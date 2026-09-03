Alerta por avance de tres huracanes activos al oeste de California que afectarán en territorio estadounidense

El océano Pacífico concentra una actividad ciclónica poco habitual con tres huracanes que avanzan de manera simultánea al oeste de California y presentan evoluciones diferentes. Mientras Lowell mantiene una intensidad considerable y se desplaza hacia el oeste, Karina ya muestra señales de debilitamiento y Marie atraviesa una etapa de fortalecimiento.

Hawái permanece atento al avance de Lowell en el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Lowell continuó su debilitamiento durante la noche, con una reducción de la convección alrededor del ojo. Sin embargo, el organismo remarcó que el sistema todavía conserva características de un huracán de gran intensidad.

Satélite De La NOAA Sobre Los Huracanes En El Pacifico

Lowell permanecerá sobre aguas cálidas y dentro de una zona donde la cizalladura vertical del viento será reducida. Esa combinación podría permitir que el ciclón conserve una intensidad elevada, aunque el NHC advierte que pueden producirse fluctuaciones tanto al alza como a la baja.

La incertidumbre adquiere importancia por la cercanía de Hawái dentro del escenario de largo plazo. El NHC señaló que todavía es demasiado pronto para determinar cuáles podrían ser los impactos concretos en las islas, pero pidió a la población que mantenga un seguimiento estrecho de la evolución de Lowell durante el fin de semana.

El oleaje generado por Lowell provocará durante los próximos días condiciones peligrosas para el surf y corrientes de resaca en sectores de las islas hawaianas. Según la trayectoria definitiva, esas condiciones podrían intensificarse al comienzo de la próxima semana.

La evolución prevista de Lowell por el NHC es la siguiente:

Durante las próximas 12 horas, mantendrá vientos máximos cercanos a 145 millas por hora (233 km/h).

cercanos a 145 millas por hora (233 km/h). Entre las 24 y las 72 horas, el pronóstico conservará esa intensidad máxima mientras el huracán continuará su desplazamiento principalmente hacia el oeste .

principalmente . A las 96 horas, los vientos máximos previstos descenderán a 140 millas por hora (225 km/h).

a 140 millas por hora (225 km/h). A las 120 horas, el sistema alcanzará aproximadamente 120 millas por hora (193 km/h) y se ubicará más al norte, mientras comienza a tomar forma el giro previsto en su trayectoria .

. Hacia el final del período de pronóstico, el incremento de la cizalladura del viento favorecerá un debilitamiento más sostenido.

El huracán Karina comienza un proceso de debilitamiento

La situación en el Pacífico oriental también está marcada por Karina, que mantiene una estructura característica, pero ya presenta señales de una transformación progresiva.

De acuerdo con el NHC, el huracán conserva una apariencia anular, con un amplio anillo de convección profunda.

No obstante, las temperaturas de las cimas de las nubes se calentaron gradualmente, una señal compatible con una pérdida de organización. El pronóstico oficial fijó la intensidad en 105 nudos, equivalentes a 120 millas por hora (193 km/h).

Los modelos meteorológicos indican que Karina se debilitará progresivamente en los próximos cinco días hasta degradarse en un ciclón postropical NHC

Además, Karina avanza hacia el oeste-noroeste. Durante unas 48 horas continuará bajo la influencia de una cresta subtropical ubicada al norte, por lo que no se esperan modificaciones importantes en su rumbo inmediato.

Esta es su evolución prevista:

Durante las primeras 12 horas, los vientos máximos descenderán de 120 millas por hora (193 km/h) a 115 millas por hora (185 km/h).

descenderán de 120 millas por hora (193 km/h) a 115 millas por hora (185 km/h). A las 24 horas, la intensidad prevista será de 105 millas por hora (169 km/h).

será de 105 millas por hora (169 km/h). A las 36 horas, los vientos caerán hasta 90 millas por hora (145 km/h).

hasta 90 millas por hora (145 km/h). A las 48 horas, el pronóstico contempla 80 millas por hora (129 km/h).

Entre las 60 y 72 horas, Karina continuará con la pérdida de fuerza , con vientos previstos de 70 millas por hora (113 km/h) y 65 millas por hora (105 km/h), respectivamente.

, con vientos previstos de 70 millas por hora (113 km/h) y 65 millas por hora (105 km/h), respectivamente. A las 96 horas, el sistema alcanzará aproximadamente 50 millas por hora (80 km/h).

A las 120 horas, Karina tendrá vientos cercanos a 35 millas por hora (56 km/h) y será clasificada como un ciclón postropical.

El NHC prevé que Karina se debilite durante el período de pronóstico y que pueda convertirse en un ciclón postropical en unos cinco días o incluso antes.

El huracán Marie evoluciona en el Pacífico y podría afectar a California

El tercer sistema activo es Marie, que presenta una evolución diferente a la de Karina. El NHC informó que el ciclón continúa su organización de manera gradual, con convección muy profunda cerca del centro y una estructura convectiva cada vez más simétrica.

El huracán Marie encontrará aguas cálidas favorables durante dos días para alcanzar vientos máximos estimados de hasta 105 millas por hora (169 km/h) NHC

La evolución de Marie durante los próximos días resulta más compleja. El sistema todavía tendrá aproximadamente dos días sobre aguas cálidas y con poca cizalladura, condiciones que podrían favorecer una mayor intensificación.

Sin embargo, su estructura aún es relativamente amplia y presenta un campo de vientos exterior extenso. Hasta el momento, esas características limitaron el ritmo de fortalecimiento.

Los expertos anticipan esta evolución:

Durante las primeras 12 horas, Marie podría fortalecerse hasta alcanzar 100 millas por hora (161 km/h).

hasta alcanzar 100 millas por hora (161 km/h). A las 24 horas, los vientos máximos previstos llegarán a 105 millas por hora (169 km/h).

llegarán a 105 millas por hora (169 km/h). Esa intensidad se mantendrá aproximadamente entre las 24 y las 48 horas.

aproximadamente entre las 24 y las 48 horas. A las 60 horas, el sistema comenzará a perder fuerza y tendrá vientos cercanos a 90 millas por hora (145 km/h).

y tendrá vientos cercanos a 90 millas por hora (145 km/h). A las 72 horas, la intensidad bajará a aproximadamente 85 millas por hora (137 km/h).

a aproximadamente 85 millas por hora (137 km/h). A las 96 horas, Marie tendrá vientos máximos estimados de 75 millas por hora (121 km/h).

estimados de 75 millas por hora (121 km/h). A las 120 horas, el pronóstico contempla una reducción hasta 65 millas por hora (105 km/h).

El debilitamiento más sostenido de Marie se espera después de que el huracán atraviese aguas más frías, un proceso que podría comenzar aproximadamente dentro de tres días. Hasta entonces, las condiciones ambientales permitirán que el sistema mantenga posibilidades de fortalecimiento.

Aunque el ojo de Marie pasará muy lejos de la costa, su cercanía alterará las condiciones en el sur de California. Allí, hay riesgo de tormentas, inundaciones costeras y corrientes de resaca.