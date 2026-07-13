Alerta en dos playas de Miami-Dade: piden no meterse al mar por la proliferación de bacterias peligrosas

El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade (DOH-Miami-Dade, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para varias zonas costeras del condado tras detectar concentraciones elevadas de Enterococcus, un microorganismo utilizado para medir posibles problemas en la calidad del agua. Como medida preventiva ante la presencia de bacterias, se recomendó evitar el contacto con el mar hasta que nuevos análisis confirmen condiciones seguras.

Cuáles son las playas de Miami-Dade afectadas por la alerta sanitaria

De acuerdo con los resultados difundidos por el DOH-Miami-Dade, las muestras recolectadas el 9 de julio superaron los parámetros estatales permitidos para uso recreativo en tres sectores costeros.

En redes sociales alertan por la problemática en las playas de Florida

Las playas y sitios afectados son:

Golden Beach

Bark Beach (79th Street)

North Shore Ocean Terrace (73rd Street)

Mientras continúan los controles, los equipos sanitarios aconsejaron suspender temporalmente actividades acuáticas en esos puntos y mantenerse atentos a futuras actualizaciones sobre la calidad del agua.

Qué se sabe sobre la presencia de bacterias en el agua en Miami-Dade

Según la información oficial, los enterococos viven normalmente en el tracto intestinal de personas y animales. Cuando aparecen en niveles elevados en ambientes recreativos, suelen ser utilizados como indicador de contaminación fecal.

En Florida, tres sectores costeros del condado quedaron bajo vigilancia sanitaria

El organismo explicó que esta situación puede estar relacionada con distintos factores ambientales, entre ellos:

Escorrentías provocadas por lluvias intensas.

Residuos de animales domésticos y fauna silvestre.

Filtraciones en sistemas de saneamiento.

Descargas vinculadas con actividad humana.

La exposición puede producirse al ingerir agua contaminada o a través de cortes, raspaduras u otras lesiones en la piel.

Proliferación de bacterias peligrosas y riesgos para la salud

Los especialistas del Departamento de Salud señalaron que el contacto con agua afectada puede derivar en distintos cuadros médicos, especialmente en personas vulnerables.

La calidad del agua es monitoreada de forma periódica en distintos puntos del litoral de Florida Visit Florida

Entre los problemas más frecuentes figuran:

Enfermedades gastrointestinales.

Infecciones bacterianas.

Irritaciones cutáneas.

Erupciones o sarpullidos.

Otras complicaciones asociadas a microorganismos presentes en el entorno acuático.

Niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas suelen presentar una mayor susceptibilidad ante este tipo de exposiciones.

Las playas de Miami-Dade bajo alerta continúan abiertas

Las recomendaciones emitidas por el organismo se limitan exclusivamente al contacto con el agua en los sectores afectados. La advertencia no implica el cierre de las playas ni restricciones para permanecer en la arena, caminar por la costa o utilizar otras instalaciones recreativas.

Los funcionarios de salud aconsejan prestar especial atención a cualquier actualización oficial antes de ingresar al mar, ya que la situación puede variar. Además, quienes presenten heridas abiertas, cortes recientes o afecciones dermatológicas deberían evitar cualquier exposición al agua en zonas bajo vigilancia sanitaria hasta que los análisis confirmen condiciones seguras.

La calidad del agua es monitoreada de forma periódica en distintos puntos del litoral de Florida como parte de los programas estatales destinados a detectar posibles riesgos para la salud pública y prevenir episodios asociados a microorganismos presentes en ambientes recreativos.

La recomendación coincide con un período de alta concurrencia turística en las costas del sur de Florida y permanecerá vigente hasta que los estudios de laboratorio indiquen una normalización de los parámetros evaluados en el agua.