Ataques de EEUU en el Pacífico contra tres embarcaciones dejan ocho muertos
El ejército de Estados Unidos anunció este lunes nuevos ataques contra tres presuntas embarcaciones cargadas drogas en el Pacífico oriental.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El ejército de Estados Unidos anunció este lunes nuevos ataques contra tres presuntas embarcaciones cargadas de drogas en el Pacífico oriental que dejaron ocho muertos.
La campaña antidrogas estadounidense en el Pacífico y en el Caribe ya deja al menos 95 muertos desde principios de septiembre.
"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico", señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.
El ejército agregó que "un total de ocho hombres narco-terroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera".
