Las frases más destacadas del discurso de Taylor Swift en español al recibir su doctorado en la NYU

Taylor Swift recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Nueva York (NYU), por su labor en las Bellas Artes. Y, en su discurso de agradecimiento, la superestrella lanzó besos en medio de sus palabras, entre cómicas y motivacionales, para todos los asistentes del Yankee Stadium. Swift bromeó con los graduados que estaban congregados en el estadio de la institución, al decirles que seguro se había ganado ese premio por una de sus canciones: “Estoy 90% segura de que la razón principal por la que estoy aquí es porque tengo una canción llamada 22″.

Taylor Swift fue reconocida con un título honorífico en la Universidad de Nueva York

La cantautora, productora y directora dijo que ella nunca tuvo una experiencia universitaria común, ya que comenzó su carrera musical desde los 15 años: “Nunca llegué a tener una experiencia universitaria normal per se. Fui a la escuela pública hasta el décimo grado y luego terminé mi educación haciendo las tareas en el piso de las terminales del aeropuerto”, expresó en el discurso de graduación.

También dio algunos consejos a la clase 2022, pese a que no se consideraba una persona digna de dar consejos. Taylor le expresó a los graduados que les brindaría algunos tips que ella aplicó cuando estaba comenzando en su carrera: “De ninguna manera me siento calificada para decirles qué hacer. Han trabajado, luchado, sacrificado, estudiado y soñado su camino hasta aquí hoy. No les diré qué hacer porque a nadie le gusta eso; sin embargo, les daré trucos de cuando estaba comenzando a soñar como mi carrera”.

El discurso de Taylor Swift luego de recibir su título en la NYU

Concluyó su discurso con una reflexión sobre cometer errores, ya que para ella lo más importante es aprender de las cosas no tan positivas que suceden en la vida: “Cuando nos sucedan cosas difíciles, nos recuperaremos, aprenderemos de ello, seremos más resilientes gracias a ello. Mientras tengamos la suerte de estar respirando, inhalaremos, inhalaremos, respiraremos profundo y exhalaremos. Ahora soy doctora, así que sé cómo funciona la respiración”, bromeó.

Se dijo muy contenta de tener ese momento con los graduados: “Espero que sepan lo orgullosa que estoy de compartir este día con ustedes... Estamos haciendo esto juntos, así que sigamos bailando como si fuéramos la clase del 22″.

Taylor Swift, una leyenda musical

Taylor llegó a su éxito después de ver muchas veces cómo se le cerraban las puertas. Desde sus 15 años, recorrió diferentes estaciones de radio por todo Estados Unidos, en busca de una oportunidad. Ahora es un ejemplo a seguir para millones de jóvenes que quieren ir por los mismos pasos.

La cantautora ha vendido más de 100 millones de discos; estuvo nominada y ha arrasado en múltiples premiaciones y se convirtió en la primera mujer en ganar tres veces la categoría del álbum del año en los Grammy, con sus discos: “Folkore”, “Fearless” y “1989″.

Taylor Swift habla en la ceremonia de graduación de la Universidad de Nueva York en el Yankee Stadium, el miércoles 18 de mayo de 2022. (Foto AP/Seth Wenig)

“Las veces que me dijeron que no, que no me incluyeron, que no me eligieron, que no gané… mirando atrás, se siente como que esos momentos fueron tan importantes, más cruciales que los momentos en los que me dijeron que sí”, añadió la artista en la Universidad de Nueva York.

Y también agradeció el apoyo de su familia, quienes la vieron crecer cuando aún cantaba en las cafeterías: “Sé que se supone que las palabras son lo mío, pero nunca encontraré las necesarias para agradecer a mi mamá, mi papá y mi hermano Austin por los sacrificios que hicieron todos los días para que yo pudiera pasar de cantar en cafeterías a estar aquí parada con todos ustedes. No hay palabras suficientes”, finalizó su discurso.