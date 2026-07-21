Elecciones en Arizona hoy: resultados y quién gana las primarias 2026

Este 21 de julio se celebran las elecciones primarias de Arizona para definir a los candidatos que competirán en diferentes cargos públicos, entre ellos la gobernación. Las urnas van a permanecer abiertas hasta las 19 hs (hora local), pero se prevé que a las 20 hs se conozca a la persona que se enfrentará a la actual gobernadora Katie Hobbs en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

Contexto previo de las elecciones primarias en Arizona 2026

Las primeras urnas abrieron a las 6 hs (hora local) y prevén cerrar a las 19 hs. Las personas pueden votar si se encuentran en la fila antes de la hora de cierre, según consignó Arizona Vote.

Según PBS, dos congresistas y dos empresarios compiten por la nominación republicana a gobernador. El representante Andy Biggs, con cinco mandatos en el cargo, es uno de los candidatos favoritos en la contienda y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

“Es un gran honor para mí respaldar al muy respetado congresista Andy Biggs, defensor de los intereses de Estados Unidos, quien se postula para ser el próximo gobernador del maravilloso estado de Arizona“, dijo el presidente en su cuenta de Truth Social.

Andy Biggs cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump Instagram Andy Biggs

Luego agregó: “Andy ha servido a su comunidad con una carrera repleta de reconocimientos. Como su próximo gobernador, trabajará para reducir impuestos y regulaciones, promover los productos hechos en EE. UU., mantener nuestra frontera segura, detener a los inmigrantes indocumentados y proteger nuestra Segunda Enmienda, siempre bajo amenaza”.

El representante David Schweikert renuncia a su escaño en un distrito electoral clave tras imponerse a fuertes contrincantes demócratas en las últimas tres elecciones. Los empresarios Ken Miceli y Scott Neely, por su parte, tienen experiencia en el sector de la construcción.

Qué se vota en las elecciones primarias en Arizona 2026

La jornada electoral incluye primarias para definir candidatos en distintos niveles de gobierno, según consignó AP. Entre los cargos que se presentan en la boleta se encuentran:

La candidatura republicana a gobernador de Arizona .

. Las candidaturas a secretario de Estado .

. Las candidaturas a fiscal general .

. Las candidaturas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos .

. Los 30 escaños del Senado estatal .

. Los 60 escaños de la Cámara de Representantes de Arizona .

. Cargos judiciales y de condado.

Elecciones municipales no partidistas en determinadas ciudades y localidades.

Al 20 de julio se habían recibido 852.369 boletas de voto anticipado, según consignó la Secretaría de Estado en Arizona Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con la Secretaría de Estado en Arizona, al 20 de julio se habían recibido 852.369 boletas de voto anticipado en todo el estado, la gran mayoría a través del servicio postal USPS.

Quién es Andy Biggs, el candidato respaldado por Trump que busca reducir los costos en Arizona

Biggs nació el 7 de noviembre de 1958 en Tucson, Arizona. En la actualidad, cumple su tercer mandato como representante del Quinto Distrito del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El Arizona Republic incluyó a Andy Biggs en su lista de "10 personas de Arizona a las que seguir de cerca en 2019" (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

Previo a formar parte del Congreso, trabajó por 14 años en la Legislatura de Arizona, donde en sus últimos cuatro años fue presidente del Senado.

Para 2019, el Arizona Republic incluyó al congresista Biggs en su lista de “10 personas de Arizona a las que seguir de cerca en 2019”.

“Biggs defiende la postura conservadora y, a menudo, a la administración Trump. Lo hace muy bien. Su defensa suele ser razonada y persuasiva, no incendiaria”, destacó el medio según el sitio web de Biggs.

El congresista anunció su candidatura para gobernador en enero de 2025 bajo la premisa de construir la “Florida del Oeste”, de acuerdo con KJZZ Phoenix. Entre sus propuestas principales incluye la reducción de impuestos, proteger la frontera sur y la integridad de las elecciones estatales.

Quién es David Schweikert, el congresista que prevé eliminar la inmigración ilegal en Arizona

Schweikert nació en Los Ángeles, California, el 3 de marzo de 1962. Está cumpliendo su octavo mandato en el Congreso y es conocido como el “halcón del presupuesto” por enfocarse en reducir el gasto federal y la deuda.

David Schweikert cumple en la actualidad su octavo mandato en el Congreso de Estados Unidos X/@admcrlsn

“Vine a Washington para luchar por los valores que hacen que nuestro país sea único: por la libertad económica que nos da vida al sueño americano”, señaló el legislador en su sitio web.

El republicano anunció su candidato para las primarias en septiembre de 2025 y tiene como objetivo cumplir cuatro pilares de campaña:

Generar una economía más fuerte con ingresos más elevados

Reducir los impuestos

Crear medidas contra la inmigración ilegal

Reformar el gobierno estatal

“Los votantes tienen una decisión importante en las primarias. Soy el único candidato en las primarias republicanas para gobernador con un historial comprobado de derrotar a los demócratas en contiendas difíciles. Y con su apoyo, eso es lo que haré en las elecciones generales”, destacó.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones en Arizona

De acuerdo con un sondeo realizado por Nextgen Polling entre el 8 y 9 de julio, Biggs lideraba el voto republicano con un 66.1% de apoyo. Schweikert, por su parte, se mantuvo en segundo lugar con un 10.4%

Por su parte, otra encuesta efectuada por Noble Predictive Insights también remarcó el apoyo del candidato respaldado por Trump con un 60% de aprobación.