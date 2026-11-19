WASHINGTON.– Envasar frutas era un pasatiempo para Korrie Roth hasta que Microsoft Outlook dejó de funcionar. Y después los aviones dejaron de volar. Y después Apple Pay se congeló. Y después la Agencia de Seguridad Nacional, cuyas responsabilidades incluyen defender al gobierno de los ciberataques, informó su propio misterioso corte de servicio.

“Ahora me estoy preparando para sobrevivir”, dijo Roth, una especialista en tecnología de la información de 37 años y madre de cinco hijos que vive en Greenwood, Indiana.

Ninguna explicación de los líderes del país logró tranquilizarla.

Une empleada moviliza kits de emergencia en un local de Los Angeles JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente Donald Trump sugirió que todo estaba “bien” el martes, pero a ella le pareció una muestra de falta de empatía. Ella no se sentía bien, y sus redes sociales estaban llenas de amigos aterrados que preguntaban, de una u otra manera: ¿Qué está pasando?

“Se supone que hay que confiar en el gobierno para que nos dé información y nos proteja”, dijo. “Pero estamos preocupados, y el gobierno simplemente dice: ‘Oh, son unos tontos’”.

Roth compró una radio a manivela y agua embotellada adicional, y se puso en contacto con alguien en quien realmente confía en este momento: su padre. Él le contó que había comprado un generador portátil durante la caída de Microsoft.

Una serie de cortes aparentemente no relacionados, sumados a informes de los medios tanto vagos como amenazantes, provocaron una ola de preocupación entre estadounidenses que dijeron estar preparándose para una variedad de escenarios extremos: ¿cortes generalizados de electricidad? ¿Falla de la red eléctrica? ¿El fin del mundo?

La respuesta política ofreció poca claridad. Algunos republicanos amplificaron las sospechas de que los cortes están conectados. “El pueblo estadounidense puede ver todo lo que está ocurriendo con estos cortes de servicios y siente que no está recibiendo toda la historia”, escribió el martes en X el senador Rick Scott (republicano por Florida), quien exigió transparencia a las empresas y a las agencias federales.

Víveres de emergencia en California JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El senador Josh Hawley (republicano por Missouri) fue más contundente. “Si todo esto es una coincidencia, es como la mayor coincidencia en la historia del mundo”, dijo a los periodistas en el Capitolio.

La administración, en cambio, intentó frenar las especulaciones. El secretario de Estado Marco Rubio dijo el martes que entendía por qué la gente estaba nerviosa, pero que el gobierno tenía “cero evidencia” de que los cortes estuvieran relacionados. El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, dijo el miércoles ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que, aunque los estadounidenses tienen razón en hacer preguntas, “se trata de cortes de servicios separados asociados con tareas de mantenimiento y cambios técnicos. No son un ataque coordinado ni patrocinado por un Estado”.

Pero en internet, donde los “preppers” comparten consejos en grupos de Facebook y comunidades de Reddit, nada parece estar fuera del ámbito de lo posible, especialmente para las personas que desde hace mucho sostienen que están preparadas para cualquier cosa.

Una clienta se provee de elementos de emergencia JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un mecánico de aviones jubilado de 60 años volvió a abastecer su despensa y agregó una estación de energía solar para cargar dispositivos electrónicos, 16 pequeños tanques de propano, un tanque grande de propano y un calefactor portátil. Calcula que durante el último mes gastó unos 3500 dólares en suministros adicionales.

Aunque Camille Sibert, una madre de 25 años que se queda en casa en Indiana, dijo que es una “prepper” desde hace tres años, el caos de esta semana confirmó su decisión de pensar con anticipación.

En medio de las noticias sobre los cortes, ella y su marido fueron a Walmart y compraron alimentos enlatados, bidones de agua de un galón, vitaminas y medicamentos de venta libre. También llenaron de nafta sus vehículos. “Intento evitar comprar por pánico, pero con todo lo que está ocurriendo en la actualidad, preferimos estar seguros antes que lamentarnos”, dijo.

Antes pensaba en la preparación como una hipótesis, pero ahora se siente más real. “Comenzó como un escenario... para pensar y considerar cómo respondería y sobreviviría”, dijo. “Pero ahora han ocurrido tantas cosas extrañas últimamente que la idea de un apagón de la red eléctrica ya no parece tan ‘loca’”.

Whitney Phillips, profesora de la Universidad de Oregon que estudia la política de la información, dijo que cuando las personas reciben una avalancha de fragmentos alarmantes provenientes de fuentes fragmentadas, suelen sentirse obligadas a completar los vacíos para poder entender las noticias.

“Hay demasiado para procesar”, dijo, “y entonces hacemos una especie de atajo mental para intentar simplemente atravesar nuestros días y darle sentido a las cosas”.

Según Phillips, una mayor incertidumbre puede empujar aún más en esa dirección a las personas que ya tienen una tendencia a pensar en términos apocalípticos. “No hace falta demasiado para llevarlas al otro lado de ese límite”.

Kits de emergencia JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero la tendencia a acumular provisiones no se limita a quienes se consideran “preppers”.

David Bellinger, analista sénior del banco de inversión Mizuho Securities, señaló en un informe de investigación del lunes que en los últimos días los compradores acudieron en masa a Costco para realizar “compras de preparación para emergencias”. Hasta la noche del domingo, señaló, 21 de los 26 generadores más caros estaban agotados en el sitio web de la compañía. Costco no respondió a una solicitud de comentarios.

Dos funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios, dijeron que ellos mismos estaban preocupados por la sucesión de cortes y tenían dificultades para creer que fueran una coincidencia.

Uno de los funcionarios describió la avalancha de mensajes que recibió de antiguos compañeros de la escuela secundaria que preguntaban si debían prepararse para una emergencia masiva; otro dijo que retiró dinero en efectivo adicional.

“No hay nada de esta magnitud que haya ocurrido antes en tantos sectores y con tan poca distancia entre los hechos”, dijo uno de los funcionarios. “Esto da miedo y no hay liderazgo”. FEMA no respondió a una solicitud de comentarios.

En un momento de incertidumbre elevada, los líderes —ya sea de una empresa o de un país— pueden aliviar la ansiedad con información clara y detallada, dijo John Rogula, un experimentado gestor de crisis que es director de la práctica de asesoramiento en riesgos de la consultora global Baker Tilly.

“Habrá mucho menos pánico si tienes un plan”, dijo. Quienes están a cargo marcan el tono, agregó. Minimizar las preocupaciones puede amplificarlas. “Hay que ser transparente respecto de su nivel de preparación”, dijo Rogula.

Los intentos de la administración Trump por minimizar las preocupaciones contrastaron con la respuesta en Europa, que en las últimas semanas sufrió ciberataques contra las heladeras de supermercados y falsas amenazas de bomba.

En Gran Bretaña, funcionarios del gobierno lanzaron en octubre una campaña llamada “Be Ready” (“Esté preparado”), que alentaba a la población a acumular suficiente agua embotellada y alimentos para tres días. El año pasado, la Comisión Europea anunció una estrategia de preparación que también busca que los ciudadanos puedan valerse por sí mismos durante un mínimo de 72 horas, con reservas de alimentos, agua, generadores eléctricos y medicamentos.

Mientras algunos estadounidenses se apresuran a prepararse para un mundo sin electricidad, otros llevan años sentando las bases.

Shawn Hendrix, de 49 años, un corpulento especialista en supervivencia y exgerente de operaciones del popular youtuber MrBeast, se describe como un agricultor autosuficiente que vive fuera de la red eléctrica en una granja alimentada con energía solar y llena de animales.

Desde su granja en el este de Carolina del Norte, donde se encontraba “sacando vacas”, dijo que los recientes cortes no lo afectaron, porque lleva décadas preparándose.

“Si ocurre, no va a ser una de esas cosas de ‘oh, no, en esta fecha X va a pasar’, simplemente va a ocurrir”, dijo. “No tengas miedo, prepárate. Y después simplemente vive tu vida”.

A pesar de sus propios temores, Roth, la especialista en tecnología de la información que ha estado envasando frutas y comprando suministros, viajó esta semana a Washington D.C. por trabajo.

Los aviones habían vuelto a volar, la suspensión de vuelos había sido levantada, pero los retrasos seguían siendo generalizados, y ella continuaba revisando su teléfono para recibir novedades.

“En el fondo de tu cabeza, piensas: bueno, probablemente todo va a estar bien”, dijo Roth. Después hizo una pausa. “Pero ¿y si no lo está?”