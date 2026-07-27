Mamdani anuncia un descuento del 30% en supermercados municipales de Nueva York: los alimentos que bajarán de precio

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que la canasta básica de alimentos tendrá un descuento del 30% en los cinco nuevos supermercados municipales previstos en la Gran Manzana. Esta medida permitirá a los neoyorquinos ahorrar un promedio de US$90 al mes, lo que representa más de US$1000 al año.

Qué se sabe de la nueva iniciativa de Zohran Mamdani en NYC

Mamadani anunció los nuevos precios en una conferencia de prensa junto con la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, y la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (Nycdedc, por sus siglas en inglés). Durante el encuentro, detalló que la oferta incluía:

Frutas y verduras frescas

Carne y mariscos, además de 20 categorías adicionales de productos básicos de despensa, lácteos y productos refrigerados

“Cada semana, los neoyorquinos van al supermercado con la esperanza de que los precios no hayan vuelto a subir”, dijo el alcalde. “Ir al mercado no debería ser un motivo de preocupación. Por eso, garantizamos un 30% de descuento en los productos básicos más comunes y esenciales para las familias de los cinco distritos”.

A diferencia de otros programas, este descuento va a estar disponible para todos los ciudadanos sin importar sus ingresos. Además, los precios se mantendrán fijos todos los meses para evitar las fluctuaciones semanales.

En qué consiste el plan de nuevos mercados asequibles en NYC

El proyecto de supermercados asequibles será gestionado por NYC EDC y contempla la apertura de una tienda en cada uno de los cinco distritos de la ciudad. La primera sucursal está prevista para fines de 2027 en Hunts Point (El Bronx), mientras que el resto de las tiendas comenzarían a operar en 2029.

La iniciativa se trata de un modelo de colaboración público-privada. La ciudad cubrirá los costos de construcción, renta o remodelación, mientras que la operación diaria (contratación, abastecimiento y ventas) estará a cargo de operadores privados seleccionados mediante una licitación (RFP).

El alcalde Mamdani anunció que La Marqueta será el primer supermercado en adherirse a su plan de alimentos baratos en Nueva York Fotomontaje generado con IA

“‘NYC Groceries: A Recipe for Affordability’ es un plan que define de forma clara y transparente el objetivo del alcalde Mamdani de hacer que los alimentos básicos sean más asequibles para todos los neoyorquinos”, señaló Jeanny Pak, presidenta y directora ejecutiva interina de Nycdedc.

Y agregó: “Nos entusiasma liderar esta solicitud de propuestas en busca de un operador privado que será un socio clave para el éxito de esta iniciativa y servirá como otro ejemplo de cómo las alianzas público-privadas pueden ayudar a que la ciudad de Nueva York sea más asequible para todos”.

Los cinco nuevos mercados se distribuyen entre los cinco distritos de la Gran Manzana nycmayorsoffice

En la actualidad, la ciudad está en proceso de búsqueda de los operadores privados, con una fecha límite para presentar propuestas en octubre de 2026.

Rechazo a los supermercados de Mamdani

La iniciativa ha generado críticas entre los comerciantes de pequeños almacenes, quienes advierten que la apertura de estos supermercados podría afectar los negocios ubicados en las zonas donde se instalen.

“Que el gobierno venga a competir con nosotros va a afectar a muchos comerciantes. Eso no va a resolver el problema de la asequibilidad y va a dañar negocios en las áreas donde abran esos supermercados”, comentó Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegueros de Nueva York, a Spectrum News.