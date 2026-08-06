La esposa del futbolista latino detenido por el ICE: “Lo he visto llorar como nunca”

El futbolista venezolano Homero Calderón permanece detenido desde hace casi seis meses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras avanza su caso migratorio en Estados Unidos. Su esposa, Daniela Molina, aseguró que el jugador atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su arresto. “Lo he visto llorar como nunca y pedirme ayuda”, contó en una entrevista.

Qué dijo la esposa de Homero Calderón sobre la detención a manos del ICE

En comunicación con Noticias Telemundo, Molina explicó que Calderón se encuentra en el centro de detención de Folkston, Georgia, donde espera una resolución de su caso. La mujer reveló que el paso del tiempo afectó el ánimo del deportista y que la incertidumbre también golpea a toda la familia.

La coalición CHIRLA advirtió sobre un incremento de operativos del ICE en el aeropuerto internacional LAX Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La mujer explicó que tienen dos hijos pequeños y que el mayor pregunta todos los días por su padre. Mientras tanto, intenta responderle sin entrar en detalles sobre la situación migratoria que atraviesa el futbolista.

Calderón fue arrestado el 27 de febrero por la policía de Ocala, Florida, y luego quedó bajo custodia del ICE. La familia recién logró comunicarse con él varios días después, cuando llamó desde el centro de detención.

El migrante venezolano tenía trámites en curso cuando fue detenido en EE.UU., según su esposa

Molina indicó que su esposo tenía en curso distintos trámites migratorios al momento de su arresto. Entre ellos, figuraban:

Extensión de su visa de turista .

. Solicitud de visa EB-1A , destinada a personas con habilidades extraordinarias.

, destinada a personas con habilidades extraordinarias. Cambio de estatus para obtener la residencia permanente.

El descargo de la esposa de futbolista latino detenido por el ICE

En diálogo con Noticias Telemundo, Calderón aseguró que nunca había atravesado una situación similar y definió estos meses como el período más difícil de su vida. “Para mi familia ha sido devastador”, sostuvo.

Después de la difusión de la entrevista, Molina publicó un video en su cuenta de Instagram para responder algunas de las dudas que recibió sobre el caso y dio detalles sobre la situación legal del migrante.

La batalla judicial del futbolista para ser liberado en EE.UU.

Molina explicó que desde marzo la familia intentó obtener la liberación del futbolista mediante distintas audiencias de fianza, aunque hasta el momento los jueces rechazaron los pedidos.

Calderón junto a su familia; el hombre fue detenido por el ICE hace seis meses Instagram @homeroc23

Además, indicó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) solicitó las huellas dactilares de Calderón para continuar con uno de los expedientes migratorios que tenía en trámite. Sin embargo, afirmó que ese procedimiento todavía no tuvo una respuesta definitiva.

Durante estos meses, la familia cambió de abogados en varias oportunidades y presentó distintos recursos legales, entre ellos un habeas corpus, que, según sostiene, aún permanece sin resolución.

Las condiciones de detención y el mensaje a Marco Rubio y JD Vance

En su video, Molina cuestionó además las condiciones en las que permanece detenido su esposo. Afirmó que llegó a compartir espacios con decenas de personas y que decidió no firmar un documento en el que, de acuerdo con la versión de la familia, se indicaba que había permanecido de manera irregular en EE.UU.

La mujer remarcó que Calderón no tiene antecedentes penales y sostuvo que toda su familia reside legalmente en el país. Durante la entrevista, también envió un mensaje al secretario de Estado, Marco Rubio, y al vicepresidente de EE.UU., JD Vance.

La esposa del migrante detenido por el ICE se dirigió a Marco Rubio en su video Tierney L. Cross - FR172126 AP

A Rubio le expresó que su esposo inició todos sus trámites migratorios por las vías legales y aseguró contar con documentación que respalda ese proceso. Asimismo, mencionó declaraciones previas de Vance sobre la importancia de atraer inmigrantes con habilidades que contribuyan al país norteamericano.

En ese sentido, sostuvo que Calderón tiene una carrera deportiva internacional de más de 15 años, respaldada por el expediente presentado ante el Uscis. La familia aseguró que impulsará todos los recursos judiciales a su disposición mientras espera una resolución.