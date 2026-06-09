Así fue el operativo militar cerca del Estrecho de Ormuz para localizar y rescatar a dos soldados que cayeron al mar

Dos integrantes de la tripulación de un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos fueron rescatados luego de que la aeronave cayera al mar frente a la costa de Omán mientras realizaba tareas de patrullaje. El incidente ocurrió en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente y abrió interrogantes sobre las causas que provocaron la pérdida del aparato, cuyo caso continúa bajo investigación.

Estrecho de Ormuz: cómo fue el rescate tras la caída del helicóptero Apache

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado difundido en X, el helicóptero AH-64 Apache se precipitó al mar cerca de la costa de Omán mientras patrullaba aguas regionales.

GIF Presunto ataque iraní en el estrecho de Ormuz.

La emergencia activó un amplio operativo militar que logró localizar y recuperar a los dos miembros de la tripulación aproximadamente dos horas después del accidente.

De acuerdo con la información oficial de Centcom, el rescate fue encabezado por las Fuerzas Navales de Estados Unidos en el Comando Central y por la 82ª División Aerotransportada, con apoyo de unidades de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Task Force 59, perteneciente a la 5ª Flota estadounidense.

La operación se desarrolló en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo estratégico por donde circula una parte significativa del comercio energético mundial.

La zona se convirtió en uno de los principales focos de tensión desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que provocó enfrentamientos militares, bloqueos y operaciones navales en los últimos meses.

Qué se sabe de los tripulantes rescatados cerca del Estrecho de Ormuz

La información oficial difundida por el Ejército estadounidense identifica a los rescatados como soldados que integraban la tripulación del helicóptero Apache. Los dos ocupantes fueron recuperados con vida y trasladados a una zona segura.

Donald Trump confirmó ante la prensa que los pilotos se encuentran bien y que no se registraron heridos Mark Schiefelbein - AP

Según señaló Centcom, ambos militares fueron encontrados en condiciones estables. Posteriormente, según reportó CNN, el presidente Donald Trump confirmó ante periodistas que los tripulantes estaban fuera de peligro.

El mandatario declaró que “los pilotos están bien” y aseguró que no se registraron heridos. Sin embargo, evitó ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el accidente y señaló que se conocería un informe oficial más adelante.

Irán y las dudas sobre las causas del incidente

La información publicada por The New York Times indica que todavía no existe una explicación oficial sobre qué provocó la caída del Apache. Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible falla mecánica, un incidente operacional o incluso la posibilidad de que la aeronave hubiera recibido fuego enemigo.

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El periódico citó a una persona informada sobre el caso que habló bajo condición de anonimato y explicó que las autoridades militares aún evalúan todas las alternativas. Mientras tanto, el Comando Central mantiene abierta una investigación para determinar con precisión qué ocurrió.

La caída del helicóptero se produjo después de varios días marcados por un incremento de las hostilidades en la región. Según The New York Times, durante el fin de semana se registraron intercambios de ataques entre Israel e Irán, seguidos por una disminución temporal de la confrontación directa.

Por otra parte, el AH-64 Apache es considerado uno de los helicópteros de combate más avanzados del arsenal estadounidense. Estas aeronaves están equipadas con misiles Hellfire y cumplen funciones de ataque de precisión, apoyo aéreo cercano y reconocimiento.

En los últimos meses, los Apache tuvieron una presencia constante en el Estrecho de Ormuz y en el Golfo de Omán, donde participan en operaciones destinadas a proteger la navegación comercial y responder a amenazas provenientes de embarcaciones rápidas o drones.