Qué tipos de minas marinas usa Irán en el Estrecho de Ormuz y qué barcos están en riesgo, según CNN

La creciente tensión en el estratégico Estrecho de Ormuz pone en alerta a la comunidad internacional, no solo por su relevancia geopolítica sino también por el impacto directo que tiene en el comercio global. En este angosto paso marítimo, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, la colocación de minas navales por parte de Irán representa una amenaza concreta para buques comerciales y petroleros.

Un arsenal diverso de minas navales puestas por Irán

Según informó CNN, Irán comenzó a desplegar minas en el Estrecho de Ormuz en los últimos días, una estrategia que apunta a restringir el tránsito marítimo en uno de los corredores más sensibles del planeta. Dicho país cuenta con un arsenal variado que incluye distintos tipos de explosivos diseñados para atacar embarcaciones de diversas maneras.

Entre ellos, se destacan:

Minas a la deriva : son dispositivos que flotan en la superficie del agua y se desplazan con las corrientes marinas . Estas detonan al entrar en contacto directo con el casco de un barco, lo que las convierte en una amenaza impredecible debido a su movilidad. Su carácter errático dificulta tanto su detección como su neutralización.

: son dispositivos que . Estas detonan al entrar en contacto directo con el casco de un barco, lo que las convierte en una amenaza impredecible debido a su movilidad. Su carácter errático dificulta tanto su detección como su neutralización. Minas amarradas : permanecen sujetas al lecho marino mediante cables . Aunque están ancladas, flotan a cierta profundidad, lo suficiente como para impactar contra el casco de los buques que atraviesan la zona. Al igual que las anteriores, explotan por contacto, pero su ubicación fija permite colocarlas estratégicamente en rutas de navegación clave.

: permanecen . Aunque están ancladas, flotan a cierta profundidad, lo suficiente como para impactar contra el casco de los buques que atraviesan la zona. Al igual que las anteriores, explotan por contacto, pero su ubicación fija permite colocarlas estratégicamente en rutas de navegación clave. Minas de fondo: también conocidas como minas de lecho marino, permanecen en el fondo del mar y utilizan sensores avanzados —como detectores magnéticos o acústicos— para identificar la presencia de embarcaciones. Una vez que identifican un objetivo, detonan con una carga explosiva mucho mayor que otros tipos, lo que genera daños potencialmente devastadores.

Todas las minas disponibles en poder de Irán Captura CNN

Minas lapa: se trata de artefactos más pequeños que son adheridos manualmente al casco de los barcos por buzos. Estos dispositivos están programados para explotar tras un tiempo determinado, lo que permite a quienes los colocan retirarse antes de la detonación. Suelen dirigirse a partes críticas del barco, especialmente en componentes submarinos.

Los barcos en la mira de los explosivos de Irán

El corresponsal internacional Ivan Watson, en su cobertura para CNN, describió con detalle qué tipo de embarcaciones están en mayor riesgo. Principalmente, se trata de grandes petroleros y buques comerciales que transportan crudo y mercancías a través del Golfo Pérsico.

Estas embarcaciones, muchas de ellas más largas que un campo de fútbol y valuadas en decenas de millones de dólares, se encuentran particularmente expuestas. Su tamaño y relativa lentitud las convierten en blancos fáciles tanto para minas como para otros tipos de ataques, como drones o misiles.

Los buques cisterna, con dimensiones que superan el largo de un campo de fútbol y velocidades de maniobra reducidas, representan blancos de alto valor y fácil fijación para los sistemas de minado Altaf Qadri - AP

Además, el informe señala que numerosos barcos ya quedaron atrapados en la región, incapaces de atravesar el estrecho debido al peligro. Desde el inicio del conflicto, se registraron al menos 16 ataques sospechosos contra embarcaciones comerciales en el Golfo y el propio estrecho.

Entre los incidentes registrados recientemente, se menciona un buque de carga tailandés atacado, con tres tripulantes desaparecidos, así como un petrolero impactado frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.