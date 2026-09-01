Tiene 47 años y fue detenida por el ICE cuando intentaba viajar: pasó tres semanas bajo custodia migratoria

Indi Veitia, una venezolana de 47 años que tiene una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuando intentaba abordar un avión en Atlanta. Permaneció 21 días bajo custodia migratoria en Georgia y, tras recuperar la libertad, tuvo que presentarse ante las autoridades en Indianápolis.

ICE en Atlanta: cómo fue la detención de Indi Veitia antes de abordar un vuelo

Según CNN, Veitia viajaba desde Atlanta cuando agentes del ICE la interceptaron mientras se disponía a abordar un vuelo. Después de la detención, fue trasladada a un centro migratorio en Georgia, donde permaneció durante tres semanas.

Al recuperar la libertad, la mujer regresó a Indianápolis para cumplir con una orden judicial. Era la primera vez que Veitia acudía a una oficina del ICE ubicada en un parque empresarial cercano a la carretera interestatal I-465.

Durante la cita, los agentes la enviaron a una oficina cercana perteneciente a una empresa de seguridad contratada por el gobierno estadounidense. Unas dos horas después,

Veitia salió del lugar con un monitor electrónico colocado en el tobillo derecho. Al reencontrarse con sus amigos, rompió en llanto. “Estoy destrozada”, declaró a CNN. “No hay nada que pueda hacer”, agregó.

Asilo pendiente en EE.UU.: qué documentos migratorios tenía Indi Veitia

Veitia llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa de trabajo y posteriormente presentó una solicitud de asilo. El trámite continuaba pendiente y esperaba ser convocada a una entrevista, según CNN.

La venezolana también tenía autorización para trabajar y una licencia de conducir. El recibo correspondiente a su solicitud de asilo presentada en 2019 indicaba que podía permanecer en Estados Unidos mientras se resolvía el trámite, de acuerdo con la documentación revisada por CNN.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que una solicitud de asilo pendiente no otorga por sí misma un estatus migratorio legal. En una declaración enviada a CNN, la dependencia señaló que la administración de Donald Trump aplica las herramientas disponibles para ejecutar su política migratoria.

Veitia afirmó que había cumplido con las condiciones que le habían impuesto las autoridades. “He hecho todo lo que el gobierno me ha pedido”, dijo a CNN.

Quién es Indi Veitia: su trabajo y su vida en Indiana antes del arresto de ICE

Antes de quedar bajo custodia, Veitia vivía en Indiana junto con su esposa. Ambas habían establecido allí su hogar y su círculo de amistades, según relató.

Su trayectoria laboral en Estados Unidos comenzó en el almacén de una empresa de ropa. Después consiguió un puesto corporativo que le exigía viajar por distintos puntos.

La mujer deberá continuar bajo supervisión de las autoridades migratorias mientras avanza su proceso en Estados Unidos Instagram @indiraveitia

“Empecé como auxiliar de almacén. Dos semanas después, era jefa de procesos. Tres meses después, era supervisora”, contó sobre su evolución profesional.

Antes de emigrar, había trabajado para una compañía multinacional japonesa en Venezuela y llegó a dirigir sus operaciones en Centroamérica.

ICE en aeropuertos de EE.UU.: por qué aumentan los arrestos migratorios

Actualmente, abogados de inmigración alertan sobre un aumento de las detenciones realizadas por el ICE en aeropuertos de EE.UU.

Un informe de CNN publicado en marzo señaló que los agentes pueden acceder a información de los pasajeros antes de los vuelos mediante los sistemas vinculados con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El material periodístico también señaló que las detenciones en aeropuertos forman parte de una estrategia más amplia del ICE para incrementar los arrestos migratorios. Entre las personas alcanzadas aparecen individuos con visas vencidas y extranjeros que atraviesan distintos procesos migratorios.

La administración de Donald Trump estableció como objetivo alrededor de 2000 arrestos diarios, según CNN. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, es uno de los funcionarios que impulsa esa política.

Veitia salió de una oficina vinculada al ICE con un monitor electrónico colocado en el tobillo derecho. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo) Yuki Iwamura - FR171758 AP

Indi Veitia tras salir de custodia de ICE: cómo cambió su vida después de la detención

El abogado de Veitia, Jorge Gavilanes, del estudio Kuck and Baxter de Atlanta, explicó a CNN que comenzó a recomendar a algunos de sus clientes que evitaran viajar en avión y que extremaran las precauciones durante sus desplazamientos.

Veitia, por su parte, decidió cancelar un viaje para asistir a la despedida de soltera de una amiga porque debía recorrer una distancia considerable. También tenía previsto participar como dama de honor en su boda. “Cada día, cuando salgo de casa, siento que es una lotería: no sé si llegaré al trabajo o si volveré a casa”, declaró a CNN.

Sobre el dispositivo electrónico que lleva en el tobillo, agregó: “Quiero quedarme, pero tampoco sé si podré mantenerme entera si tengo que volver a estar en un centro de detención”.