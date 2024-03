Escuchar

Este martes 19 de marzo comenzó el March Madness 2024 de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA, por sus siglas en inglés), uno de los torneos de básquet más esperados del año en Estados Unidos, que finalizará el 8 de abril con la gran final de la competición de la categoría masculina. Este es el calendario con todos los partidos, horarios, emisoras de TV para verlo en vivo y links para disfrutarlos de manera online.

Calendario del March Madness 2024 masculino

Este martes 19 de marzo, ya se disputaron dos partidos correspondientes a los First Four: Wagner venció a Howard 71-68 y Colorado State se impuso frente a Virginia por 67-42. Aún restan los dos enfrentamientos de este miércoles para que concluya esta instancia: Gramblings vs. Montana State y Colorado vs. Boise State.

De acuerdo al calendario general, la First round (Primera ronda) se llevará a cabo entre el 21 y 22 de marzo; la Second round (Segunda ronda), entre el 23 y 24; los Sweet 16 (octavos de final), del 28 al 29; y los Elite Eight (cuartos de final), entre el 30 y 31. En tanto, los Final four (semifinales) se jugarán el sábado 6 de abril en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, mientras que el NCAA championship game (final) tendrá lugar el lunes 8 de abril en el mismo estadio.

March Madness 2024 masculino: fechas, horarios y dónde verlos en vivo por TV e internet

El calendario completo de las primeras rondas del March Madness, con sus respectivos horarios (hora del este), cadenas de televisión que lo transmiten y links oficiales para ver de forma online es:

Martes 19 de marzo (Primeros cuatro)

Wagner vs. Howard, terminó 71 a 68

Colorado State vs. Virginia, terminó 67 a 42

Miércoles 20 de marzo (Primeros cuatro)

Jueves 21 de marzo (Primera ronda)

Viernes 22 de marzo (Primera ronda)

Todos los partidos de March Madness 2024 y sus respectivos horarios NBC

La segunda ronda se definirá una vez que estén establecidos los resultados de todos los partidos de la primera ronda. De la misma manera, los cruces de dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final se establecerán conforme avance el torneo.

Calendario del March Madness 2024 femenino

El torneo femenino del March Madness 2024 comienza este miércoles 20 de marzo con la primera jornada de los First four (Primeros cuatro), que se extiende hasta mañana, jueves 21. La First round (Primera ronda) es entre el 22 y 23 de marzo; la Second round (Segunda ronda), entre el 24 y 25; los Sweet 16 (octavos de final), del 29 al 30; y los Elite Eight (cuartos de final), entre el 31 de marzo y 1° de abril.

Los Final four (semifinales) se juegan el viernes 5 de abril en el Rocket Mortgage FieldHouse, en Cleveland, Ohio; ambos partidos se transmitirán por ESPN. Por su parte, el NCAA championship game (final) tendrá lugar el domingo 7 de abril en el mismo estadio, emitido por ABC.

March Madness 2024 femenino: fechas, horarios y dónde verlos en vivo por TV e internet

El calendario completo de las primeras rondas, con sus respectivos horarios (hora del este), cadenas de televisión que lo transmiten y links para ver de forma online es:

Miércoles 20 de marzo (Primeros cuatro)

Jueves 21 de marzo (Primeros cuatro)

Viernes 22 de marzo (Primera ronda)

Sábado 23 de marzo (Primera ronda)

Al igual que en el caso del torneo masculino, la segunda ronda se definirá una vez que estén establecidos los resultados de todos los partidos de la primera ronda. De la misma manera, los cruces de dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, se fijarán conforme avance la competición.