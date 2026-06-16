Alerta del NHC por el potencial ciclón tropical Uno en el Golfo: el riesgo para Texas este 16 de junio

El sistema meteorológico conocido previamente como AL90 pasó a ser catalogado como potencial ciclón tropical Uno, una denominación utilizada cuando una perturbación aún no alcanza la categoría de tormenta tropical, pero podría generar condiciones asociadas a ese tipo de fenómenos en un corto plazo. Durante este martes 16 de junio, el centro de circulación se localiza sobre el sur de Texas como una extensa área de baja presión.

Potencial ciclón tropical Uno: lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Texas

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indican que la perturbación avanzará en dirección noreste y podría desplazarse sobre las aguas del noroeste del Golfo durante la noche. Los especialistas consideran que existen posibilidades elevadas de que el sistema adquiera organización suficiente para convertirse en depresión tropical o tormenta tropical durante la madrugada o la mañana del miércoles 17 de junio.

Satélite De La NOAA Hoy

Si alcanza esa condición, recibiría el nombre de Arthur. Las autoridades meteorológicas señalan que el riesgo más importante asociado al fenómeno no está vinculado a los vientos, sino a las precipitaciones que podrían acumularse de forma persistente sobre amplias zonas de la región.

“Es posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas potencialmente mortales a lo largo de la costa de Texas, extendiéndose hacia el este y hasta el centro de Mississippi hasta el jueves”, dijo el NHC en Facebook. “Las lluvias prolongadas podrían extender el riesgo de inundaciones hasta el fin de semana", advirtió.

Las estimaciones de Yale Climate Connections indican que algunos sectores podrían superar las diez pulgadas (25 centímetros) de lluvia acumulada antes del final de la semana. Esta situación aumenta la posibilidad de anegamientos repentinos en áreas urbanas, caminos rurales y zonas cercanas a cursos de agua.

De acuerdo con Fox Weather, la preocupación es mayor debido a que distintas regiones texanas ya registraron episodios de lluvias intensas durante las últimas semanas, lo que redujo la capacidad del suelo para absorber nuevas precipitaciones.

El sistema tiene una probabilidad alta de convertirse en un ciclón tropical NHC

Vigilancia de tormenta tropical desde Sargent, Texas, hasta Morgan City, Louisiana

De acuerdo con el NHC, el sistema tiene una probabilidad alta del 70% de convertirse en un ciclón tropical dentro de las próximas 48 horas como para los próximos siete días. Ante la evolución del sistema, se emitieron alertas de tormenta tropical para sectores costeros comprendidos entre Sargent, en Texas, y Morgan City, en Louisiana.

Las áreas incluidas en la alerta abarcan puntos estratégicos de la costa, donde también se monitorean posibles impactos sobre ciudades y comunidades cercanas al Golfo de México. El NHC mantiene un seguimiento permanente debido a que los efectos pueden comenzar antes de que el sistema reciba oficialmente un nombre, especialmente en lo relacionado con lluvias persistentes y crecidas localizadas.

Tornados, marejada ciclónica y vientos fuertes: el pronóstico para Texas y Louisiana

De acuerdo con la información disponible, el NHC y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) monitorean de cerca los peligros asociados al sistema. Hasta el momento, se identificó una amenaza de tornados específicamente para áreas que podrían verse afectadas por las bandas exteriores del sistema, como la costa superior de Texas.

Además, los pronósticos contemplan la llegada de ráfagas que podrían superar las 39 millas por hora (64 kilómetros por hora) en algunos puntos de la costa. También se espera un incremento temporal del nivel del mar en distintas franjas costeras.

En sectores del Alto Texas, incluido el entorno de Galveston, el agua podría alcanzar cerca de tres pies (0,9 metros) sobre niveles habituales. En algunas zonas de Luisiana, las proyecciones indican elevaciones cercanas a cuatro pies (1,2 metros), mientras que otras áreas costeras podrían registrar valores inferiores, aunque suficientes para generar inundaciones en sectores bajos.

Se desplaza hacia el noreste a unos 10 km/h (6 mph) NHC

El sur de Texas: bajo riesgo de lluvias intensas e inundaciones

La región sur del estado concentra actualmente parte de las lluvias más intensas asociadas al sistema debido a que el centro de baja presión continúa desplazándose sobre tierra. Los meteorólogos advierten que la combinación entre una atmósfera con elevada humedad y la circulación del sistema favorecerá la formación de bandas de lluvia durante varios días consecutivos.

Por esa razón, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y prestar atención a posibles avisos de evacuación o cierre de rutas en áreas vulnerables a inundaciones.