Ya es oficial: 350 mil migrantes quedan en un limbo y pierden protección inmediata contra deportaciones en EE.UU.

La situación de unos 350.000 migrantes haitianos en Estados Unidos cambió de manera definitiva tras una nueva decisión judicial que dejó sin efecto la designación que impedía su deportación. Tras la pérdida del estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), ahora estos extranjeros quedan expuestos a expulsiones.

350 mil migrantes perdieron el TPS tras una decisión judicial

La jueza federal Ana Reyes, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, emitió una orden el 5 de agosto en la que confirmó que la suspensión que había bloqueado el fin del TPS para los ciudadanos de Haití ya no tiene vigencia.

Con esa resolución quedó oficialmente habilitada la terminación de esa protección humanitaria impulsada por el gobierno de Donald Trump.

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Según la orden firmada por la magistrada, la decisión responde al mandato emitido por la corte de apelaciones tras el fallo de la Corte Suprema, que revocó la resolución anterior de Reyes.

La jueza explicó que, como consecuencia de ese pronunciamiento del máximo tribunal, la orden que había mantenido suspendida la terminación del TPS no rige. Como resultado, la protección ya “no está en vigor”, aunque el litigio principal continuará en los tribunales.

La resolución también dispone que el gobierno no obtendrá una suspensión del proceso de producción de pruebas solicitado durante el juicio. Además, ordena a las partes presentar un cronograma conjunto para continuar con las actuaciones judiciales, luego de que los demandantes informaran que no modificarán la demanda original.

El litigio, por lo tanto, seguirá abierto, aunque la protección migratoria ya no permanecerá vigente.

Qué cambia para los haitianos tras la cancelación definitiva del TPS

La consecuencia más inmediata es que aproximadamente 350.000 migrantes haitianos dejan de contar con la protección que les permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU. Para muchos de ellos, el nuevo escenario implica quedar expuestos a perder sus permisos laborales y enfrentar la posibilidad de ser detenidos o sometidos a procedimientos de deportación.

De acuerdo con The Washington Post, la Corte Suprema determinó, por una votación de seis contra tres, que la legislación federal impide que los tribunales revisen las decisiones del gobierno sobre la designación del TPS. Este marco general llevó luego al cambio en el caso de Haití que dispuso Reyes.

Los migrantes haitianos pierden el amparo que les permitía residir y trabajar legalmente AP Photo/Lynne Sladky

Aun así, el máximo tribunal dejó abierta una vía limitada para que los beneficiarios intenten impugnar la pérdida de su estatus mediante reclamos de carácter constitucional. En ese contexto, los abogados que representan a los inmigrantes analizan la posibilidad de presentar una nueva demanda centrada en presuntas violaciones a derechos constitucionales y en acusaciones de discriminación racial vinculadas con la terminación del programa.

Los sectores laborales de EE.UU. que se podrían ver afectados por el fin del TPS para Haití

La pérdida del TPS no afecta únicamente la situación migratoria de los beneficiarios. También repercute directamente en el mercado laboral y en numerosas comunidades donde los haitianos llevan años establecidos.

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Según el análisis citado por The Washington Post, alrededor de 200.000 beneficiarios del programa desempeñan trabajos en sectores considerados esenciales para distintas economías locales. Entre ellos se encuentran:

Atención médica

Servicios de alimentación

Depósitos y logística

Comercio minorista

Cuidados de largo plazo

El impacto económico, además, podría sentirse especialmente en áreas metropolitanas como Miami y Boston, así como en ciudades de tamaño medio como Columbus, en Ohio, y Allentown, en Pensilvania, donde la comunidad haitiana representa una parte importante de la fuerza laboral.