Alicia Silverstone reveló que duerme en la misma cama con su hijo de 11 años y desató las críticas: “Es natural”

La manera de criar a los niños siempre es un tema que abre debate en cualquier conversación, incluso en las redes sociales, y más si son las celebridades o figuras públicas quienes lo mencionan. No es de sorprender que la vida de un famoso genere furor y opiniones divididas, algo a lo que parece que Alicia Silverstone ya está acostumbrada, dado que en otras ocasiones ha protagonizado diferentes polémicas por la manera de educar a su hijo de 11 años, así que no le vio el problema a desatar una más al revelar que todavía duermen juntos en la misma cama.

La actriz de 45 años acudió al programa The Ellen Fisher Podcast, en donde habló sobre diferentes temáticas, entre ellas su hijo Bear Blu Jarecki, a quien dio a luz mientras estuvo en pareja con Christopher Jarecki. Según lo que ella misma declaró, mantiene una buena relación con su pequeño, tanto que no les importa dormir en la misma habitación e incluso en la misma cama.

Alicia Silverstone tuvo a su hijo junto al músico Christopher Jarecki @aliciasilverstone/Instagram

Quizá para muchas personas estas declaraciones hayan resultado sorprendentes, pero ella aseguró que en su casa esto es “completamente natural” y que para nada le encuentra algún aspecto malo. Al contrario, mencionó que siempre es bueno mantener a los hijos cerca para evitar que les pase algo: “Bear y yo todavía dormimos juntos. Es natural. Si estuvieras en cualquier entorno salvaje y hubiera animales salvajes, al dejar a tu hijo solo se lo comerían. Así que no es ideal que lo dejes por ahí”.

Su revelación no tardó en generar críticas por parte de la audiencia de este podcast, ya que la señalaron como una mamá sobreprotectora y además “desagradable”. Los usuarios de las redes sociales no la perdonaron y le lanzaron comentarios de todo tipo: “¿Se irá a meter a la cama también cuando su hijo se case?”, “Nunca se casen con un hijo de mamá”, “Deja a tu hijo que se vaya, lo estás ahogando”, fueron algunos de los más destacados.

Aunque, por otro lado, hubo algunas personas que le dieron la razón al considerar que cuando se es madre, siempre se quiere tener a los hijos cerca: “¡Amo a Alicia! Crié a mi hijo como una mamá oso: dormía conmigo, ibamos a todas partes juntos. Quería ser vegano con él, pero éramos muy pobres, así que comíamos todo lo que podíamos pagar juntos”, “¡Amo a Alicia! Gracias por compartir esta increíble entrevista Ellen, necesitamos más personas que crean en la importancia de los hábitos saludables”.

El hijo de Alicia Silverstone pasa la mitad del tiempo con ella, y el resto junto a su padre @aliciasilverstone/Instagram

Finalmente, otras personas decidieron reservarse sus comentarios y especificar que no querían criticar la manera de crianza de la intérprete de Cher Horowitz en la película Clueless, pero que le recomendaban evitar dar información públicamente para cuidar la integridad de su hijo: “No estoy atacando cómo quieres criar a tu hijo en absoluto, simplemente digo que no deberías publicar todo esto. No le sirve para nada y él solo recibe negatividad”, dijo una usuaria.

Realmente no es la primera vez que Alicia genera polémica por su manera de criar. Justo hace dos años, la artista reveló que todavía se bañaba junto a su hijo, que en ese momento tenía nueve años. Además, en 2012, mencionó que ella masticaba la comida antes de dársela a su hijo, tal como se alimentan las aves.

“Soy una mamá natural. Creo en el amor, en la naturaleza y a nuestra sociedad les da miedo la naturaleza y el amor. Las cosas que hago no las inventé, nada, me gustaría tomar el crédito, pero no fui yo. Solo sigo la naturaleza y quiero hacer lo que es más saludable para mi hijo y cada decisión que tomo se basa en el instinto o en una profunda investigación”, finalizó al mencionar que ya no le importan las críticas.