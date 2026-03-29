Viajaba a Uruguay con una menor, le pasaron el auto por el escáner y descubrieron que llevaba 88 kilos de cocaína

Una joven uruguaya de 23 años que viajaba con una niña fue detenida en un puesto cercano a Paso de los Libres después de que un escáner de ARCA usualmente usado para inspeccionar cargas de camiones detectó que en un doble fondo del piso del auto llevaba 88 kilos de cocaína.

Según informó la Gendarmería, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Paso de los Libres” del Escuadrón 7 apostados en el kilómetro 480 de la ruta nacional 14 “detuvieron la marcha de un automóvil que era ocupado por una ciudadana de nacionalidad uruguaya y una menor de edad, quienes se desplazaban desde Puerto Iguazú (Misiones) hasta la República Oriental del Uruguay”.

La imagen del escáner en la que se advirtió la presencia de droga en el doble fondo del auto Prensa Gendarmería

Los uniformados realizaron el escaneo del vehículo en el Complejo Terminal de Cargas (Cotecar) con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “obteniendo como resultado imágenes en la que permitieron visualizar la presencia de cuerpos extraños y cambio de densidad en el sector del piso”.

Los gendarmes sacaron los panes de cocaína de un doble fondo bajo los asientos Prensa Gendarmería

Ante la sospecha de que podían estar frente a un caso de contrabando de estupefacientes, los gendarmes informaron de la situación a la fiscalía federal de Paso de los Libres, quje ordenó el traslado del vehículo, con sus ocupantes, a la sede de la unidad para profundizar la requisa.

Los gendarmes sacaron los panes de cocaína de un doble fondo bajo los asientos Prensa Gendarmería

“En presencia de testigos, los gendarmes levantaron la alfombra debajo del asiento y con el uso de herramientas pudieron abrir una ‘tapa’ y constatar la existencia de un doble fondo. Se extrajeron 93 paquetes rectangulares que fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest y arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 88 kilos”.

Los 93 panes de cocaína incautados en Paso de los Libres Prensa Gendarmería

La fiscalía federal de Paso de los Libres dispuso que la conductora del vehículo, de 23 años, quedara detenida, en tanto que se dispuso entregar a la niña en guarda a un familiar directo. Tanto la droga como el auto fueron decomisados.