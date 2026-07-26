Andy Biggs propone la independencia energética de Arizona: “Dejemos de depender de California para la gasolina”

Los votantes de Arizona acudirán a las urnas el 3 de noviembre de 2026 para elegir a su próximo gobernador. En ese escenario, el congresista Andy Biggs, candidato republicano a gobernador, difundió un mensaje con las principales propuestas de gobierno que impulsará si llega al Ejecutivo estatal e invitó a los ciudadanos a respaldar su proyecto.

Andy Biggs propone reducir la dependencia de Arizona de la gasolina de California

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Biggs resumió uno de los ejes de su campaña con una frase: “Dejemos de depender de California para la gasolina”. El dirigente republicano utilizó esa consigna para plantear que Arizona debe fortalecer su independencia energética y reducir la influencia del estado vecino sobre el suministro y el costo de los combustibles.

Biggs continúa utilizando las redes sociales para difundir sus propuestas y marcar diferencias con la gestión demócrata X @andybiggs4az

El mensaje fue difundido en plena campaña, después de que Biggs ganara la primaria republicana y comenzara la campaña para las elecciones generales, como parte de su plataforma enfocada en la economía, la seguridad y la reducción del tamaño del Estado.

Las cinco propuestas de Andy Biggs para enfrentar a Katie Hobbs en Arizona

Además de su planteo relacionado con la política energética, Biggs también enumeró una serie de medidas que, según explicó, forman parte de su visión para el futuro de Arizona. Entre las principales propuestas se encuentran:

Eliminar el impuesto estatal sobre la renta para aliviar la carga tributaria de los contribuyentes.

para aliviar la carga tributaria de los contribuyentes. Poner fin a los esquemas de fraude en Medicaid , mediante mayores controles sobre el programa de salud pública.

, mediante mayores controles sobre el programa de salud pública. Garantizar el futuro hídrico de Arizona , uno de los desafíos más importantes para el crecimiento del estado.

, uno de los desafíos más importantes para el crecimiento del estado. Reducir los costos de la vivienda , en un contexto de aumento de precios y dificultades para acceder a una casa.

, en un contexto de aumento de precios y dificultades para acceder a una casa. Proteger las libertades educativas y médicas de todos los habitantes de Arizona.

Al concluir su publicación, el republicano convocó a los votantes a sumarse a su proyecto político: “Si cree en esta visión, únase a nosotros”.

Elecciones de Arizona 2026: cuándo se enfrentan Andy Biggs y Katie Hobbs

Las elecciones generales de Arizona se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. Biggs busca derrotar en las urnas a la actual mandataria demócrata Katie Hobbs, quien va por la reelección.

Con este objetivo, y de acuerdo con la información publicada en su biografía oficial, durante los últimos meses Biggs reforzó su agenda centrada en el control del gasto público, la seguridad fronteriza, la reducción de impuestos, la política energética y la lucha contra el fraude en programas estatales.

El republicano Andy Biggs emerge como el principal contendiente de Katie Hobbs para la gobernación de Arizona en 2026 Imagen compuesta

El legislador representó a un distrito de Arizona durante varios mandatos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y fue presidente del House Freedom Caucus. Ahora, busca posicionarse como la principal alternativa conservadora para recuperar la gobernación del estado de Arizona.

A medida que se acerca la elección general del 3 de noviembre, utiliza las redes sociales para difundir sus propuestas y marcar diferencias con la gestión demócrata. La economía, el costo de vida, la disponibilidad de agua, la seguridad y la independencia energética aparecen como algunos de los temas centrales de su campaña.