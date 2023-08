De qué manera la pelea contra Disney ya afectó a Ron DeSantis

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es un fiel defensor de las políticas conservadoras, que abarcan desde la educación, la diversidad sexual y de género e incluso la inmigración. Además, mantiene desde hace tiempo una disputa con Disney, desde que la empresa reaccionó al controvertido proyecto de ley conocido como “No digas gay”. Luego, ambas partes se trenzaron en un enfrentamiento que ya impactó en el Estado del Sol y su economía.

Si bien en Florida hay otras empresas que comparten las ideas de Disney, la multinacional y líder en parques es una de las principales generadoras de empleo. Luego de que el gobernador designara una junta para el control del Reedy Creek Improvement District, el distrito fiscal especial para los terrenos de los parques temáticos de la compañía, la relación entre ambas partes se tensó aún más y comenzaron las batallas legales.

El conflicto entre Disney y Florida surgió a raíz de la ley "No digas gay" (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Uno de los impactos económicos más fuertes se anunció el pasado mayo, cuando el gigante del entretenimiento dio marcha atras con un proyecto de más US$1000 millones con el que construiría un campus de oficinas y trasladaría a 2000 empleados a Orlando. Asimismo, canceló su hotel temático de Star Wars, que llevaba poco tiempo en funcionamiento. En ese entonces, el CEO de la empresa, Bob Iger, criticó al gobernador y lo nombró “antinegocios” y “anti Florida”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, agradeció la medida de Disney @GavinNewsom

La corporación comenzó a centrarse en otras oportunidades, como su proyecto Disneyland Forward, en Anaheim, California, que tiene una proyección de ingresos anuales de 253 millones de dólares, así como la creación de más de 2200 empleos.

¿Por qué Disney influye tanto en Florida?

Por lo tanto, mientras muchos políticos luchan por ganarse a los grandes empresarios, DeSantis parece no seguir la tendencia. En abril, recordó NBC News, incluso pensó en poner una prisión cerca del complejo de parques temáticos de Orlando. En 2021, cuando EE.UU. aún luchaba por recuperarse de la pandemia, Disney atrajo a más de 36 millones de personas a la zona de Orlando. Dos años antes, la cifra había llegado a los 59 millones.

Cuando estos visitantes llegan a la ciudad, buscan alojamiento y comida, compran en negocios y dejan en cada lugar ingresos fiscales. El año pasado, Disney pagó y recaudó más de US$1100 millones en impuestos estatales y locales en Florida. De acuerdo con estimaciones del medio citado, la cantidad “es mucho mayor que los US$350 millones presupuestados para Asuntos de la Tercera Edad, los US$492 millones para la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna Silvestre o los US$563 millones reservados para Seguridad Vial”.

Asimismo, los parques son grandes empleadores en Florida, con 75.000 trabajadores en el estado. Estos también impactan en la economía, de manera que compran casas, pagan alquileres y forman parte del sistema. Por eso, la marcha atrás con los proyectos mueve la balanza en la economía.

Esta temporada Disney tiene otra realidad

Las largas filas y aglomeraciones son populares en los famosos parques temáticos, sobre todo en los meses de verano, pero los visitantes de Walt Disney World y Universal Orlando ven otro paisaje esta temporada.

De acuerdo con un reporte de CNN, hasta mediados de julio los tiempos de espera de las atracciones se redujeron mientras que en las redes sociales se comentó que había menos gente. Si bien las razones no son fáciles de precisar, diferentes expertos en viajes coinciden en que el clima extremo de calor, la disminución del auge de los viajes y el tenso clima que se vive en Florida causaron advertencias por parte de algunos grupos.

Visitantes del parque temático Magic Kingdom caminan cerca de una estatua de Walt Disney y Mickey Mouse, el viernes 14 de julio de 2023, en Lake Buena Vista, Florida. (AP Foto/John Raoux)

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y la organización L.G.B.T.Q. Equality Florida emitieron en días pasados declaraciones que pedían reconsiderar viajar a Florida por las políticas del gobernador. Al respecto, el político aseguró que este aviso era “una falsa total”. Sin embargo, Brandon Wolf, secretario de prensa de Equality Florida, dijo en declaraciones citadas por The New York Times que habían recibido un número creciente de consultas sobre si era seguro para los visitantes LGBTQ ir a Florida.

No obstante, Iger atribuyó el reciente descenso de los tiempos de espera en Disney World a una caída general del turismo: “Florida permaneció en actividades durante el Covid-19 y creó una enorme demanda, y no tenía competencia porque había una serie de otros lugares, estados, que aún no habían abierto”, señaló. “Si nos fijamos en las cifras de Florida en 2023, frente a las de 2022, cuando no había tanto abierto y Florida era el único sitio, hoy hay mucha más competencia”.

A pesar de que el debate sobre las causas del descenso de turistas está vigente, algunos consideran que el calor extremo de este año influye. Por su parte Don Munsil, presidente de MouseSavers, guía de descuentos y ofertas en los parques Disney y Universal, no cree que el enrarecido clima político sea la única causa. “Eso implicaría que Universal tuviera cifras enormes (de visitantes) y Disney menos”, argumentó. Los impactos se verán después de la temporada.

