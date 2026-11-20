HUNTSVILLE, Texas.– A las seis de la tarde del jueves, mientras sonaban las campanas de una iglesia cercana, los testigos de la ejecución de Reinaldo Dennes subieron los escalones de la penitenciaría de Huntsville. Entre ellos estaba un periodista de la agencia AP que cubre la pena de muerte en Texas desde 1983. Conocía bien esa parte del recorrido: unos minutos en la recepción y una breve caminata hasta la cámara de ejecución. Pero a las 18.20 seguían todos en el mismo lugar. Pasaría otra media hora antes de que les abrieran la puerta.

Cuando por fin entraron, Dennes estaba tendido en la camilla, con los ojos cerrados y la cara hacia el techo. El director de la prisión le preguntó si quería decir unas últimas palabras. Condenado por el asesinato de un comerciante de diamantes en Houston en 1996, Dennes dijo que en los últimos 30 años se había sentido bendecido por el amor de Dios y que deseaba lo mismo para sus seres queridos. Después le dio la señal al director para que empezara.

La penitenciaría de Huntsville, la prisión estatal más antigua de Texas

Casi de inmediato exclamó: “¡Qué dolor!”. Durante los tres minutos siguientes, según el cronista de AP, Dennes alternó gemidos, insultos y súplicas. “¡Llevame en tus brazos!”, le pidió a Dios. Dijo que la pierna derecha lo estaba “matando” y comparó la sensación con un calambre. “No creo que esto sea normal. Llevame, Padre. No me dejes sufrir así”, alcanzó a decir.

El periodista, que presenció casi 500 inyecciones letales, había oído a otros condenados decir que sentían frío o calor al recibir la droga, que podían percibir su sabor o que les dolía. No recordaba haber escuchado a nadie quejarse como Dennes. Mientras tomaba notas a toda velocidad, contó después, esos minutos le parecieron muchos más.

Tras tres gemidos fuertes, Dennes empezó a emitir sonidos parecidos a ronquidos. Después, los testigos apenas podían percibir su respiración. El procedimiento terminó a las 19.07, 63 minutos después de que lo sujetaran a la camilla. Un médico lo examinó y certificó su muerte un minuto más tarde.

La explicación de las autoridades

Amanda Hernandez, vocera del sistema penitenciario de Texas, confirmó después que el equipo había intentado varias veces, sin éxito, encontrar venas adecuadas para administrar el pentobarbital. No pudo precisar cuántos intentos hicieron. Finalmente, le colocaron una vía en el pie izquierdo y otra del lado izquierdo del cuello. Desde donde estaba el cronista, ninguna de las dos quedaba a la vista. Una sábana cubría los pies de Dennes y los testigos solo podían verle el costado derecho del cuello.

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años Tennesse Department of Corrections

Hernandez sostuvo que ambos sitios están contemplados en el protocolo estatal y que ya se habían utilizado en otras ejecuciones. También sugirió que Dennes pudo haber exagerado o fingido el dolor. Según su versión, las quejas empezaron antes de que comenzara a circular la droga y el condenado señaló zonas en las que no le habían colocado ninguna vía. “No hubo nada anormal de nuestra parte”, afirmó. El periodista de AP señaló que, a partir de lo que pudo observar, era imposible determinar con certeza qué había sentido Dennes.

La ejecución se produjo dos meses después de que Christa Pike sobreviviera en Tennessee a la administración de dos dosis de pentobarbital. Sus abogados sostienen que probablemente la droga se acumuló en sus brazos sin llegar correctamente al torrente sanguíneo y le provocó quemaduras y ampollas.

El crimen del comerciante de diamantes

Dennes era diseñador de joyas y tenía una oficina en el mismo edificio de Houston donde en enero de 1996 fue asesinado a tiros Janos Szucs, un comerciante de diamantes. Durante el juicio, una empleada de limpieza declaró que, a pedido de Dennes, aquella noche les abrió la puerta trasera a él y a su hermano y distrajo al guardia de seguridad, David Copeland. El guardia recibió dos disparos, sobrevivió e identificó a Dennes como su agresor.

La policía encontró el cuerpo de Szucs en su oficina. La caja fuerte, donde según el expediente guardaba diamantes y unos 200.000 dólares en efectivo, estaba vacía. Los diamantes nunca aparecieron. La defensa de Dennes sostuvo que las pruebas eran insuficientes para demostrar que él había matado a Szucs. Un año después de la condena, su hermano, Jose Albert Dennes, se declaró culpable de homicidio en la misma causa. Recibió una pena de 45 años de prisión y obtuvo la libertad condicional en 2019.

El periodista de AP Michael Graczyk frente a la prisión de Huntsville, Texas, antes de presenciar la ejecución de Elroy Chester en 2013 Pat Sullivan - AP

Entre quienes asistieron el jueves a la ejecución estaba Janice Copeland, viuda del guardia de seguridad, que murió hace cinco años. “David siempre sintió que Reinaldo iba a vivir más que él. Lamentablemente, tenía razón”, dijo. “Por fin, después de 30 años, se hizo justicia”.

Horas antes, Florida había ejecutado a Thomas Mitchell Overton, de 71 años, condenado por el asesinato de Susan y Michael MacIvor en 1991. Overton negó el crimen hasta el final. Con su muerte, Florida llegó a 20 ejecuciones en lo que va del año, superó su récord de 19, registrado en 2025, y concentró más de la mitad de las 39 llevadas a cabo en Estados Unidos en 2026.

Agencia AP