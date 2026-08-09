Alerta oficial en la costa: confirman presencia de bacteria “devoradora de carne” en Luisiana

Las autoridades sanitarias de Luisiana instaron a quienes visitan las playas del estado a tomar precauciones ante un aumento de infecciones por Vibrio vulnificus, una bacteria conocida como “devoradora de carne” que prospera en aguas costeras cálidas. El departamento de salud estatal informó la semana pasada, en un comunicado de prensa, que este año se confirmaron nueve casos, todos con hospitalización, y cinco de ellos terminaron en muerte, según informó AP.

Bacteria “devoradora de carne” en Luisiana: síntomas de una infección

Las autoridades recomiendan buscar atención médica de inmediato si una herida expuesta a agua salada se enrojece, se hincha, duele, se calienta o cambia de color.

Los expertos coinciden en que la Vibrio vulnificus puede ingresar al cuerpo a través de cortes y raspaduras sin cicatrizar, perforaciones y tatuajes recientes, o incisiones quirúrgicas recientes.

ARCHIVO - Esta imagen del microscopio electrónico de 2005 proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) muestra bacterias Vibrio vulnificus. (Foto, Janice Haney Carr/CDC vía AP, Archivo) Janice Haney Carr - CDC

Los síntomas de alerta incluyen fiebre, escalofríos y zonas rojas y calientes en la piel que comienzan a oscurecerse y a formar ampollas.

En los cuadros más severos, la infección provoca fascitis necrosante, una destrucción del tejido alrededor de la herida que puede requerir cuidados intensivos o amputación de la extremidad afectada.

La velocidad de avance de la enfermedad convierte la consulta médica temprana en un factor determinante para el pronóstico.

Qué mariscos evitar y cómo reducir la exposición al comer ostras

Una parte de los contagios ocurre por el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, en particular ostras provenientes de aguas costeras cálidas.

El resto de los casos se produce cuando una persona ingresa al mar o a agua salobre y la bacteria penetra a través de pequeñas lesiones en la piel, sin necesidad de contacto con alimentos.

Las autoridades recomiendan cocinar completamente los mariscos, evitar que jugos de productos crudos contaminen otros alimentos y lavarse las manos a fondo después de manipular mariscos sin cocción.

Las autoridades de salud emitieron una alerta e instaron a residentes y turistas a evitar el contacto con el agua de mar debido a la detección de niveles peligrosos de bacterias contaminantes Fotomontaje editado con IA

Las personas con heridas abiertas deben evitar el ingreso a agua salada o salobre mientras estas no hayan cicatrizado por completo.

¿Qué riesgo corren los trabajadores hispanos del sector pesquero?

La industria ostrera de Luisiana, valuada en más de 2.000 millones de dólares, depende en gran medida de trabajadores migrantes con visas H-2B provenientes de México y Centroamérica, según documentó The Guardian.

Estos empleados manipulan mariscos crudos durante jornadas extensas y permanecen en contacto directo con agua salobre en plantas de procesamiento y embarcaciones, la misma vía de exposición que las autoridades sanitarias de Luisiana señalan como la más común entre los casos confirmados este año.

Para los pescadores, en Luisiana la temporada de mayor riesgo se extiende de mayo a octubre, cuando las temperaturas del agua favorecen la proliferación de la bacteria Gerald Herbert - AP

Para quienes trabajan en muelles, plantas de empaque o embarcaciones camaroneras, cualquier corte, ampolla o raspadura sin cicatrizar representa una puerta de entrada directa para la bacteria.

Los CDC recomiendan lavar de inmediato esas heridas con agua limpia y jabón tras el contacto con agua costera o mariscos crudos, y cubrirlas con vendajes impermeables antes de reingresar al agua.

La temporada de mayor riesgo se extiende de mayo a octubre, cuando las temperaturas del agua favorecen la proliferación de la bacteria en el golfo de México.

El Departamento de Salud de Luisiana no precisó si prevé actualizar el número de casos antes de finalizar la temporada estival, aunque el aumento respecto de años anteriores mantiene activa la vigilancia epidemiológica en la región costera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.