Ataque a puñaladas en Times Square: qué se sabe de la mujer asesinada en el centro de Nueva York y cómo sigue la investigación

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras un ataque con cuchillos en Times Square, uno de los sectores más transitados de Nueva York. La víctima fatal fue identificada como Erin Piacenti, una abogada de 32 años que se desempeñaba como vicepresidenta del Bank of America y había ingresado a la compañía hacía 18 meses.

La presunta agresora, Pamela Cisneros, de 49 años, atacó a las dos personas con pocos segundos de diferencia y luego fue abatida por agentes de la Policía de Nueva York (NYPD). Según la hipótesis preliminar de los investigadores, no conocía a las víctimas y el episodio habría sido “aleatorio y sin provocación”.

Las autoridades descartaron inicialmente que se tratara de un acto terrorista. Mientras continúa la investigación para reconstruir el recorrido y las motivaciones de Cisneros, Bank of America aseguró que sus equipos de seguridad se encuentran involucrados en la colaboración con la policía y en la protección de sus empleados.

Ataque con cuchillos en Times Square

Quién era Erin Piacenti, la mujer asesinada en Times Square

Piacenti era oriunda de Nueva Jersey, ejercía como abogada y trabajaba en el área de Selección de Negocios y Conflictos de Bank of America. La entidad posee una torre de oficinas ubicada a pocas cuadras del lugar donde se produjo el ataque.

Según su perfil de LinkedIn, en 2016 obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y realizó una subespecialización en Historia en la Universidad de Pensilvania. Durante sus años como estudiante fue integrante de la hermandad Alpha Phi y del grupo a capela Dischord, donde cantaba, hacía arreglos musicales e interpretaba canciones de artistas como Tina Turner y Sia.

Luego de graduarse, también se desempeñó como entrevistadora de admisiones para exalumnos de esa universidad. Más tarde cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de Fordham y se recibió como abogada en 2021, en la misma promoción que su esposo, Frank Piacenti.

La pareja había celebrado recientemente su segundo aniversario de casamiento, según informaron fuentes de su entorno al New York Post.

Erin junto a su esposo, Frank Piacenti Instagram

Piacenti se había incorporado al Bank of America hacía un año y medio. En el momento del ataque se desempeñaba como una de las vicepresidentas de la compañía.

El comunicado de Bank of America tras el crimen

La entidad bancaria confirmó la identidad de la víctima y expresó su pesar mediante un comunicado. “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, manifestó.

En un memorando interno al que accedió Reuters, el presidente de Banca Corporativa y de Inversión Global de Bank of America, Matthew Koder, describió a Piacenti como una “querida compañera de equipo y amiga”.

“Erin era una valiosa integrante del equipo de Selección de Negocios y Conflictos, ya que se había incorporado al banco hace 18 meses. Su pérdida es profundamente sentida por muchos”, escribió el ejecutivo.

Koder añadió que los equipos de seguridad de la compañía estaban “plenamente involucrados en apoyar la investigación policial” y en revisar las medidas destinadas a resguardar las oficinas y a los trabajadores del banco.

Erin Piacenti tenía 32 años Facebook

Cómo fue el ataque en el centro de Nueva York

El episodio comenzó poco antes de las 16.30, en el centro de Manhattan. De acuerdo con la reconstrucción proporcionada por la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, Cisneros se acercó primero a un hombre de 68 años que acababa de salir del subte junto con su esposa.

La víctima esperaba para cruzar la calle en la intersección de West 41st Street y la Séptima Avenida cuando la agresora sacó dos cuchillos de una bolsa roja de Target y la apuñaló en un costado del abdomen.

Después del primer ataque, Cisneros se dirigió hacia la calle 42. Menos de 20 segundos más tarde encontró a Piacenti cerca de un puesto callejero. Según los testigos, se acercó sin decir una palabra y la apuñaló en el estómago.

La ejecutiva cayó sobre la vereda y fue trasladada de urgencia al Bellevue Hospital, donde murió como consecuencia de las heridas. El hombre de 68 años también fue hospitalizado y permanece en condición crítica pero estable.

El enfrentamiento con la Policía de Nueva York

Luego de herir a las dos personas, Cisneros continuó caminando hacia el norte y llegó a West 43rd Street, cerca de una subestación policial de Times Square. Allí fue rodeada por varios agentes.

Según relató Tisch, los policías intentaron durante aproximadamente cuatro minutos convencerla de que dejara los cuchillos. Sin embargo, la mujer se negó y los amenazó: “No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos”.

Pamela Cisneros

Dos agentes utilizaron sus pistolas Taser, pero las descargas no lograron detenerla. Cisneros continuó moviéndose y finalmente avanzó hacia los efectivos todavía armada. En ese momento, los policías dispararon contra ella.

Después de que la mujer cayera al suelo, los agentes comenzaron a asistirla y los paramédicos la trasladaron en una camilla. Murió posteriormente, mientras que en el lugar fueron recuperados dos cuchillos de cocina.

Cómo sigue la investigación

La Policía de Nueva York continúa con la reconstrucción del hecho para establecer las circunstancias que desembocaron en el ataque. Por el momento, la pesquisa indica que fue una agresión sin provocación previa, cometida contra dos personas elegidas al azar en plena vía pública.

Cisneros era residente de Queens y tenía antecedentes vinculados con problemas de salud mental. No obstante, con la información conocida hasta ahora, las autoridades no determinaron públicamente una motivación concreta.

La hipótesis terrorista fue descartada de manera preliminar ante la falta de indicios de una planificación de esas características o de una relación previa entre la atacante y las víctimas. La investigación también cuenta con la colaboración de los equipos de seguridad de Bank of America.

Con información de AP y Reuters