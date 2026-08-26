“Atasco de tormentas”: el fenómeno que se trasladó al Pacífico esta temporada de huracanes

El océano Pacífico atraviesa una etapa de intensa actividad tropical, con varios sistemas en desarrollo o bajo vigilancia al mismo tiempo. El escenario llevó a los meteorólogos a hablar de una especie de “atasco de tormentas”, impulsado además por condiciones oceánicas favorables y por el fortalecimiento de El Niño.

Océano Pacífico: el “atasco de tormentas” concentra varios sistemas

La actividad se multiplicó en el Pacífico oriental y central durante los últimos días. Según Fox Weather, el Centro de Pronósticos mantiene bajo seguimiento a las tormentas tropicales Iselle y Lala, además de otras tres perturbaciones que podrían adquirir características tropicales en los próximos días.

Satélite De La NOAA Sobre Los Sistemas En El Pacífico

El panorama se volvió especialmente dinámico después de que la depresión tropical Moke perdiera organización y se degradara a una baja remanente. Este fenómeno dejó lluvias intensas y ráfagas de viento en la Isla Grande de Hawái, pero su debilitamiento no significó el final de la actividad en la cuenca.

El sistema forma parte de un escenario más amplio en el que varias áreas con potencial de desarrollo comenzaron a coexistir. La situación es comparable con un “atasco de tormentas” porque distintos sistemas tropicales aparecen relativamente próximos dentro de una misma región oceánica, mientras otros centros de baja presión se preparan para organizarse.

Fox Weather explicó que el incremento de la actividad está acompañado por aguas cálidas en el Pacífico central y oriental, condiciones que resultan muy favorables para la formación y evolución de sistemas tropicales.

El fortalecimiento de El Niño aparece como uno de los elementos centrales de este escenario. Las condiciones oceánicas actuales proporcionan un entorno que favorece el desarrollo tropical y ayudan a explicar por qué el Pacífico se encuentra particularmente activo en este tramo de la temporada de huracanes.

Temporada de huracanes: Iselle se fortalece antes de encontrar condiciones adversas

Entre los sistemas que actualmente concentran la atención se encuentra Iselle, una tormenta tropical ubicada mar adentro, al oeste de la punta sur de la península de Baja California. El sistema logró organizarse, aunque su margen para intensificarse es cada vez más reducido.

Todas las perturbaciones y tormentas que son seguidas por los especialistas en el Pacífico NHC

De acuerdo con Fox Weather, Iselle probablemente alcance su máxima intensidad, apenas por debajo del umbral de huracán. El pronóstico indica que las condiciones atmosféricas más hostiles comenzarán a imponerse rápidamente.

La trayectoria prevista también mantiene al fenómeno alejado de tierra firme. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que Iselle continúa entre los sistemas tropicales activos de la cuenca.

En su actualización de este miércoles 26 de agosto, la agencia ubicó la tormenta al oeste del extremo sur de Baja California, mientras también mantenía avisos sobre Lala.

El océano Pacífico suma nuevas perturbaciones con potencial de desarrollo

El NHC identificó varias zonas de baja presión que presentan posibilidades de adquirir una circulación tropical organizada durante los próximos días. Una de ellas se encuentra al sur del suroeste de México y ya produce una extensa zona de lluvias y tormentas eléctricas.

Según el Centro Nacional de Huracanes, esta perturbación se organiza gradualmente y las condiciones ambientales deberían permitir que continúe su evolución. La agencia considera probable que se forme una depresión tropical durante el próximo día aproximadamente.

Sistemas Del Pacífico Vistos Desde El Satélite De La NOAA

En las próximas 48 horas, existe una probabilidad de formación del 80%. Durante los próximos siete días, la cifra asciende al 90%.

“Atasco de tormentas” en la temporada de huracanes: más sistemas bajo vigilancia

Otra perturbación está situada al este-sureste de las islas de Hawái. Se trata de una extensa zona de baja presión que actualmente produce lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

El entorno parece propicio para una evolución gradual y el sistema podría convertirse en una depresión tropical hacia finales de esta semana o durante el comienzo del próximo fin de semana.

El NHC prevé inicialmente un desplazamiento hacia el noreste, seguido de un giro hacia el oeste. La probabilidad de formación es del 40% durante las próximas 48 horas, pero aumenta hasta el 70% en el período de siete días.

Además, existe una tercera zona que podría desarrollarse durante el fin de semana al sur del suroeste de México.

Las condiciones ambientales son consideradas favorables para algún desarrollo gradual y una depresión tropical podría formarse a comienzos de la próxima semana, mientras la perturbación avance hacia el oeste o el oeste-noroeste a una velocidad de entre 10 y 15 millas por hora (16 y 24 km/h).