ATLANTA (AP).- El empresario Elon Musk dijo que se arrepiente de gastar tanto dinero en las elecciones de medio mandato y aseguró que no es militante del movimiento “Make America Great Again” impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio”, dijo Musk en una entrevista con The New York Times el miércoles durante la cumbre DealBook —un foro anual de negocios, economía, tecnología y política— organizada por el diario estadounidense.

El empresario gastó más de 400 millones de dólares en las elecciones de 2025 que consagraron a Trump como presidente por segunda vez. “Si pudiera volver a hacerlo, probablemente habría gastado menos dinero”, dijo Musk.

“O quizá habría sido mucho peor sin eso. Pero sin duda demuestra que las elecciones estadounidenses no se tratan solo de dinero”, añadió el empresario entrevistado por el columnista Andrew Sorkin.

Las declaraciones de Musk sobre el movimiento MAGA y Trump

Musk insistió en que no es un militante de MAGA, el lema y movimiento político estadounidense impulsado por los republicanos. “Quiero decir, yo no soy MAGA... No estoy seguro de qué significa MAGA, pero no creo que yo lo sea. Si eso significa una especie de adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, desde luego no estoy de acuerdo. Creo que hay aspectos positivos y negativos en ambos partidos”, consideró.

Musk, quien se estableció él y varias de sus empresas en el estado de Texas, gastó casi 500 millones de dólares en republicanos alineados con Trump que se postularon en noviembre. Eso incluyó más de 150 millones de dólares para respaldar al candidato al Senado por Texas Ken Paxton, quien perdió ante el demócrata James Talarico —la primera victoria estatal de los demócratas allí en más de 30 años.

Todo eso contrasta de forma marcada con cómo se comportó Musk durante los últimos años. Se sentó junto a otros titanes de las grandes tecnológicas en la investidura de Trump y encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) del presidente, un cargo que durante meses lo convirtió en la figura de mayor perfil dentro del gobierno, aparte del propio Trump.

Musk y Trump habían tenido una relación estrecha durante años Archivo

Horas después de que Trump juró el cargo el 20 de enero de 2025, Musk apareció en un mitin de Trump en Washington, donde abrazó con entusiasmo la agenda del líder republicano y a sus simpatizantes.

“Esta no fue una victoria cualquiera”, afirmó. “Esto fue una bifurcación en el camino de la civilización humana. ¿De acuerdo? Hay elecciones que van y vienen. Algunas elecciones son importantes, otras no. Pero esta realmente importó. Solo quiero decir gracias por hacer que sucediera. Gracias. Mi corazón está con ustedes. Es gracias a ustedes que el futuro de la civilización está asegurado”, añadió en ese entonces.

Ruptura del vínculo

Esta no fue la primera vez que Musk mostró su distancia con el gobierno de Trump. Una vez que el presidente estadounidense fue elegido, el dueño de SpaceX y Tesla estuvo detrás de él mientras tomaba el juramento de cargo; voló con él en el Air Force One para estancias de fin de semana en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, en Florida; durmió en el Dormitorio Lincoln de la Casa Blanca por invitación del presidente; y asistió a sus reuniones de gabinete con una gorra MAGA (a veces más de una).

Sin embargo, a mediados de 205, Musk comenzó a hacer públicos algunos desacuerdos y su “decepción” sobre el proyecto de presupuesto que impulsaba Trump en el Congreso, que el mandatario describía como una “ley grande y hermosa”.

“Me decepcionó ver el enorme proyecto de gasto, francamente, que no solo aumenta el déficit presupuestario, sino que también socava el trabajo que está haciendo el equipo de DOGE”, señaló Musk, y dijo que la oficina que él conducía se había transformado en un “chivo expiatorio” en el gobierno.

Trump y Musk en Mar-a-Lago ROBERTO SCHMIDT - AFP

“No quiero hablar en contra de la administración, pero tampoco quiero asumir la responsabilidad de todo lo que está haciendo el gobierno”, también dijo en una entrevista. Finalmente, en mayo de ese año anunció que dejaría el gobierno. “A medida que mi período programado como Empleado Especial del Gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario”, escribió en un breve mensaje.

Después de su salida de la Casa Blanca, Musk comenzó a lanzar ataques al proyecto de presupuesto de Trump y lo llamó una “abominación repugnante”. Entonces empezó la escalada, con más mensajes en contra de la iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora enfrenta un difícil debate en el Senado.