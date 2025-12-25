Nuevas placas en Florida: ¿se podrá transitar con las matrículas anteriores?

Desde la semana pasada están disponibles en Florida nuevas placas conmemorativas denominadas America 250, que buscan honrar la fundación de Estados Unidos. Las personas que aún tengan las anteriores matrículas podrán circular sin problemas, pero deben tener en cuenta otras restricciones que entraron en vigor este año.

Qué pasará con las matrículas viejas en Florida

Las nuevas placas America250FL, presentadas por el Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, no reemplazan a las matrículas actuales.

Las matrículas viejas siguen siendo válidas en Florida siempre que estén registradas y en regla Freepik

De este modo, los modelos antiguos mantienen su validez siempre que estén registrados y en regla. El nuevo diseño es opcional y está disponible para quienes quieran participar del aniversario con ese estilo.

No obstante, los ciudadanos del Estado del Sol que deseen circular con sus matrículas anteriores deben cumplir con las regulaciones recientes.

Normas para las placas viejas en Florida

En octubre, con la firma del gobernador Ron DeSantis, comenzó a regir la ley HB 253. La medida establece que las personas que tapen parcialmente las patentes pueden recibir cargos por delito, en lugar de una contravención.

El estatuto remarca que no se puede colocar “ninguna sustancia, recubrimiento, aparato luminoso o material, ya sea transparente, reflectivo o de otro tipo, que dificulte la visualización o la identificación de la información principal de la matrícula". Las acciones prohibidas son:

Cambiar el color original de la matrícula.

Aplicar sprays, tintes, láminas reflectivas o coberturas oscuras.

Utilizar cubiertas transparentes o polarizadas, aun cuando no parezcan alterar la placa a simple vista.

Incorporar dispositivos iluminados que modifiquen la visibilidad del número.

Instalar mecanismos que volteen la placa, la oculten o permitan alternar entre varias matrículas.

Las personas en Florida ya no pueden colocar ningún material que dificulte la visualización o la identificación de la información principal de las matrículas Instagram @hollywood.jefe

Los conductores que incumplan con esta normativa están sujetos a diferentes sanciones:

Alterar, cubrir o modificar la placa : delito menor de segundo grado, con pena potencial de hasta 60 días de cárcel y multa de hasta 500 dólares.

: delito menor de segundo grado, con pena potencial de hasta 60 días de cárcel y multa de hasta 500 dólares. Comprar o poseer un dispositivo para ocultar la placa : delito menor de segundo grado, con las mismas consecuencias penales.

: delito menor de segundo grado, con las mismas consecuencias penales. Fabricar, vender o distribuir estos dispositivos : delito menor de primer grado, con encarcelamiento de hasta un año y una multa máxima de US$1000.

: delito menor de primer grado, con encarcelamiento de hasta un año y una multa máxima de US$1000. Usar un dispositivo para facilitar un delito o para evitar la detección: delito grave de tercer grado, con penas que pueden alcanzar cinco años de prisión y multas de hasta US$5000.

Las nuevas placas que estarán disponibles en Florida en conmemoración a la fundación de EE.UU.

Según el comunicado publicado por Fernández, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) ya lanzó las nuevas placas.

A diferencia de las matrículas especiales, la America 250 funciona como una alternativa al modelo estándar de Florida. Cuenta con el logo de la iniciativa, inspirado en la bandera de Estados Unidos, y deja atrás sus colores originales.

Las placas nuevas en Florida presentan un diseño renovado con el objetivo de honrar los 250 años de EE.UU. FLHSMV

En cuanto al color, ya no aparecen los tradicionales verde y naranja. En su lugar, predominan el blanco en el fondo y el azul en las letras, junto con detalles en rojo en el medio.

El nombre del estado se ubica centrado en la parte alta de la placa en letras más chicas, y por debajo, con el mismo tamaño, figura la frase “En Dios confiamos”, según mostró el FLHSMV. El diseño tiene como objetivo honrar la fundación de la nación de cara a los festejos del 4 de julio de 2026.

Las personas interesadas en obtener las nuevas patentes de Florida deben visitar la Oficina del Recaudador de Impuestos o la Agencia de Placas de su localidad. Los conductores pueden solicitar la matrícula América 250 al momento de registrar o renovar su vehículo. Todas las oficinas y agencias autorizadas pueden distribuirlas.