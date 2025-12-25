Ley SB 8 en Texas: los condados que no estarán obligados a colaborar con el ICE el 1° de enero

De acuerdo con la ley SB 8 de Texas, que fue firmada por Greg Abbott y entrará en vigor el 1° de enero de 2026, ciertos condados deberán colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mediante alguno de sus tipos de acuerdo 287(g). A pesar de que la norma es amplia y abarca a buena parte del Estado de la Estrella Solitaria, no todos están obligados.

Condados de Texas que no administren una cárcel no tendrán que colaborar con el ICE

De acuerdo con el texto de la ley, todos los condados que operen una cárcel, o que paguen a un privado para su administración, deben solicitar a la entidad federal participar en un acuerdo 287(g).

La ley SB 8 obliga a condados con una cárcel propia a colaborar con el ICE Facebook Greg Abbott

Este programa, en sus distintas variantes, habilita la colaboración local con el ICE para aplicar las leyes migratorias.

En este contexto, los únicos que no quedarán alcanzados por esta norma son los condados que no tengan una cárcel propia dentro de su territorio.

Las claves de la SB 8, la ley de Texas que obliga a colaborar con el ICE

La norma establece el requisito de brindar ayuda y soporte a la entidad estadounidense y habilita financiamiento. Para la implementación de los programas, Texas enviará fondos a los departamentos policiales según la población de cada sitio.

Estas son algunas de las claves de la ley en el Estado de la Estrella Solitaria:

Los departamentos policiales de cada condado que aplique tienen tiempo hasta el 1° de diciembre de 2026 para solicitar un acuerdo al ICE.

al ICE. En caso de que la entidad federal no apruebe la participación , el sheriff del condado debe presentar pruebas al estado de que presentó la solicitud. Además, debe volver a aplicar al menos una vez por año.

, el al estado de que presentó la solicitud. Además, al menos una vez por año. El dinero enviado por Texas en este marco debe usarse dentro de los primeros dos años para gastos policiales que no cubra el gobierno federal.

Texas enviará fondos a los condados para que colaboren con el ICE AP Alex Brandon / Flickr-ICE

Las subvenciones están dispuestas según la cantidad de población y se distribuyen así: condados con menos de 100 mil habitantes reciben US$80.000; desde 100 mil y menos de 500 mil, US$100 mil; desde 500 mil y menos de un millón, US$120 mil; más de un millón de habitantes, US$140 mil.

y se distribuyen así: condados con menos de 100 mil habitantes reciben US$80.000; desde 100 mil y menos de 500 mil, US$100 mil; desde 500 mil y menos de un millón, US$120 mil; más de un millón de habitantes, US$140 mil. La administración de un condado no puede reducir el presupuesto de un departamento policial para compensar los ingresos extra que tuvo por acuerdos con el ICE.

para compensar los ingresos extra que tuvo por acuerdos con el ICE. Texas puede tomar acciones legales contra cualquier departamento policial obligado que no cumpla con la ley.

El programa 287(g) permite a ICE la colaboración con los socios policiales estatales y locales. Texas obliga a los condados a participar con la ley SB 8 Amanda Mason - Flickr/ICE

Qué tipos de acuerdo 287(g) tiene el ICE

La obligación de la SB 8 de Texas aplica para los condados que tengan cárceles, para que brinden asistencia logística a la entidad federal. Sin embargo, de acuerdo con su sitio web oficial, el ICE tiene cuatro modelos de colaboración en el marco del programa 287(g):

Jail Enforcement : habilita a agentes investigar el estatus migratorio de personas detenidas y acusadas por algún crimen. Los oficiales solamente tienen permitido actuar dentro de una cárcel en cuestiones de inmigración.

: habilita a agentes investigar el estatus migratorio de personas detenidas y acusadas por algún crimen. Los oficiales solamente tienen permitido actuar dentro de una cárcel en cuestiones de inmigración. Task Force : el condado y el ICE llevan a cabo operativos conjuntos para detener migrantes.

: el condado y el ICE llevan a cabo operativos conjuntos para detener migrantes. Warrant Service Officer : permite la capacitación y entrenamiento de agentes locales para que realicen detenciones específicas.

: permite la capacitación y entrenamiento de agentes locales para que realicen detenciones específicas. Tribal Task Force: funciona como un “multiplicador de fuerza para que las agencias policiales locales apliquen la autoridad migratoria con la supervisión del ICE”.