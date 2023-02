Armie Hammer rompió el silencio tras las acusaciones y aseguró que fue abusado por su pastor a los 13 años

escuchar

La vida privada de Armie Hammer se mantenía precisamente fiel a esa característica antes de que formara parte de la lista negra de Hollywood, a finales de 2020. La carrera del actor de Call me by your name, film del director italiano Luca Guadagnino, que protagonizó junto con Timotheé Chalamet en 2017, se derrumbó luego de la filtración de varias capturas de supuestos mensajes que Hammer les habría enviado a varias mujeres con las que había tenido relación. En ellos hablaba de prácticas sadomasoquistas y caníbales.

El actor, que fue investigado por la policía de Los Ángeles tras haber sido acusado de violación, aseguró no haber cometido ningún delito, pero reconoció su falta de responsabilidad emocional para con sus antiguas parejas, mujeres a quienes había conocido por internet, incluso durante su matrimonio de una década con la conductora de TV Elizabeth Chambers.

Dos años más tarde, Hammer intenta que su versión sea escuchada. En una flamante entrevista en profundidad con Air Mail, el actor reveló que tuvo pensamientos suicidas tras haber caído desde lo más alto hasta las listas negras de Hollywood, y afirmó haber sufrido abusos sexuales por parte de un pastor de jóvenes, cuando tenía 13 años.

En junio de 2021, Hammer se internó en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones al sexo, así como los problemas de alcohol y drogas. La revista Variety confirmó que el actor de Rebeca había cambiado por completo su estilo de vida, tras las sombrías acusaciones. Había dejado las pantallas atrás para trabajar como vendedor de multipropiedades en las islas Caimán, en el resort Morritt’s, y poder así estar con sus hijos, Harper Grace y Ford Douglas Armand, de siete y cinco años, fruto de su unión con Chambers. En ese momento, una fuente anónima le dijo al medio citado: “Está totalmente arruinado; trata de llenar los días como puede y de ganar dinero para mantener a su familia”.

TMZ publicó algunas fotografías de Armie Hammer como empleado de un hotel, hace algunos meses

Esta situación dejó entrever el efecto que tuvieron las acusaciones no solo para su carrera, sino también para su dinámica personal. En la entrevista con Air Mail, que recapitula los puntos clave de los últimos años, Hammer afirma que su interés por el BDSM (bondage, dominación/disciplina, sumisión/sadismo y masoquismo), se originó luego de los abusos sexuales que vivió a los 13 años por parte de su pastor juvenil.

“Lo que eso hizo por mí fue introducir la sexualidad en mi vida de una forma que estaba completamente fuera de mi control”, afirmó el actor en la publicación. “[...] No tenía poder de decisión. La sexualidad se introdujo en mi vida de una forma aterradora, sin que yo pudiera controlarla. Mi interés pasó a ser: ‘Quiero tener el control de la situación, sexualmente’”, relató Hammer, dando a conocer por primera vez su lado de la historia. Tras los presuntos abusos por parte del pastor, habló con su tío y con su madrina, relató. Air Mail lo corroboró con esta última.

En enero de 2021, una cuenta anónima compartió capturas de pantalla con todos los mensajes gráficos que el actor presuntamente le había enviado a una mujer a Instagram. En el intercambio, que habría ocurrido entre 2016 y 2020, sobresalen referencias a actos de canibalismo e ingesta de sangre, así como conversaciones de sadomasoquismo. Aunque la veracidad se puso en tela de juicio, las especulaciones encontraron eco. Posteriormente, otras mujeres, como sus exparejas Paige Lorenze, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, sumaron sus testimonios. En tanto que una, Effie Angelova, responsable de la cuenta “House of Effie”, que fue la primera en publicar las imágenes contra el actor, lo acusó de violación.

El 18 de marzo de 2021, el Departamento de Policía de los Ángeles abrió una investigación contra Hammer por agresión sexual. La famosa abogada Gloria Allred ofreció una rueda de prensa en directo en la que anunció a Effie como cliente, quien en un mensaje pregrabado hizo fuertes declaraciones. “El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra una pared, magullándome la cara”, dijo la mujer.

Las consecuencias fueron una tormenta para Hammer, quien fue dado de baja de su agencia y despedido de varios proyectos, entre ellos Shotgun Wedding, con Jennifer Lopez. Incluso, una serie, que en Latinoamérica pudo verse por la plataforma HBO Max, retrató los oscuros comportamientos y hechos dentro de su familia.

El actor Armie Hammer rompió el silencio tras las acusaciones de varias mujeres y relató para una publicación estadounidense que fue abusado por un pastor juvenil a los 13 años shutterstock - Shutterstock

Mientras los medios documentaban cada paso, Hammer también se desmoronó, según sus propias palabras. “Me adentré en el océano y nadé todo lo que pude con la esperanza de ahogarme, de que me atropellara un barco o de que me devorara un tiburón”, dijo a Air Mail al evocar un momento en las Islas Caimán. “Entonces me di cuenta de que mis hijos seguían en la orilla, y que no podía hacerles eso a mis hijos”.

Sobre sus relaciones con Courtney Vucekovich y Paige Lorenze, Hammer reconoció que sí cometió abusos emocionales en una dinámica de poder desigual. “Tenía a estas mujeres jóvenes, de veintitantos años, y yo tengo treinta y tantos. Yo era un actor de éxito en ese momento. Podrían haber sido felices simplemente estando conmigo y habrían dicho que sí a cosas a las que quizá no habrían dicho que sí por sí solas”, afirmó Hammer. “Eso es un desequilibrio de poder en la situación”. No obstante, en la comunicación con el medio negó haber cometido algún delito.

El protagonista de El llanero solitario agregó: “Estoy aquí para asumir mis errores, responsabilizarme del hecho de que fui egoísta, de que utilicé a la gente para sentirme mejor y, cuando terminé, seguí adelante (...). Ahora soy una persona más sana, feliz y equilibrada. Soy capaz de estar presente para mis hijos de una forma que nunca estuve. Estoy realmente agradecido por mi vida y mi recuperación y por todo. No volvería atrás ni desharía todo lo que me ha pasado”.

El actor aseguró que intenta mejorar en su recuperación y que trabaja como compañero sobrio de un adicto en rehabilitación. “Siento que mi recuperación ha dado un giro. De ser yo el que necesita ayuda para mantenerse sobrio, a ser el que puede ayudar a los demás”. Asimismo, confirmó que su amigo y colega Robert Downey Jr., quien vivió duros momentos con sus adicciones en su juventud, lo apoyó.

Armie Hammer Archivo

“Hay ejemplos por todas partes, y Robert es uno de ellos; gente que pasó por esas cosas y encontró la redención a través de un nuevo camino. Y creo que eso es lo que falta en este asunto de la cultura de la cancelación y el despertar”, afirmó Hammer. “En cuanto alguien hace algo malo, se le echa a la basura. No hay posibilidad de rehabilitación”.

Sobre su regreso a la actuación, el panorama no pinta tan positivo para él, y en al entrevista lo reconoce. Sin embargo, no la descarta por completo. ”Nadie me contratará (...) porque, si me contratan, son ellos los que apoyan a los maltratadores. Entonces se arriesgan a que los cancelen a ellos también, porque este incendio que se propaga, cuando echan a alguien como yo al fuego para protegerse, de lo que no se dan cuenta es de que lo único que hacen es aumentar el incendio. Ese fuego está ahora fuera de control y va a quemar a todo el mundo. No paran de arrojar gente al fuego como sacrificio para protegerse”, cerró.

