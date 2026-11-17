WASHINGTON.– El gobierno de Estados Unidos puso a prueba este martes el llamado Sistema de Alerta de Emergencia, de un minuto de duración, lo que provocó que televisores y radios de todo el país emitieran señales sonoras como parte de un ensayo planificado del sistema.

La alerta fue diseñada para interrumpir la programación en canales de televisión y radios de todo el país, con el fin de que llegado el caso presidente pueda compartir información vital con el público durante una emergencia nacional.

Según informaron con antelación las autoridades, se trataba de una prueba de rutina que cumplía un requisito legal y no guardaba relación con interrupciones recientes ni con ninguna “emergencia secreta”, como trascendió en los últimos días en medio de teorías conspirativas.

Un cartel atraviesa la pantalla con la alerta de prueba, en un televisor de Chicago SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunció la prueba en septiembre y ya entonces la agendó para este martes 17 de noviembre. Tuvo lugar exactamente a las 2.20 PM hora del Este.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) emitió la alerta con un mensaje que decía: “Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Se trata únicamente de una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público”.

Una legislación de 2015 estableció que estas pruebas específicas deben realizarse, al menos, una vez cada tres años. La anterior tuvo lugar en octubre de 2023.

TODAY: A nationwide emergency alert test will air on radios and TVs. This test was prescheduled and will last approximately one minute. No action is needed.



Test time ⤵️

2:20 p.m. ET

1:20 p.m. CT

12:20 p.m. MT

11:20 a.m. PT

10:20 a.m. AKT

8:20 a.m. HT



🔗 https://t.co/e3WC2BuyAf pic.twitter.com/XQpOIn4NC7 — FEMA (@fema) November 17, 2026

Aunque hace tres años la prueba sí incluyó estos dispositivos, la FEMA señaló que en esta ocasión no los teléfonos móviles no formaban parte del ejercicio.

“Durante una emergencia, cada segundo es crucial”, afirmó Cameron Hamilton, administrador de la FEMA. “Los sistemas de alerta y aviso de la FEMA garantizan que no se pierda ni un segundo a la hora de hacer llegar a la ciudadanía la información fundamental necesaria para mantenerla a salvo”.

El mensaje de alerta nacional en una pantalla en Pasadena, California MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las pruebas operativas, añadió, “nos permiten identificar y solucionar posibles problemas antes de que ocurra una emergencia real”.

Desde la Guerra Fría

El primer sistema de alerta pública, denominado CONELRAD, fue instaurado por el presidente Harry S. Truman en 1951, en respuesta a la posibilidad de una guerra nuclear con la Unión Soviética.

A partir de 1963, las emisoras de radio y televisión realizaban ocasionalmente pruebas del Sistema de Radiodifusión de Emergencia. Estas pruebas eran obligatorias una vez a la semana para cada emisora, pero no estaban sincronizadas a nivel nacional, por lo que podían aparecer en cualquier momento.

En dichas alertas, un tono penetrante -y, en ocasiones, algo alarmante- iba seguido del siguiente mensaje: “Esto es una prueba. Durante los próximos 60 segundos, esta emisora ​​llevará a cabo una prueba del Sistema de Radiodifusión de Emergencia. Esto es solo una prueba”.

Tras un minuto que solía provocar, cuando menos, algo de inquietud, se reanudaba la programación habitual. Estas pruebas dejaron de realizarse en 1997, año en que fueron sustituidas por el actual Sistema de Alerta de Emergencia.

El cartel de alerta nacional atraviesa una pantalla en un local en Pasadena, California MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La prueba de este martes no implicaba cortes de electricidad, internet ni telefonía, aunque se había advertido que algunos usuarios podían llegar a experimentar breves interrupciones en el servicio.

Cada vez más gobiernos están impulsando campañas para que sus ciudadanos estén preparados ante posibles emergencias y puedan sostenerse durante varios días si se interrumpen los servicios esenciales.

Hace una semana, la Comisión Europea publicó una nueva serie de recomendaciones para preparar a los europeos ante los crecientes riesgos de una emergencia.

En ese sentido, las autoridades de la Unión Europea aconsejaron a sus ciudadanos que mantuvieran un kit de emergencia para 72 horas con suministros como alimentos, agua, dinero en efectivo y baterías portátiles.

La tendencia se aceleró entre 2024 y 2026, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las amenazas híbridas, los ciberataques y la creciente preocupación por la seguridad de las infraestructuras críticas.

No todos los países de la UE tienen el mismo nivel de preparación ante crisis, y la Comisión también quiere animarlos a que se coordinen mejor en caso de emergencia.

Agencias Reuters y AP