Andy Biggs, candidato republicano en Arizona: “Siempre vigilantes contra las fuerzas que buscan explotar a los migrantes”

Andy Biggs, congresista por Arizona y recién electo en las primarias como candidato republicano a gobernador del estado en las elecciones del próximo 3 de noviembre, aseguró que Estados Unidos debe mantenerse “siempre vigilante contra las fuerzas que buscan explotar a los migrantes”. La declaración se dio luego de la publicación de nuevas cifras federales de los cruces irregulares durante junio y un aumento de las incautaciones de drogas en la frontera sur.

Qué dijo Andy Biggs sobre la situación en la frontera

A través de un mensaje en X, Biggs compartió datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y sostuvo que “todos los niveles de gobierno deberían trabajar juntos para proteger la patria y hacer cumplir nuestras leyes”.

Andy Biggs se refirió a los datos de junio sobre cruces fronterizos ilegales X @RepAndyBiggsAZ

El legislador, que buscará convertirse en gobernador de Arizona en las elecciones de noviembre de 2026, utilizó las cifras para reforzar uno de los principales ejes de su campaña: la seguridad fronteriza. La publicación acompañó un informe federal sobre los ingresos ilegales por la frontera sur y un incremento de los decomisos de narcóticos realizados por los agentes federales.

La CBP difundió que los cruces ilegales en la frontera sur fueron más altos que el mes anterior

De acuerdo con las cifras informadas por la CBP que difundió Biggs, durante junio de 2026 fueron detenidos 31.626 inmigrantes por ingresar ilegalmente a EE.UU. Aunque el número fue superior al registrado en mayo, la CBP remarcó que está más de 173.000 casos por debajo de la cifra reportada en junio de 2024.

En la frontera suroeste, que comprende California, Arizona, Nuevo México y Texas, las autoridades contabilizaron 12.901 detenciones, mientras que la Patrulla Fronteriza informó 9848 arrestos entre los puertos oficiales de entrada, uno de los registros más bajos de los últimos años.

La retórica sobre inmigración de Andy Biggs en Arizona

Biggs lo remarcó en Arizona: las incautaciones de droga en la frontera aumentaron en junio

Las estadísticas federales también reflejaron un incremento en las operaciones contra el narcotráfico. Según la CBP, las incautaciones combinadas de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana aumentaron un 49% en comparación con junio de 2024.

Las estadísticas federales de la CBP también reflejaron un incremento en las operaciones contra el narcotráfico Facebook Greg Abbott

Además, en lo que va de 2026, los decomisos acumulan un crecimiento del 57% respecto del mismo período del año anterior. Entre las sustancias confiscadas, la cocaína registró el mayor incremento.

Al presentar los datos, el comisionado de la CBP, Rodney Scott, defendió la estrategia de control fronterizo implementada por el gobierno de Donald Trump. “Cuando las leyes se hacen cumplir, menos personas las infringen”, afirmó el funcionario.

Scott aseguró que la agencia mantiene una aplicación estricta de las leyes migratorias y sostuvo que las medidas adoptadas contribuyeron a reducir los cruces ilegales.

La seguridad fronteriza es uno de los temas principales en Arizona

Los datos fronterizos y las declaraciones llegan en plena campaña para las elecciones de 2026 en Arizona, donde Biggs busca vencer a la actual gobernadora, Katie Hobbs, y convertirse en el nuevo mandatario estatal.

El republicano Andy Biggs enfrentará a Katie Hobbs por la gobernación de Arizona en las elecciones Imagen compuesta

La seguridad fronteriza y la inmigración se mantienen como dos de los ejes centrales de su plataforma electoral, algo que se refleja en las publicaciones de ambos candidatos en redes sociales.