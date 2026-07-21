Confirmado hoy: qué se vota en las elecciones primarias de Arizona este martes 21 de julio

Arizona celebra este martes 21 de julio sus elecciones primarias, una jornada en la que los votantes registrados en partidos políticos y los electores independientes habilitados definirán candidaturas para los comicios generales del 3 de noviembre. Entre las principales contiendas aparecen la carrera por la gobernación, puestos ejecutivos estatales, escaños en la Cámara de Representantes de EE.UU., la totalidad de la Legislatura estatal y diversos cargos judiciales, de condado y municipales.

Primarias de Arizona 2026: qué cargos federales, estatales y locales se definen

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Estado de Arizona y datos recopilados por Associated Press, la jornada electoral incluye primarias para definir candidatos en distintos niveles de gobierno.

Entre los cargos que aparecen en las boletas se encuentran:

La candidatura republicana a gobernador de Arizona .

. Las candidaturas a secretario de Estado .

. Las candidaturas a fiscal general .

. Las candidaturas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos .

. Los 30 escaños del Senado estatal .

. Los 60 escaños de la Cámara de Representantes de Arizona .

. Cargos judiciales y de condado.

Elecciones municipales no partidistas en determinadas ciudades y localidades.

Además, en algunas jurisdicciones se celebran comicios para alcaldes, integrantes de concejos municipales y jueces de paz.

Andy Biggs y David Schweikert disputan la candidatura republicana a gobernador

Uno de los focos principales de la jornada está puesto en la primaria republicana para gobernador, que definirá quién enfrentará en noviembre a la actual mandataria demócrata, Katie Hobbs, que busca la reelección.

Katie Hobbs busca posicionarse en las elecciones en Arizona X de Katie Hobbs

Según AP, los congresistas federales Andy Biggs y David Schweikert encabezan la disputa por la nominación republicana. Biggs cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, lo que convirtió la contienda en una de las más observadas del calendario político estatal.

Los analistas consideran que Arizona volverá a ser uno de los estados más competitivos del país en los próximos años, por lo que el resultado de esta elección podría tener impacto más allá de 2026.

23 ciudades y localidades de Arizona realizan elecciones no partidistas para cubrir distintos cargos de gobierno local. (AP Foto/Andres Leighton, Archivo) Andres Leighton - FR171260 AP

Arizona define candidaturas para la Cámara federal y renueva sus 90 bancas legislativas

La votación incluye varias contiendas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluidas algunas consideradas esenciales por ambos partidos de cara al equilibrio de fuerzas en Washington.

Al mismo tiempo, los electores renovarán la totalidad de la Legislatura estatal. Están en juego los 30 escaños del Senado de Arizona y los 60 puestos de la Cámara de Representantes estatal.

Actualmente, los republicanos mantienen mayorías ajustadas en ambas cámaras, mientras los demócratas intentan reducir esas diferencias en las elecciones generales.

Primarias de Arizona: centros habilitados e identificación requerida

Los votantes registrados pueden sufragar en los centros habilitados de sus respectivos condados y deben presentar una identificación válida aceptada por las autoridades electorales.

Los ciudadanos del condado de Maricopa pueden consultar centros de votación, tiempos de espera y ubicaciones para entregar boletas anticipadas mediante las herramientas oficiales del sistema electoral local.

Quienes residan en otros condados también pueden verificar información actualizada a través de los portales oficiales del estado. Además, quienes aún conserven una boleta de voto anticipado pueden depositarla en los lugares autorizados antes del cierre de las urnas.

La votación se realiza en un momento en que Arizona continúa siendo uno de los estados donde los debates sobre la administración electoral mantienen una alta visibilidad (AP Foto/Nate Billings) Nate Billings - FR171660 AP

Resultados de las primarias de Arizona: a qué hora comienza el conteo

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 7 p.m. (hora local). Las autoridades electorales comenzarán a publicar los primeros resultados aproximadamente desde las 8 p.m., aunque el escrutinio completo podría extenderse durante varios días debido al procesamiento de votos anticipados y boletas enviadas por correo.

Arizona utiliza ampliamente el voto anticipado. De acuerdo con AP, antes de la jornada electoral ya se habían emitido más de 755.000 boletas, una cifra que anticipa un conteo progresivo durante las horas posteriores al cierre de las urnas.