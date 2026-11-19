A medida que crecía la expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto 6, una base militar de Estados Unidos implementó una estrategia inusual para convencer a sus soldados de continuar en la fuerza: ofrecerles cuatro días libres para dedicarlos al popular videojuego.

La iniciativa se implementó en el 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada de Fort Stewart, en el estado de Georgia, donde 43 de los 130 soldados que debían definir si continuaban su carrera militar, aceptaron la propuesta y extendieron su permanencia en el Ejército por períodos de entre dos y seis años, según informó el medio especializado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Task & Purpose.

43 de los 130 soldados del 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada de Fort Stewart, en el estado de Georgia decidieron hacer uso del beneficio

El beneficio estuvo disponible entre el 1 de agosto y el 14 de noviembre, pocos días antes de la llegada al mercado de GTA 6, uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.

La licencia formó parte de los incentivos tradicionales que el Ejército estadounidense suele ofrecer para retener personal, como bonificaciones o la posibilidad de elegir destinos de servicio, dependiendo de la elegibilidad del soldado y las necesidades del Ejército.

El sargento Jamire Smith, ingeniero de combate, fue uno de los que decidió hacer uso del permiso de cuatro días para “viciar” con el GTA a cambio de renovar su compromiso con el ejército norteamericano por seis años más.

“Estoy totalmente metido en la campaña. Estoy totalmente concentrado en el atraco”, expresó en diálogo con el medio citado. Además del permiso especial, recibió una bonificación cercana a los US$60.000 luego de completar una capacitación para operar vehículos pesados de asalto.

GTA 6 Rockstar Games

La idea de otorgar el beneficio surgió de la sargento Brittany Wolfer, consejera de carrera del batallón. Según explicó al medio estadounidense, buscaba una forma de captar la atención de los efectivos que se encontraban cerca del vencimiento de sus contratos y aún no habían decidido su futuro profesional.

El plan luego obtuvo el respaldo de los mandos del batallón. Según relató Wolfer, el comandante había jugado Grand Theft Auto 2 y entendió el potencial de la propuesta para generar interés entre los soldados más jóvenes. La propia consejera, aficionada a los videojuegos, recordó que comenzó su entrenamiento básico la misma semana en que se lanzó GTA 5, en 2013.

Otro de los efectivos que decidió permanecer en la institución fue el sargento Floyd Maxwell, especialista en sistemas de redes y comunicaciones, quien extendió su permanencia por tres años.

Desde el ejército estadounidense señalaron en un comunicado que la iniciativa permitió “abrir conversaciones positivas entre los soldados sobre la continuidad de su servicio en el Ejército”.

La propuesta se produjo en un contexto favorable para el reclutamiento militar estadounidense. Meses atrás, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el Ejército había alcanzado sus objetivos de incorporación de personal para 2026 cuatro meses antes de lo previsto.

Uno de los protagonistas del videojuego es un ex soldado estadounidense

Según trascendió en redes, el videojuego ya recaudó alrededor de US$1650 millones en reservas anticipadas gracias a más de 17 millones de copias vendidas antes de su estreno.