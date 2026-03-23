Un especialista en narcoterrorismo analizó en detalle el perfil del sucesor de “El Mencho” en México

Tras la muerte de “El Mencho”, abatido el 22 de febrero por el gobierno mexicano, el debate sobre su sucesión dentro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se intensificó. En LN+, el especialista en narcotráfico Mario César Montoya analizó el perfil del nuevo líder y explicó por qué su designación generó sorpresa en el mundo de la inteligencia criminal.

Mario Cesar Montoya, especialista en narcotrafico

Alcance global del cartel

Montoya remarcó que el CJNG se consolidó como una de las organizaciones más poderosas del mundo. Según explicó, durante años su líder expandió su influencia más allá de México: “Tiene presencia en Asia, Europa... en aproximadamente 40 países”.

En ese sentido, sostuvo que la estructura criminal evolucionó hacia un esquema más complejo: “Tiene mayor transnacionalidad, mayor ejército y mayor potencial económico”, lo que la posiciona como un actor clave del narcotráfico global.

Guardia cerca de un autobús en llamas en una de las avenidas principales después de que fuera incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a una operación en Jalisco ULISES RUIZ - AFP

Un sucesor inesperado

De acuerdo con el especialista, el gobierno de Estados Unidos ya había apuntado a un posible reemplazante, información que también fue difundida por el Wall Street Journal. Sin embargo, el desenlace no era el que muchos analistas preveían.

El nuevo líder sería conocido como “El Gringo”, quien no es hijo directo de “El Mencho”, sino su hijastro. Se trata del hijo de Rosalinda González Valencia, apodada “La Jefa”.

Montoya reconoció que el nombramiento no coincidía con sus previsiones: “Yo consideré que no iba a ser el sucesor”, afirmó, y explicó que otros nombres, como “El Sapo” o “El Jardinero”, aparecían mejor posicionados según informes de inteligencia.

El "Mencho", en el medio de la imagen, acompañado por su hijo Ruben Oseguera Gonzalez, conocido como "El Menchito", quien no fue electo como nuevo líder U.S. District Court, District of Columbia

El peso del clan familiar

Uno de los factores determinantes en la elección, según el especialista, es el rol de la madre del nuevo líder. “Ella juega un papel muy importante”, sostuvo, al destacar su vínculo con el clan de Los Cuinis, una estructura clave en el lavado de dinero.

Además, señaló que González Valencia, exesposa de “El Mencho”, es una figura central dentro del entramado económico del cartel, lo que fortalece la posición de su hijo dentro de la organización. “El Gringo”, también conocido por alias como “El Pluma”, “El 03”, “El R3” o “El Tri”, se apoya en esa red familiar para consolidar su liderazgo.

El frente de la casa donde se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” X - @JaliscoRojo_

Impacto regional y conexiones internacionales

Montoya advirtió que el fenómeno del narcotráfico trasciende las fronteras mexicanas y afecta a toda la región. En ese sentido, señaló que “las fronteras son muy permeables”, lo que facilita la expansión de estas organizaciones.

Aunque aclaró que el CJNG no necesariamente opera de forma directa en todos los territorios, sí mantiene vínculos con otros grupos criminales. Entre ellos mencionó al Tren de Aragua y a organizaciones como “Los Pulpos”, que actúan de manera coordinada.