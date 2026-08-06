Consulados mexicanos en riesgo en EE.UU.: por qué más de 400 empleados podrían pasar a ser indocumentados

Más de 400 empleados de los consulados mexicanos en Estados Unidos podrían perder sus visas A-2 una vez que venzan las últimas prórrogas otorgadas por el gobierno federal. La medida afecta a trabajadores administrativos de la red consular que, si no logran regularizar su situación, corren el riesgo de quedarse sin empleo y sin autorización para permanecer legalmente en el país norteamericano.

Por qué los empleados de los consulados mexicanos podrían perder sus visas

Según informó El País, el problema alcanza a trabajadores contratados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que cumplen funciones administrativas en los 53 consulados mexicanos distribuidos en EE.UU. Estos trabajadores se encargan de recibir documentación y tramitar pasaportes, matrículas consulares, actas de nacimiento y credenciales para votar de millones de ciudadanos mexicanos.

Empleados de los consulados mexicanos en EE.UU. podrían perder sus visas Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con la investigación, el conflicto comenzó en 2016, cuando el gobierno de EE.UU. modificó las condiciones de las visas A-2, utilizadas por parte del personal diplomático y consular contratado localmente.

Hasta ese momento, esos permisos podían renovarse de forma indefinida. Sin embargo, las autoridades estadounidenses limitaron su vigencia a cinco años y eliminaron la posibilidad de revalidarlos automáticamente.

Durante los años siguientes, ambos gobiernos negociaron prórrogas para evitar que los trabajadores perdieran su autorización migratoria. Ahora, esas extensiones llegan a su fin y podrían dejar sin protección a cientos de empleados.

Según el medio, uno de los casos más representativos es el de Rosa Elvira, empleada del Consulado de México en Los Ángeles, quien acumula cerca de cuatro décadas de servicio. Su contrato finalizará el 21 de agosto.

A partir de ese momento también comenzará el proceso para el vencimiento de su visa A-2. Durante una audiencia pública realizada en el consulado, solicitó permanecer en su puesto al menos hasta diciembre mientras continúan las negociaciones entre ambos gobiernos.

La trabajadora explicó que, si permanece en EE.UU. después de que expire su autorización migratoria, pasará a encontrarse en condición irregular.

Qué puede pasar con trabajadores de consulados mexicanos que pierdan la visa

La SRE confirmó que mantiene conversaciones con el gobierno estadounidense para intentar evitar una salida masiva de personal. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, reconoció que se trata de una situación compleja y recordó que en los últimos años se obtuvieron varias extensiones temporales gracias a negociaciones diplomáticas.

México adelantó que los trabajadores afectados por la pérdida de las visas podrían ser reubicados en la administración pública Gentileza

También señaló que, si algunos trabajadores finalmente deben regresar a México, la dependencia analizará opciones para reubicarlos dentro de la administración pública.

La respuesta de EE.UU. y la preocupación de migrantes mexicanos

En una respuesta enviada a El País, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) explicó que las visas A-2 fueron creadas para permitir el desempeño temporal de funciones oficiales de gobiernos extranjeros y no como un mecanismo para obtener residencia permanente. Hasta el momento, ni el DOS ni la SRE precisaron cuántos trabajadores perderán sus permisos migratorios durante los próximos meses.

El Consulado Mexicano tiene diferentes trámites móviles en EE.UU.

De acuerdo con Los Angeles Times, la posible salida de cientos de empleados genera preocupación por el funcionamiento cotidiano de la red consular mexicana en EE.UU. Muchos de estos trabajadores llevan décadas establecidos en el país norteamericano, donde formaron familias y desarrollaron su vida personal.

Su experiencia también resulta importante para atender los trámites que realizan millones de mexicanos cada año. Además, algunos empleados consultados por el medio advirtieron que parte del personal analiza permanecer en EE.UU. aun después del vencimiento de sus visas A-2, lo que los convertiría en inmigrantes indocumentados.