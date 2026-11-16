Algunos salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) aseguran haber recibido cartas de la Administración del Seguro Social (SSA) en las que se les notificaba la suspensión de sus pagos de jubilación. En ese contexto, marcado también por la incertidumbre que enfrenta el beneficio, el abogado de inmigración Jesús Reyes aclara a LA NACION que, por los momentos, no es una “medida generalizada” y “quienes estén pasando por esta situación pueden pedir una revisión y presentar pruebas de su TPS vigente”.

Qué se sabe de la suspensión del Seguro Social para los salvadoreños con TPS

De acuerdo con reportajes de Univision y Telemundo, salvadoreños beneficiarios del TPS han denunciado el envío de cartas donde se les notifica que no recibirán el pago que les corresponde a octubre a menos que sean ciudadanos estadounidenses o cuenten con un estatus legal en EE.UU.

“[La carta les explica] a los clientes que ya no son elegibles para recibir esos beneficios porque no tienen una presencia legal en Estados Unidos. Estas son las personas que tienen TPS cuya fecha pautada para la terminación era el 9 de septiembre”, explica la abogada Cristina Paoli, en diálogo con Telemundo.

En la fecha de terminación del TPS, la administración Trump pausó la normativa. Por medio del sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), explicaron que, hasta publicar un anuncio “en tiempo oportuno”, los beneficiarios mantenían sus protecciones.

“Se hará un anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador en el momento adecuado. Hasta que se realice dicho comunicado, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan sus beneficios, incluyendo la autorización de trabajo”, destaca el organismo federal.

Qué opina un abogado de inmigración sobre la suspensión del Seguro Social a los salvadoreños

Reyes asegura que no hay confirmación hasta el momento de que la suspensión sea una medida generalizada. Por tanto, recomienda solicitar una explicación a la SSA.

El abogado de inmigración, Jesús Reyes, asegura que, por los momentos, no hay confirmación de que la suspensión del Seguro Social para los salvadoreños con el TPS sea una medida generalizada Imagen creada con IA

De igual modo, el abogado de inmigración advirtió que estas medidas no oficiales podrían ocurrir con beneficiarios de otros países que pierdan su protección migratoria y “no tienen otra opción que les permita recibir esos pagos”.

Qué dice la ley sobre la suspensión del Seguro Social a migrantes

La sección 202 de la Ley de Seguridad Social contempla restricciones específicas para el pago de beneficios a migrantes con estatus legal en el país o que fueron deportados.

De acuerdo con una de las subsecciones, no se podrá otorgar ningún beneficio a las personas que no cuenten con presencial legal en el país norteamericano, según lo determine el fiscal general.