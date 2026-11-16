Es ecuatoriano, le falta un semestre para graduarse y volvía de una entrevista laboral, pero el ICE lo detuvo en Atlanta

Juan Diego Sánchez estaba a un semestre de terminar Ingeniería Química en la Universidad de Florida cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieron en el aeropuerto de Atlanta. El joven ecuatoriano, de 23 años, permanece alojado en un centro de detención de Georgia mientras su familia espera una audiencia de fianza prevista para el viernes 20 de noviembre.

Qué se sabe sobre la detención del estudiante latino

La reconstrucción difundida por la familia indica que Sánchez había viajado por una entrevista laboral y esperaba un vuelo el pasado 3 de noviembre hacia Gainesville cuando los agentes se acercaron y le preguntaron su nombre.

Su padrastro, Shawn Schoonhoven, contó a medios locales que el estudiante confirmó su identidad y fue esposado sin que le explicaran en ese momento por qué quedaba bajo custodia.

Agentes federales patrullan el aeropuerto de Atlanta en Georgia MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sánchez llegó a EE.UU. desde Ecuador con su madre y su hermana en 2019, con una visa de turista que luego venció. El estudiante tiene una solicitud de asilo pendiente, no registra antecedentes penales y cuenta con un documento de autorización de empleo vigente hasta 2030.

El joven fue trasladado al Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, Georgia. La familia señaló que pudo llamar a su madre desde la custodia y que quiere regresar a Gainesville para completar la carrera. También abrió una recaudación para afrontar honorarios de abogados y otros gastos del proceso.

La reacción en la Universidad de Florida por la detención de un estudiante

Unos 70 estudiantes se movilizaron el 12 de noviembre frente a Tigert Hall, el edificio administrativo de la Universidad de Florida, para pedir la liberación de Sánchez. Los manifestantes llevaron carteles con reclamos de protección para alumnos frente a los operativos migratorios y destacaron que el ecuatoriano estaba cerca de graduarse.

Unos 70 estudiantes se movilizaron el 12 de noviembre frente a Tigert Hall, el edificio administrativo de la Universidad de Florida MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La vocera universitaria Cynthia Roldan respondió al periódico estudiantil The Independent Florida Alligator que la institución no podía comentar el expediente de un alumno porque está protegido por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia. La universidad no informó una gestión institucional específica por el caso.

El trámite de asilo y la audiencia de fianza

Una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo son datos distintos de una decisión definitiva sobre el estatus migratorio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) explica que una persona con un pedido de asilo pendiente puede solicitar autorización de empleo después de que transcurra el plazo previsto por la normativa. Esa autorización habilita a trabajar, pero no equivale por sí sola a la aprobación del asilo.

La audiencia de fianza también corre por una vía separada del proceso principal de remoción. De acuerdo con la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), un juez puede revisar la decisión inicial de custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en determinadas circunstancias.

Para resolver, el magistrado considera, entre otros elementos, si la liberación supondría un peligro, si la persona comparecerá a futuras audiencias y si existe un riesgo para la seguridad nacional.

La audiencia prevista para el 20 de noviembre definirá si Sánchez puede continuar el trámite fuera del centro de detención bajo las condiciones que establezca el juez.

No resolverá por sí misma el pedido de asilo ni determinará de manera definitiva si el joven podrá permanecer en EE.UU. El expediente de asilo seguirá su curso con plazos, pruebas y decisiones independientes de esa revisión de custodia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.