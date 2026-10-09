Agentes del ICE balearon a un migrante frente a un niño de cinco años y estallaron las protestas

NUEVA YORK.– Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dispararon e hirieron en el cuello a un dominicano de 28 años que se encontraba en su vehículo junto a un niño de cinco años, durante un operativo realizado el jueves en el barrio de Marble Hill, en Nueva York. El episodio desató una fuerte reacción del alcalde Zohran Mamdani, protestas callejeras y nuevos cuestionamientos a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

El hombre, identificado como Oscar Belgal, sobrevivió al ataque y fue trasladado a un hospital, mientras que el menor resultó ileso y quedó al cuidado de un familiar, según confirmó la Policía de Nueva York.

Agentes federales y de las fuerzas de seguridad locales permanecen cerca del lugar donde un hombre recibió un disparo de un agente del ICE en el Bronx, Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El incidente se suma a una serie de operativos violentos protagonizados por agentes federales de inmigración desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. En ese período, al menos 21 personas recibieron disparos de agentes migratorios y siete murieron, en medio de crecientes protestas y denuncias por el uso excesivo de la fuerza.

“Los primeros reportes indican que los agentes rodearon al hombre y a un chico de cinco años en su automóvil antes de disparar varias ráfagas”, afirmó Mamdani en un comunicado.

El alcalde aseguró que mantuvo conversaciones telefónicas con Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Mullin, para conseguir la liberación de Belgal, aunque las negociaciones fracasaron. También exigió al gobierno federal que suspendiera los operativos migratorios en la ciudad

I am angry tonight.



Because today ICE shot a New Yorker. They shot a New Yorker while his five year old child was in the car.



ICE makes this city less safe.



We want them out. Now. pic.twitter.com/ZizKB0OP7S — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 9, 2026

“Estas acciones están haciendo que la ciudad sea menos segura”, denunció. “Queremos que el ICE se vaya de nuestra ciudad, de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, de nuestras calles y que se aleje de nuestros niños”, agregó.

“No hay justificación para lo que hemos visto hoy”, sentenció.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, sostuvo que sus agentes realizaban una “operación de aplicación selectiva de la ley” para detener a un ciudadano dominicano con antecedentes penales.

Según el organismo, durante el procedimiento uno de los agentes disparó su arma e hirió al sospechoso, quien recibió asistencia inmediata y fue trasladado a un hospital. Sin embargo, el DHS no explicó qué circunstancias llevaron al uso de la fuerza.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 16, hora local, según las autoridades.

Agentes de civil y siete disparos

La comisaria de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, ofreció una reconstrucción más detallada de lo ocurrido. Según explicó, Belgal se disponía a estacionar cuando un agente federal vestido de civil se acercó con el arma desenfundada, seguido por otro que tampoco llevaba uniforme.

Un automóvil que, según medios locales y la policía, pertenecería al hombre que recibió un disparo de un agente del ICE en el Bronx, Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Ante esa situación, el hombre comenzó a avanzar con su vehículo y al menos uno de los agentes efectuó siete disparos, uno de los cuales lo hirió debajo de la oreja izquierda.

Tisch aclaró que la Policía de Nueva York no participaba del operativo, aunque varios efectivos escucharon las detonaciones y acudieron al lugar.

Una cámara de seguridad policial registró parte de los momentos previos al enfrentamiento, pero no el tiroteo. En el automóvil quedaron marcas de bala, incluido un orificio de entrada en el parabrisas y otro de salida en una ventana trasera.

Trinitarios is Trending in the US because the Immigration and Customs Enforcement (ICE) has alleged that the 28-year-old man its agent shot in the Bronx is a convicted thief with ties to the Dominican-American criminal gang, The Trinitarios.



Oscar Belgal, a Dominican national,… pic.twitter.com/oquMjLAGb1 — Why It Is Trending (@trendingblog247) October 9, 2026

Pedro Almaraz, empleado de un restaurante cercano, relató que escuchó varias detonaciones y luego vio a un hombre tendido en el suelo, rodeado de agentes con el rostro cubierto y chalecos del DHS, mientras los testigos gritaban.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a Belgal sentado en el suelo con las manos detrás de la espalda poco después del ataque. En otras imágenes se observaba a policías municipales mientras lo trasladaban hasta un vehículo.

Mamdani habla durante una conferencia de prensa en el lugar donde un hombre recibió un disparo de un agente del ICE en el Bronx, Nueva York RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las autoridades federales justificaron el operativo por los antecedentes del hombre, a quien describieron como un “extranjero ilegal delincuente”.

Según Tisch, Belgal había sido arrestado en 2023 por un robo, se declaró culpable de hurto mayor y recibió una condena de libertad condicional. En 2025 volvió a ser detenido, esta vez por un cargo relacionado con la venta de drogas, en una causa todavía abierta en la que se declaró inocente.

El episodio reavivó además las críticas a los procedimientos del ICE durante controles vehiculares. Desde el año pasado, agentes migratorios dispararon sus armas en más de una decena de intervenciones relacionadas con vehículos, con un saldo de al menos cuatro muertos y varios heridos.

Agentes federales y de las fuerzas de seguridad locales permanecen cerca del lugar donde un hombre recibió un disparo de un agente del ICE en el Bronx, Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

A fines de septiembre, la agencia había ordenado a sus efectivos evitar las persecuciones a alta velocidad y realizar detenciones vehiculares solo cuando contaran con capacitación específica.

Protestas y enfrentamientos

El tiroteo provocó una inmediata reacción de funcionarios locales y vecinos de Marble Hill, un barrio con una importante comunidad dominicana.

“Estamos desconsolados y furiosos”, declaró la concejal demócrata Carmen De La Rosa, nacida en República Dominicana y representante de la zona, durante una conferencia de prensa realizada cerca del lugar del ataque.

Las críticas pronto se trasladaron a las calles. Decenas de manifestantes comenzaron a corear “¡Fuera el ICE de nuestras calles ya!” y marcharon hasta el hospital donde permanecía internado Belgal.

Manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad se enfrentan cerca del lugar donde un hombre recibió un disparo de un agente del ICE en el Bronx, Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La protesta derivó en enfrentamientos cuando una multitud bloqueó una intersección cercana al centro médico. Al intentar despejar el acceso para permitir el paso de ambulancias, la policía encontró resistencia: algunos manifestantes empujaron las barricadas y arrojaron botellas de agua contra los agentes. Hubo varias detenciones.

En respuesta a las críticas, el DHS responsabilizó a las políticas de las llamadas “ciudades santuario”, que limitan la cooperación de las autoridades locales con los organismos federales de inmigración. Según el departamento, esas restricciones obligan a sus agentes a efectuar arrestos en entornos “impredecibles y peligrosos”.

Sin embargo, entre los vecinos también crecieron los cuestionamientos por la actuación de efectivos de civil y sin identificación visible.

Alfred Silva, un residente de Marble Hill de 38 años, reclamó mayor transparencia y aseguró que uno de los agentes llevaba un chaleco similar a los utilizados en obras de construcción.

Manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad se enfrentan cerca del lugar donde un hombre recibió un disparo de un agente del ICE en el Bronx, Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

“Necesitamos más transparencia para entender con quién estamos lidiando, porque cualquiera en la calle puede ponerse un chaleco, sacar un arma y decir que es del ICE”, advirtió.

Y concluyó: “Sin importar si sos de izquierda o de derecha, deberíamos entender que esto no debería estar pasando”.

Agencias AP, AFP y Reuters