escuchar

Una mujer estadounidense lanzó comentarios racistas contra una madre de familia, porque le habló en español a su hijo en el baño de Disneyland, en California. Eva Ramírez y el menor visitaron el parque temático para pasar un día agradable, pero cuando fueron al baño estuvieron involucrados en el enfrentamiento. “Estoy en Disneyland y esta persona me escuchó hablar español y me dijo: ¿'Eres una f... mexicana, verdad?’ El problema es que hablo español en tu país, ¿verdad?”, increpó Ramírez a su agresora.

La mujer latina grabó el incidente y lo publicó en redes sociales. En el clip aparece la otra persona mientras le hace señas obscenas. “No puedo creer que sea 2023 y estemos hundidos en el odio y la intolerancia, pero esta persona ni siquiera fue sutil ni lo ocultó”, escribió Ramírez en la publicación que ha alcanzado casi 13.000 “Me gusta”. “Le dije: ‘Lamento que pienses así, no todos los que hablan español son mexicanos, pero como estás tan orgullosa déjame grabarte’. La persona de la camisa negra estuvo de acuerdo con todo lo que gritaba la mujer de la gris. Una vez que me escuchó decir que grabaré, se quedó callada”.

La mujer lanzó ofensas contra una madre de familia y su hijo por hablar español en Estados Unidos @_eva4eva / Instagram

La presunta agresora siguió confrontando a Ramírez frente a su pequeño hijo. “Esto es Estados Unidos; en Estados Unidos no se habla español”, dijo, a lo que la madre respondió que ella hablaba los dos idiomas. Además, le preguntó cuál era el problema. “Somos libres de hablar español en donde se nos dé la gana”. A los pocos segundos, la agresora reveló su verdadera molestia: “¡Odio a los mexicanos! ¡Ahí está!”.

La mujer estadounidense le dijo a Ramírez que era grosero usar el baño especial porque su acompañante estaba en silla de ruedas. “Estar discapacitada no te da derecho a ser racista”, gritó la mujer de raíces mexicanas. Cuando la atacante salía del baño, levantó su dedo de en medio a la cámara de Eva, mientras otras personas veían el enfrentamiento. “Los baños más grandes en ese lugar también son para madres con niños y claramente no tienen señales de discapacidad. Por supuesto, el intento inmediato de victimizarse una vez que son sorprendidos en el acto”, escribió en su perfil de Instagram.

Ramírez narró que había interpuesto su queja con el equipo de seguridad de Disneyland, pero le dijeron que no podían hacer nada porque la confrontación solo fue verbal. “Estoy compartiendo esto porque el racismo comienza en casa. Las personas tienen acceso a varios recursos, pero, aun así, toman la decisión consciente de seguir siendo ignorantes. Nunca pensé que pasaría esto y creí que ignoraría a alguien así, pero en presencia de mi hijo nadie le gritará a él ni a mí en qué idioma hablar”.

Protestan frente a la casa de la mujer y detienen a uno

Tras darse a conocer este incidente, varias personas se manifestaron frente a la casa de la mujer estadounidense el pasado fin de semana, aunque no está claro cómo lograron identificarla. Uno de los manifestantes, que es conocido por ser un activista a favor de los vendedores ambulantes, terminó detenido. Al enterarse, Ramírez comentó que no quiere represalias hacia la persona que insultó a su hijo y a ella, y que simplemente busca que Disneyland reconozca lo que ocurrió en sus instalaciones.