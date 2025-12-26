Clima de hoy en EE.UU.: inundaciones en California y las alertas para este viernes 26 de diciembre y el fin de semana

El escenario meteorológico del fin de semana en Estados Unidos estará protagonizado por lluvias persistentes en la costa oeste, tormentas invernales en amplias zonas del norte y el este, y temperaturas inusualmente elevadas en el centro y sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Lluvias, viento y nieve en California

California afrontará este viernes 26 de diciembre una jornada marcada por precipitaciones y condiciones adversas antes de una mejora progresiva durante el fin de semana. De acuerdo con el pronóstico de corto plazo del NWS, una serie final de sistemas de baja presión ingresará al estado con bandas de lluvia de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante la mañana y primeras horas del día.

En las zonas altas de los condados de Lassen y Eastern Sierra, California, se anticipan acumulaciones de nieve de entre 30 y 61 centímetros NWS

En el sur de California se anticipó un leve riesgo de inundaciones repentinas, acompañado por vientos intensos y tormentas eléctricas aisladas, sobre todo cerca de la costa.

En zonas elevadas, el panorama será aún más complejo. La Sierra Nevada recibirá más nevadas significativas antes de que las precipitaciones disminuyan durante la noche.

En el condado de Siskiyou, continuará vigente una advertencia por tormenta invernal, con acumulaciones adicionales de nieve de entre cuatro y diez pulgadas (diez a 25 centímetros), y sectores por encima de los 5000 pies (1524 metros) donde la nieve podría superar las 12 pulgadas (30 centímetros).

Más al sur y al este, en los condados de Lassen, Eastern Plumas y Eastern Sierra, el NWS previó nieve intensa hasta la tarde, con acumulaciones que en zonas superiores a los 5500 a 6000 pies (1676 a 1829 metros) podrían alcanzar entre uno y dos pies (30 a 61 centímetros). Los vientos soplarán con ráfagas que llegarán a 60 millas por hora (97 km/h), generando condiciones de viaje muy peligrosas.

Hielo y nieve en el Medio oeste: los estados afectados

Mientras la Costa Oeste lidia con lluvias y nieve, una franja extensa desde el Medio oeste superior hasta los Grandes Lagos y Pensilvania enfrentará este viernes un evento invernal complejo. Un sistema tipo “clipper”, combinado con aire frío proveniente de Canadá, favorecerá la formación de nieve y hielo desde temprano.

En Michigan, Ohio y Pensilvania, se desarrollarán tormentas con una mezcla de precipitaciones. Según el NWS, algunas zonas podrían acumular hasta un cuarto de pulgada de hielo (0,6 centímetros), con sectores puntuales que superarán ese valor. Ciudades densamente pobladas como Baltimore y Filadelfia quedarán dentro del área de mayor riesgo, con posibles cortes de energía y serias complicaciones para el tránsito.

Un sistema tipo “clipper” provocará la acumulación de hasta un cuarto de pulgada de hielo en Michigan, Ohio y Pensilvania NWS

En el oeste de Maryland y el centro de Pensilvania, las advertencias por tormenta de hielo remarcaron el peligro de acumulaciones significativas, con capas de hielo entre dos y tres décimas de pulgada, suficientes para provocar caída de ramas y daños en el tendido eléctrico. Las autoridades meteorológicas insistieron en que viajar durante la tarde y noche del viernes podría resultar extremadamente difícil.

Nieve intensa en Nueva York y Nueva Inglaterra

Más al norte, el escenario se volverá plenamente invernal. Desde el norte del estado de Nueva York hasta el área triestatal, lo que incluye la ciudad de Nueva York y Long Island, se pronosticó para el viernes por la tarde y la noche una nevada generalizada de entre cuatro y ocho pulgadas (diez a 20 centímetros).

En regiones del valle del Hudson, los Catskills y el noroeste de Connecticut, las advertencias por tormenta invernal anticiparon acumulaciones totales de entre cinco y diez pulgadas (13 a 25 centímetros).

El NWS detalló que durante la noche del viernes podrían registrarse tasas de precipitación de nieve de una a dos pulgadas por hora (2,5 a cinco centímetros por hora), lo que complicará seriamente la circulación vehicular, en especial en puentes y autopistas.

Para el sábado, el sistema se desplazará rápidamente hacia el Atlántico, con una mejora gradual del tiempo, aunque persistirán ráfagas de viento antes de disminuir durante la noche.

La ciudad de Nueva York y Long Island esperan nevadas generalizadas Adam Gray - FR172090 AP

Calor en el sur y el centro de Estados Unidos

En marcado contraste con el frío del norte, gran parte del centro y sur de Estados Unidos experimentará temperaturas inusualmente altas para fines de diciembre. Desde Texas hasta el valle del Tennessee, los termómetros alcanzarán este viernes y durante el fin de semana máximas entre los 77°F y los 83°F (aproximadamente 25°C a 28°C). Estas condiciones se extenderán incluso hasta las Carolinas durante el sábado.

Las mínimas nocturnas también se mantendrán elevadas, con valores en el rango de los 57°F altos a 64°F(entre 14°C y 18°C). Esta masa de aire cálido y húmedo favorecerá la formación de niebla a lo largo de la costa del Golfo, con sectores de visibilidad reducida, especialmente durante la madrugada y la mañana.

Alaska: nieve abundante durante el fin de semana

En Alaska, el sudeste del estado, conocido como el Panhandle, enfrentará un nuevo episodio de nieve abundante a partir de la noche del viernes. Un sistema proveniente del suroeste llevará primero un frente cálido que provocará fuertes nevadas durante la madrugada del sábado, con acumulaciones que en varias áreas superarán las 12 pulgadas (30 centímetros) en 24 horas.

En ciudades como Petersburg, Wrangell y Ketchikan, se esperan entre seis y nueve pulgadas (15 a 23 centímetros) de nieve durante el sábado, antes de una transición gradual a lluvia en los sectores más al sur.