Retrocede el ICE en Texas: frenan la deportación y liberan a un migrante que fue testigo clave del tiroteo en Houston

Un juez federal ordenó a las autoridades frenar la deportación y liberar a José Trinidad Rojas Pliego, quien presenció el tiroteo mortal de Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El magistrado determinó que mantenerlo en detención prolongada sin una justificación vulneraría sus derechos constitucionales.

Un juez ordenó la liberación del migrante que estaba detenido en Texas

El lunes 27 de julio, el juez federal Keith Ellison ordenó en un fallo que las autoridades de inmigración liberen a Rojas Pliego en un plazo de 48 horas, tras concederle la petición de hábeas corpus. El inmigrante estaba recluido en un centro de detención en Conroe, en Texas.

El migrante presenció el tiroteo del ICE que terminó con la vida de Salgado Araujo en Houston GoFundMe

En su decisión, Ellison afirmó que la detención continuada de Rojas violaría su derecho al debido proceso, amparado por la Quinta Enmienda. Por su parte, los abogados representantes del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) argumentaron en una moción presentada el viernes que el precedente establecido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans habilitaba la reclusión del testigo.

El juez rechazó esta interpretación y, en referencia al precedente, escribió que no tenía “ningún efecto” sobre las alegaciones de Rojas. Además, señaló que su detención podría ser inconstitucional dado que solicitó una visa U, un permiso temporal para víctimas o testigos de crímenes.

El migrante liberado fue testigo clave del tiroteo del ICE contra Salgado Araujo

Nacido en México, Rojas Pliego vive en Estados Unidos desde 1998, no tiene antecedentes penales y nunca fue deportado. Desde el 7 de julio permanece en el centro de detención migratoria de Conroe y, según informó Houston Chronicle, era uno de los trabajadores que acompañaba al hombre atacado por el ICE en su camioneta durante la mañana de la redada.

La persecución de los agentes terminó abruptamente en Canal Street, en el East End de Houston, cuando Salgado Araujo fue abatido en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. Si bien las autoridades aseguran que intentó utilizar su camioneta como arma y los oficiales reaccionaron en defensa propia, su familia, Rojas Pliego y otro testigo niegan esta versión.

El ICE asegura que Lorenzo Araujo intentó utilizar su camioneta como arma, aunque los testigos niegan esta versión Fotomontaje realizado con IA

Padre de tres hijos, Salgado Araujo residía hace 35 años en EE.UU. y estaba a punto de obtener la residencia legal, según su familia. Además, no tenía antecedentes penales en su historial judicial.

En Texas, la muerte de Salgado Araujo suscitó la indignación de la comunidad migrante y provocó protestas que luego se extendieron a otras jurisdicciones del país norteamericano. El incidente es uno de al menos diez ocurridos durante operativos de control migratorio desde que comenzó la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Tras la repercusión que despertó el hecho, ahora está bajo investigación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Fiscalía del Condado de Harris y los Texas Rangers.

Qué pasará con el migrante detenido por el ICE

La orden de Ellison señala que Rojas Pliego está acusado de residir en EE.UU. sin haber sido admitido ni puesto en parole. Al momento de la orden, seguía bajo custodia de las autoridades federales.

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El juez ordenó la liberación de Rojas en un lugar público dentro del Distrito Sur de Texas. Además, también exigió que se notificara a su abogado tres horas antes del procedimiento.

Si el gobierno intenta detenerlo nuevamente, los abogados de las autoridades deben notificar con antelación y programar una audiencia ante el juez Ellison. En este proceso, el gobierno tendría que demostrar que representa un peligro para la comunidad o que existe un riesgo de fuga.

Además de Rojas, Daniel Tirado Pantoja y Víctor Salgado Araujo, otros dos testigos del incidente, también solicitaron su liberación, aunque por el momento no se emitieron órdenes al respecto.