El ICE prepararía nuevos operativos contra migrantes con TPS antes de que venza su estatus legal

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habría diseñado una nueva fase de operativos dirigidos a ciudadanos haitianos que perderán los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Las acciones podrían comenzar en los próximos días y formar parte de un incremento en las detenciones migratorias impulsado por la administración de Donald Trump.

El ICE prepara operativos contra haitianos con TPS en Springfield, Ohio

La medida alcanza a más de 300 mil haitianos que dejarán de contar con autorización para permanecer y trabajar legalmente en EE.UU. una vez que concluya el programa, salvo que dispongan de otra categoría migratoria. En ese escenario, quienes no regularicen su situación podrían ser detenidos y enfrentar procesos de deportación.

Más de 300 mil haitianos queden en riesgo de deportación al perder la protección del TPS Lynne Sladky - AP

De acuerdo con CBS News, uno de los principales focos de los operativos sería el estado de Ohio. Los planes identifican a Springfield como una de las ciudades donde podrían realizarse arrestos debido a la presencia de una importante comunidad haitiana, aunque el medio estadounidense señaló que también podrían incluirse otras localidades.

Springfield ya había ocupado un lugar en el debate político nacional luego de que el presidente Donald Trump y otros dirigentes conservadores realizaran declaraciones en contra de la comunidad haitiana residente en esa ciudad.

Según el reporte, el ICE buscaría detenerlos e iniciar los procedimientos migratorios correspondientes. Sin embargo, quienes no tengan una orden de remoción vigente generalmente deberán comparecer primero ante un juez de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), organismo que supervisa al ICE, evitó confirmar detalles sobre futuros operativos. No obstante, reiteró que el TPS se convirtió en una “amnistía de facto” y sostuvo que quienes perderán ese beneficio deberían abandonar el país norteamericano de manera voluntaria.

“Lo que decimos es que es hora de cerrar, lo que significa que no tienen que irse a casa, pero no pueden quedarse aquí“, dijo la agencia en un comunicado a CBS News. “La buena noticia es que aún están a tiempo de recibir un cheque de US$2600 y un vuelo de regreso a casa gratis”, agregó.

Las autoridades migratorias pretenden enfocarse en comunidades específicas, como las de Ohio, para repatriar a los migrantes hacia Haití Foto ICE

Corte Suprema habilita el fin del TPS para más de 300 mil haitianos

El origen de estos operativos está vinculado con la decisión de la Corte Suprema emitida el 25 de junio. El máximo tribunal concluyó que la legislación federal limita la revisión judicial sobre las decisiones del Poder Ejecutivo relacionadas con la creación, renovación o finalización del TPS.

El fallo revirtió las decisiones que habían frenado las cancelaciones del programa y abrió el camino para que el gobierno avanzara una vez emitido el mandato correspondiente

La mayoría de los magistrados también consideró improbable que los demandantes demostraran que la raza motivó la decisión. En cambio, las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson votaron en disidencia al considerar que los tribunales debían analizar si el procedimiento administrativo respetó la ley y si existían elementos para examinar un posible sesgo en la decisión.

“El estatuto insiste en consultas sobre si las condiciones del país son seguras, no sobre si poner fin al TPS plantea ‘preocupaciones de política exterior’“, explicó Kagan. ”La consulta requerida por la ley nunca se llevó a cabo porque no hubo una comunicación bidireccional sobre el tema correcto“, agregó.

Familias haitianas temen detenciones del ICE y separaciones tras el fin del TPS

Organizaciones que trabajan con migrantes sostuvieron que el anuncio de estas medidas incrementó la incertidumbre entre las familias haitianas. Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, afirmó que muchas personas viven con temor ante la posibilidad de ser detenidas y separadas de sus hijos, una situación que también impacta en la vida cotidiana de los menores.

“Una vez más, los miembros de nuestra comunidad se encuentran en un estado de trauma, miedo y terror extremos. Una de ellas me dijo que se siente como un tsunami o un terremoto con réplicas constantes", describió Jozef a CBS News. “Su hijita ni siquiera quiere ir a la escuela por miedo a volver a casa y no encontrar a su madre”, señaló.

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para otorgar protección temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias. En el caso de Haití, el programa permanece vigente desde 2010 después del terremoto que afectó al país del Caribe.