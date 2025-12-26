Alerta invernal en Nueva York y Nueva Jersey: cuánto duraría y a quiénes afectaría
Se esperan acumulaciones generalizadas de nieve; hay advertencias en estados vecinos como Pensilvania y Connecticut
La región del noreste de Estados Unidos se preparará para un episodio invernal de alto impacto que activará alertas oficiales en amplias zonas de Nueva York y Nueva Jersey. A partir de la tarde del viernes y durante la madrugada del sábado, un sistema de tormenta provocará nevadas intensas, complicaciones en la circulación y condiciones peligrosas para los desplazamientos.
Condados de Nueva York y Nueva Jersey bajo advertencia climática desde este el viernes
Las advertencias de tormenta invernal entrarán en vigor a partir de las 13 horas local en varios condados del norte de Nueva Jersey y del este de Pensilvania, según informó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Mount Holly.
En estas zonas se esperará una combinación de nieve intensa y aguanieve, con acumulaciones que afectarán de manera directa la movilidad.
En el caso específico de Warren County, en Nueva Jersey, y Monroe County, en Pensilvania, el organismo anticipó entre cuatro y seis pulgadas (diez a 15 centímetros) de nieve y aguanieve, con la posibilidad de una ligera capa de hielo.
En sectores elevados y en la mitad norte de esos condados, los registros locales podrán superar las ocho pulgadas (20 centímetros). La advertencia se extenderá desde las 13 hs del viernes hasta las 10 hs del sábado.
El foco de tormentas se ampliará hacia el estado de Nueva York
A medida que el sistema avance, una extensa franja del estado de Nueva York quedará bajo advertencia de tormenta invernal, de acuerdo con el parte emitido por la oficina del NWS en Binghamton.
Desde las 13 horas del viernes y hasta el mediodía del sábado, condados como Broome, Chenango, Cortland, Delaware, Otsego y Sullivan enfrentarán nevadas persistentes y de moderada a fuerte intensidad.
En estas áreas, la acumulación total oscilará entre cinco y nueve pulgadas (13 a 23 centímetros). La nieve se desarrollará durante la tarde, con el período más activo previsto entre el final de la tarde y la noche del viernes.
Luego, las precipitaciones comenzarán a disminuir de manera rápida durante la madrugada del sábado, aunque las condiciones de las rutas se mantendrán peligrosas durante varias horas más.
El impacto no se limitará a Nueva York. El mismo aviso incluye zonas del noreste de Pensilvania, como Northern Wayne, Pike y Southern Wayne Counties, donde se repetirán escenarios similares de acumulación y riesgo vial.
Alerta climática en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut: el pico ocurrirá la noche del viernes
La advertencia más amplia y significativa es la emitida por la oficina del NWS en Nueva York, que abarca a la ciudad de Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y sectores del sur de Connecticut. En este caso, el aviso comenzará a regir desde las 16 hs del viernes y se mantendrá activo hasta las 13 hs del sábado.
Las previsiones oficiales indicaron acumulaciones de nieve generalizadas de entre cinco y nueve pulgadas (13 a 23 centímetros), con una distribución que incluirá Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, además de condados como Westchester, Rockland, Nassau y Suffolk.
En Nueva Jersey, quedarán comprendidas áreas densamente pobladas como Hudson, Bergen, Essex y Union.
Según ABC7, el momento más crítico del evento se concentrará entre las 20 hs del viernes y la 1 hs del sábado. Durante ese lapso, la tormenta podrá generar tasas de nieve de entre una y dos pulgadas por hora (2,5 a cinco centímetros).
Regiones con acumulaciones de nieve aún mayores en el interior de Nueva York
Más hacia el norte y el interior, la oficina del NWS en Albany advirtió que el fenómeno tendrá un impacto todavía más severo. Desde las 16 horas del viernes y hasta las 13 horas del sábado, zonas del este de Nueva York y del noroeste de Connecticut registrarán los valores más altos del evento.
En el condado de Litchfield, en Connecticut, y en áreas como los Catskills orientales, el valle medio del Hudson, las Taconics del sur y el valle de Schoharie, las acumulaciones previstas irán de cinco a diez pulgadas (13 a 25 centímetros).
Durante la noche del viernes, la nevada será persistente y pesada, con la posibilidad de picos de intensidad que alcanzarán entre una y dos pulgadas por hora (2,5 a 5 centímetros). El NWS anticipó que las carreteras, especialmente puentes y pasos elevados, se volverán resbaladizas y peligrosas.
