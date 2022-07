El ministro que casó a Jennifer Lopez y Ben Affleck reveló cómo fue la boda y detalló por qué se sorprendió

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en una ceremonia pequeña y no quisieron estar bajo las cámaras de la prensa. Ambos se dieron el sí acepto en Las Vegas y los detalles que se conocían hasta el momento eran los que la pareja había decidido mostrar. Ese instante, cuando estaban frente al otro y pronunciaban sus votos, fue especial, como dijo JLo, la prueba de que “el amor es paciente”, ya que pasaron casi dos décadas para que pudieran llegar al altar. Ahora, fue el ministro que los casó, Ryan Wolfe, quien habló con People sobre las nupcias que tuvieron lugar en una capilla el sábado por la noche

El pastor principal del Grace Christian Center dijo que JLo y Ben no siguieron el guion en los votos, dado que querían decirse algo especial. “Tenían sus propias palabras y eran hermosas”. En su impresión, el momento fue muy emotivo y el amor fue el verdadero protagonista.

Como de película de JLO

El 16 de julio, los empleados de la capilla tenían una noche ajetreada mientras organizaban cinco bodas a las 9 de la noche. De pronto, según el relato de Wolfe, un trabajador y la coordinadora de nupcias empezaban a cerrar cuando se estacionó una SUV. De ahí, bajaron Lopez, de 52 años, y Affleck, de 49. La decisión no la pensaron. “Supongo que podemos hacer una más”, recuerda Wolfe. Él conocía a la pareja de actores, pero estaba impresionado porque, detalló, “no esperas ver a Ben Affleck y a Jennifer Lopez entrando por la puerta todos los días”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en fin de semana en Las Vegas

Wolfe los llevó a las áreas en las que podían cambiarse. Jennifer optó por un diseño del libanés Zuhair Murad y Affleck por un esmoquin blanco con pantalones negros. Después de arreglarse, se sentaron en el vestíbulo y la impresión para el pastor era en ese entonces que se veían muy familiares.

La actriz iba a cambiarse en la sala de descanso y, mientras Wolfe acompañaba a Affleck a algún lugar lejos del público, él insistió en que no necesitaba nada elegante. “Ella caminó al altar con la tradicional ‘Here comes the bride’ con flores”. Tras recitar sus votos, el pastor les dio la bendición. “Fue una boda preciosa”, destacó.

Los invitados a la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Solo asistieron otras dos personas a la ceremonia: la hija de 14 años de Lopez, Emme, así como Seraphina, una de los tres hijos de Affleck. “Sus hijos estaban allí y fueron los testigos. Ahora tienen que tener 18 años para que sea legal, pero permití que firmaran su documento del recuerdo. Claro, nuestra coordinadora tuvo que ser la oficial”.

La hija de Jennifer Lopez en la boda de su mamá con Ben Affleck

“Las hijas estaban emocionadas, tenían una buena relación y se podía decir que estaban muy contentas”, añadió el pastor. Fueron también quienes tomaron las fotos y grabaron la ceremonia que finalizó después de la medianoche y, luego, por supuesto tomaron cientos de imágenes en el Cadillac rosa de Elvis en la capilla, solo con sus teléfonos.

En su newsletter, On the JLO, Jennifer Lopez dijo que la ceremonia fue lo que siempre había soñado. “Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amar, cuidar, entender, ser pacientes, amar y ser buenos los unos con los otros. Teníamos eso. Y mucho más”, escribió. “La mejor noche de nuestras vidas”, agregó.

Basándose en todo esto, Wolfe cree que JLO y Affleck son almas gemelas: “Están hechos el uno para el otro”.

La siguiente boda

La gran celebración llegará pronto, ya que los recién casados preparan una boda con todos los condimentos que tendría lugar en la propiedad que Ben tiene en Riceboro, en Georgia. Allí asistirán celebridades como Jimmy Kimmel, además de sus amigos y familia. Serían tres días de celebraciones que se extenderían a la isla St. Simon, con un paisaje de playas en todo su esplendor.