Ajuste de estatus y reglas del Uscis para inmigrantes que buscan la green card en octubre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) determina cada mes qué tabla del boletín de visas debe utilizarse para presentar el formulario I-485, necesario para solicitar el ajuste de estatus y avanzar hacia la residencia permanente. Para octubre, la agencia estableció el uso de la tabla “Dates for Filing”, tanto para las categorías basadas en vínculos familiares como para aquellas relacionadas con el empleo.

Uscis: qué significa la fecha de prioridad para el ajuste de estatus

La tabla “Dates for Filing” disponible en el boletín de visas de octubre permite presentar solicitudes cuando la fecha de prioridad del beneficiario es anterior a la indicada para su categoría y país, o cuando la casilla aparece como “C” de “Current” (disponible).

Para solicitar el ajuste de estatus y obtener la green card en Estados Unidos durante octubre, el Uscis establece directrices específicas basadas en el boletín de visas Fotomontaje realizado con IA

La fecha de prioridad funciona como referencia para establecer el lugar que ocupa una persona dentro de la disponibilidad de visas de inmigrante.

En una petición familiar o laboral común, corresponde al día en que el Uscis recibe correctamente la solicitud presentada en nombre del beneficiario.

Cuando una petición basada en empleo requiere una certificación laboral, la fecha de prioridad es aquella en la que el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) acepta dicha información para su procesamiento. La asignación de visas de preferencia sigue el orden cronológico establecido por la legislación migratoria.

Por eso, conocer estos datos resulta necesario antes de presentar el I-485. Si la fecha de prioridad no cumple con el corte establecido en la tabla que corresponde al mes, el solicitante debe esperar una nueva actualización del boletín.

Un solicitante puede presentar su formulario I-485 si su fecha de prioridad es anterior a la indicada Imagen creada con IA

Fechas familiares para presentar solicitudes en octubre

De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), para presentar solicitudes basadas en la familia, la información correspondiente al mes de octubre difiere según el país:

En la categoría F1 , correspondiente a hijos e hijas solteros de 21 años o más de ciudadanos estadounidenses, la fecha es el 1° de febrero de 2020 para las áreas generales, China e India ; el 1° de diciembre de 2008 para México y el 22 de abril de 2015 para Filipinas .

, correspondiente a hijos e hijas solteros de 21 años o más de ciudadanos estadounidenses, la fecha es el para las ; el para y el para . La categoría F2A , que comprende a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, aparece como “C” para todos los países .

, que comprende a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, aparece como . En F2B , destinada a hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes, las fechas son el 1° de septiembre de 2019 para áreas generales, China e India ; el 22 de marzo de 2011 para México y el 1° de octubre de 2014 para Filipinas .

, destinada a hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes, las fechas son el para ; el para y el para . Para F3 , correspondiente a hijos casados de ciudadanos estadounidenses, el corte es el 1° de noviembre de 2014 para áreas generales, China e India ; el 1° de diciembre de 2002 para México y el 22 de octubre de 2006 para Filipinas .

, correspondiente a hijos casados de ciudadanos estadounidenses, el corte es el para ; el para y el para . En F4, para hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos, las fechas son el 1° de noviembre de 2011 para áreas generales y China, el 1° de febrero de 2007 para India, el 30 de abril de 2001 para México y el 22 de marzo de 2009 para Filipinas.

Fechas de empleo y regla del Uscis para octubre de 2026

En las solicitudes basadas en empleo, las fechas de prioridad son las siguientes:

En EB-1 , la categoría destinada a trabajadores de primera preferencia, la fecha aparece como “C” para áreas generales, México y Filipinas , mientras que China e India tienen como corte el 1° de julio de 2024 .

, la categoría destinada a trabajadores de primera preferencia, la fecha aparece como , mientras que tienen como corte el . Para EB-2 , dirigida a profesionales con títulos avanzados y personas con habilidades excepcionales, el corte es el 15 de marzo de 2026 para áreas generales, México y Filipinas ; el 1° de enero de 2023 para China y el 15 de enero de 2015 para India .

, dirigida a profesionales con títulos avanzados y personas con habilidades excepcionales, el corte es el para ; el para y el para . En EB-3 , para trabajadores calificados y profesionales, las fechas son el 1° de agosto de 2024 para áreas generales y México , el 1° de abril de 2024 para China , el 15 de enero de 2015 para India y el 1° de enero de 2024 para Filipinas .

, para trabajadores calificados y profesionales, las fechas son el para , el para , el para y el para . Para otros trabajadores , los cortes son el 1° de junio de 2022 para áreas generales, México y Filipinas ; el 1° de octubre de 2020 para China y el 15 de enero de 2015 para India .

, los cortes son el para ; el para y el para . La categoría EB-4 , que incluye inmigrantes especiales y determinados trabajadores religiosos, establece el 1° de enero de 2025 para todos los países . Según el DOS, la categoría de ciertos trabajadores religiosos fue extendida hasta el 11 de diciembre de 2026 mediante la ley H.R. 6500.

, que incluye inmigrantes especiales y determinados trabajadores religiosos, establece el para . Según el DOS, la categoría de ciertos trabajadores religiosos fue extendida hasta el mediante la ley H.R. 6500. En EB-5 , correspondiente a inversionistas no reservados, la categoría está “C” para áreas generales, México y Filipinas . China tiene como fecha el 1° de marzo de 2021 e India el 1° de mayo de 2024 .

, correspondiente a inversionistas no reservados, la categoría está . tiene como fecha el e el . Las categorías EB-5 reservadas para proyectos vinculados con zonas rurales, áreas con alto desempleo e infraestructura figuran como “C” para todos los países durante octubre.

Cómo crear una cuenta de Uscis online

Cómo consultar y entender las tablas del Uscis

El Departamento de Estado publica cada mes las tablas de “Final Action Dates” y “Dates for Filing”. El Uscis determina cuál debe utilizarse para presentar el I-485 dentro de EE.UU, para octubre, la agencia indicó que corresponde utilizar la segunda en las categorías familiares y laborales.

Para leer esa información, primero hay que identificar la categoría migratoria y después localizar la columna correspondiente al país de nacimiento o de asignación de carga migratoria. Las personas nacidas en China continental, India, México y Filipinas cuentan con columnas específicas, mientras que otras naciones se incluyen en la categoría general.

Un dato concreto, como “01FEB20″, establece el límite correspondiente. Para presentar el I-485, la fecha de prioridad debe ser anterior al corte indicado.

Cuando aparece “C”, la categoría está vigente y no existe una fecha de corte. Una “U” significa que los números de visa no están autorizados para ese período.

Qué ocurre si la fecha de prioridad todavía no llegó

Cuando la fecha de prioridad es posterior o igual a la publicada para la categoría, el solicitante no puede presentar el formulario I-485 durante ese mes bajo esa tabla. En ese caso, debe esperar una nueva actualización y comprobar si el límite avanza.

Mientras tanto, quienes se encuentren próximos a alcanzar la fecha correspondiente pueden preparar la documentación necesaria para evitar demoras cuando llegue el momento de presentar la solicitud. El Uscis y el DOS actualizan mensualmente la información sobre disponibilidad de visas.