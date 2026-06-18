Alerta oficial nivel 4: riesgo de inundaciones que avanzan desde Texas al norte de Florida

Los remanentes de la tormenta tropical Arthur avanzarán sobre el sur del país norteamericano y dejarán lluvias intensas con potencial de provocar inundaciones peligrosas. Al mismo tiempo, un potente sistema de baja presión atravesará el noreste y favorecerá la formación de tormentas severas, ráfagas de viento y precipitaciones abundantes.

Remanentes de Arthur: las lluvias amenazan la costa central del Golfo

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), los remanentes de Arthur provocarán este jueves lluvias torrenciales sobre la costa central del Golfo.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta que la franja desde el sur de Texas hasta el Panhandle de Florida enfrentará tormentas eléctricas persistentes NWS

Las áreas más comprometidas se ubicarán a lo largo del corredor de la Interestatal 10, desde el sur de Texas y de Mississippi hasta el oeste del Panhandle de Florida. Los pronósticos indican que se desarrollará una franja persistente de tormentas eléctricas capaces de descargar grandes cantidades de agua en períodos cortos.

Los especialistas anticiparon que algunos sectores podrían superar las seis pulgadas (15 centímetros) de lluvia acumulada, una situación que incrementará considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas.

Qué significa la alerta nivel 4 y cuáles son los estados con mayor riesgo de lluvias

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Arthur perdió sus características tropicales durante la madrugada y ahora se presenta como una vaguada alargada que se extiende desde el sudeste de Texas hacia el sudoeste de Louisiana.

A pesar de su debilitamiento, el sistema aún provocará condiciones peligrosas, y el riesgo de lluvias excesivas fue clasificado en la categoría alta. Las lluvias más intensas continuarán desarrollándose al este de la circulación y afectarán a Louisiana, Mississippi, Alabama, sectores occidentales de Georgia y el Panhandle de Florida.

La alerta de nivel cuatro corresponde a la escala de riesgo del Servicio Meteorológico Nacional y señala una alta probabilidad de inundaciones repentinas capaces de provocar daños considerables y afectar la movilidad en amplias regiones.

El SPC mantiene un riesgo leve para Kentucky, el Atlántico medio y gran parte del noreste, con amenazas de ráfagas destructivas, granizo y tornados aislados SPC

Entre las ciudades bajo mayor amenaza se encuentran:

Baton Rouge, Louisiana

Jackson, Mississippi

Montgomery, Alabama

Atlanta, Georgia

Tormentas severas en el noreste de EE.UU.: ráfagas, granizo y posibles tornados

El segundo gran protagonista meteorológico será un inusual sistema de baja presión para esta época del año. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este centro climático avanzará desde el sur de Michigan hacia el sur de Quebec hasta la mañana del viernes.

Aunque la etapa más intensa del fenómeno ya habrá pasado, durante este jueves seguirán desarrollándose tormentas fuertes desde los Apalaches centrales hasta el centro de Nueva Inglaterra.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un riesgo leve de tormentas severas para varias regiones, incluyendo:

Kentucky

El Atlántico medio

Gran parte del noreste

El norte de la costa del Golfo

En el noreste, las tormentas podrían producir:

Ráfagas de viento destructivas.

Granizo de tamaño reducido.

Uno o dos tornados aislados.

Episodios de lluvias intensas.

También se esperan condiciones ventosas generalizadas en toda la región. El fuerte gradiente de presión impulsará ráfagas intensas y motivó la emisión de advertencias por viento en gran parte de Nueva York.

Satélite De La NOAA Hoy

Calor extremo en Texas: alertas por sensaciones térmicas superiores a 110 °F

El NWS indicó que extensas áreas de Texas permanecerán bajo avisos por calor. En el centro-sur del estado, las advertencias estarán vigentes debido a la combinación de temperaturas de entre 95°F y 105°F (35°C y 41°C) con elevados niveles de humedad.

Estas condiciones provocarán índices de calor superiores a los 110°F (43°C) en numerosos sectores. Los especialistas prevén un alivio gradual a partir del viernes, cuando un frente frío se aproxime y aumenten las probabilidades de precipitaciones.

La península de Florida también experimentará una jornada muy calurosa. Las temperaturas máximas se ubicarán ampliamente por encima de los 90°F (32°C), acompañadas por una elevada humedad ambiental que incrementará la sensación térmica.

Situaciones similares se registrarán en partes de Virginia y el este de Carolina del Norte, donde también se emitieron avisos por calor. Sin embargo, la masa de aire cálido será de corta duración, ya que el avance del frente frío permitirá un retorno a condiciones más típicas de junio durante el viernes y el fin de semana.