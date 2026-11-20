Tom Homan aseguró que el gobierno de Donald Trump buscará superar en 2027 la cifra de deportaciones del último año fiscal, pese a la derrota republicana en las elecciones legislativas. El responsable de la política fronteriza también anticipó la contratación de más agentes migratorios.

Qué dijo Homan después de las elecciones

El 18 de noviembre, el funcionario hizo sus declaraciones en una entrevista con Fox News. Sostuvo que el resultado electoral no cambia las leyes migratorias y que el gobierno continuará aplicándolas.

La cifra de referencia comunicada por las autoridades para el año fiscal 2026 fue de aproximadamente 483.000 deportaciones. Un año fiscal federal no coincide con el año calendario: termina el 30 de septiembre. La promesa de superar ese total es una proyección del funcionario, no un resultado alcanzado.

Un relevamiento del MPI estimó una tasa anualizada de 660.000 deportaciones para el año fiscal 2026, frente a una estimación también anualizada de 620.000 durante el primer año del segundo mandato de Trump. Imagen creada con IA

Las elecciones del 3 de noviembre dieron a los demócratas el control de las dos cámaras del Congreso. El reparto de poder abre un debate sobre los fondos y el alcance de la política migratoria, aunque la Casa Blanca continúa bajo la administración republicana.

Para las familias inmigrantes en Estados Unidos, el anuncio apunta a la continuidad de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). No establece por sí mismo una norma nueva ni un calendario específico de acciones.

La noticia en pocas líneas

¿Qué prometió Tom Homan para 2027? El funcionario dijo que buscará superar la cifra de deportaciones del último año fiscal.

¿Qué cifra se usó como referencia para 2026? Univision informó unas 483.000 deportaciones del ICE en el año fiscal 2026.

¿Cómo influyeron las elecciones de noviembre en el anuncio? Homan afirmó que el resultado legislativo no detendrá la aplicación de las leyes migratorias.

¿Fijó Homan una meta o una fecha para las contrataciones? Según Univision, no precisó una meta numérica nueva ni un plazo para incorporar agentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.