los servicios esenciales de los que dependen los neoyorquinos para proteger su salud, seguridad y bienestar, al tiempo que implementamos un ambicioso plan de ahorro para fortalecer la situación financiera de nuestra ciudad y así garantizar su futuro a las generaciones venideras”, agregó el alcalde.

Nueva York es uno de los tres estados, junto con Nueva Jersey y Carolina del Norte, donde los condados pagan toda la porción no federal, según la Asociación de Condados del Estado de Nueva York (NYSAC, por sus siglas en inglés). Funcionarios estatales estimaron el costo adicional en US$220 millones anuales, de los que el Estado asumirá US$36 millones, informó City Limits.

NYSAC proyectó para la ciudad casi US$111 millones anuales, aunque el comunicado no explica la diferencia. El año fiscal municipal 2027 abarca de julio de 2026 a junio de 2027, por lo que la nueva proporción rige solo nueve de esos meses.

Cuántos neoyorquinos perdieron SNAP y qué inmigrantes ya no califican

La Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) registró 1.613.318 beneficiarios en agosto de 2026, frente a 1.775.169 un año antes: 161.851 personas menos (9,1%). En su informe de gestión del año fiscal 2026, la agencia enmarcó la caída en la tendencia nacional asociada con la ley H.R.1.

Según la comisionada de Servicios Sociales, Erin Dalton, 26.500 personas perdieron el beneficio por las nuevas reglas de trabajo. Desde abril de 2026, el Estado aplica además restricciones migratorias:

Perdieron la elegibilidad refugiados , asilados , titulares de visa T , autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer ( VAWA , por sus siglas en inglés), personas con suspensión de deportación y quienes tienen un parole de un año o más.

, , titulares de , autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer ( , por sus siglas en inglés), personas con y quienes tienen un de un año o más. Quienes ya cobraban conservan el beneficio hasta su próxima recertificación y no deben devolver lo recibido.

Los residentes permanentes pueden seguir calificando. De acuerdo con Hunger Solutions New York, se estima que el cambio pone en riesgo la asistencia de más de 40.000 inmigrantes con presencia legal.

Qué financia el gasto administrativo y qué costo llega en octubre de 2027

La partida financia al personal que procesa cada caso. Según el informe de la HRA, la espera en sus oficinas subió un 19% en el año fiscal 2026, hasta 97 minutos, en parte por la H.R. 1.

Desde el 1° de octubre de 2027, los estados con una tasa de error de pago del 6% o más deberán financiar parte de los beneficios. Nueva York registró 13,18% en el año fiscal federal 2025, lo que implica aportar el 15%, unos US$1200 millones anuales, según un análisis de Hunger Solutions. La tasa de la ciudad fue de 14,64%.

Quienes perdieron SNAP por las reglas laborales pueden volver a solicitarlo en el período de tres años iniciado en octubre, a través del 718-SNAP-NOW o de ACCESS HRA. La administración de Mamdani actualizará sus metas de ahorro en el presupuesto preliminar del año fiscal 2028.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.