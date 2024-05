Alquiló un departamento en Aribnb y mostró las extrañas notas con cargos extra que le dejó la dueña

Escuchar

Una influencer mostró lo que podría ser una nueva modalidad en las casas de alquiler a corto plazo, o al menos un intento de sacar provecho de un huésped poco informado. Joanna Anderson, la inquilina, subió imágenes sobre los cargos adicionales que pretendían cobrarle por el uso de electrodomésticos, artículos para el ocio e, inclusive, de las restricciones alimentarias que le impusieron, y de otros tipos.

En la cuenta de TikTok @getlostwebsite se publicó a historia de Anderson, una mujer que alquiló un Airbnb en un lugar que no especificó. En las imágenes, se la puede ver encontrándose con los distintos carteles que la propietaria le colocó en lugares específicos de la casa, con mensajes y también con indicaciones sobre el uso de los electrodomésticos y muebles.

Qué decían los extraños carteles que le dejaron a la huésped

El primer papel que se puede ver en el video estaba pegado en el lavarropas e indicaba: “La lavadora se cobrará a £5,00 (6,34 dólares) por uso. Sin excepción”. De la misma manera, arriba del router de internet se remarcaba que, “el WiFi es gratuito el primer día de su estadía, pero a partir de entonces, se le cobrará £10 (US$12,67) por día, por dispositivo”.

El cartel del lavarropas le indicaba que se le iba a cobrar un cargo adicional por lavado www.tiktok.com/@getlostwebsite/

Los cargos también extra se aplicaban por el uso de otros aparatos, como el televisor, y por espacios para el ocio, como una mesa de pool. Sin embargo, también había avisos esparcidos por el lugar, y todos eran de restricciones: “No te sientes en esta silla, era la favorita de mi difunto marido”, decía en un sillón individual.

Anderson manifestó en el video: “Estoy en este lindo Airbnb, pero no es tan agradable, porque hay notas”. En una sucesión de imágenes rápidas, se pueden notar otras limitaciones en el uso del espacio. En el microondas, una advertencia que proclama que no se permite su uso para carnes, mientras que en el baño un letrero laminado indica: “Por favor, no se duche ni se bañe después de las 20 hs. Estamos ahorrando agua”.

“No uses este inodoro para el ‘número 2′, si lo tapas vas a recibir un cargo obligatorio de £1000 (US$1270)”, se llega a leer en el cartel que parece contener el precio más alto a pagar en caso de infringir las normas. También había una advertencia en la heladera que no contenía pagos extra: “Esta casa es vegana, respétala”, decía.

Cómo se contabilizaban los cargos en caso de romper las reglas

Después de las imágenes donde se pueden ver los carteles, el video prosigue con una conversación entre Anderson y quien aparentemente es la dueña del lugar. La factura era por US$937,73 (£740) y la mujer preguntó de dónde provenían los cargos extra. “Usaste la mesa de pool dos veces y hay un pago que se hace por ella”.

En el Airbnb había un cartel que anunciaba que el Wifi tenía un cargo extra por día y por dispositivo www.tiktok.com/@getlostwebsite/

Durante la conversación, la propietaria, de quien no se conoce el usuario de Airbnb ni el nombre, le comentó a Anderson que también había utilizado dos veces el lavarropas. “Tengo curiosidad ¿Cómo es que lo sabe?”, consultó la inquilina, a lo que la dueña contestó: “Estaba todo en lugares distintos”. La usuaria aseguró que de haberlos utilizado hubiera acomodado las cosas en el mismo sitio donde las encontró, pero la titular de la vivienda no dio el brazo a torcer y evadió: “Es por esto que pongo etiquetas”.

En el sitio web de Airbnb se aclara que al momento de la reserva se muestra el importe total a pagar y el desglose. No obstante, las modificaciones en la tarifa se pueden hacer por algunos motivos, tales como agregar otro pasajero o daños ocurridos durante la estadía. Todo lo demás se debe contar a la hora de cerrar el acuerdo.

