Irlanda recupera US$35 millones en bitcoins tras desbloquear una billetera cripto de un traficante de drogas

Más de 35 millones de dólares. Esa fue la cifra que la policía nacional de Irlanda logró recuperar tras desbloquear una billetera de criptomonedas perteneciente al traficante de drogas Clifton Collins, informó Diario Bitcoin. En su interior, había 500 bitcoins. Su acceso había quedado bloqueado porque el propio Collins habría perdido las contraseñas.

La Oficina de Recuperación de Activos Criminales de Irlanda (CAB, por sus siglas en inglés) comunicó que la operación se realizó con éxito gracias a la ayuda del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, organismo que aportó apoyo técnico.

“La Oficina de Recuperación de Activos Criminales, en colaboración con Europol, accedió a una cartera de criptomonedas que contenía 500 bitcoins, procedentes de actividades delictivas, y la incautó”, señalaron las autoridades.

Y continuaron: “Europol organizó reuniones operativas en su sede de La Haya, Países Bajos, y brindó apoyo fundamental a los investigadores y analistas de la Oficina, proporcionándoles conocimientos técnicos altamente complejos y recursos de descifrado vitales para el éxito de la operación”.

La noticia vuelve a poner en el centro un aspecto clave —pero delicado— sobre bitcoin: sus medidas de seguridad. Específicamente, si un usuario pierde la contraseña de su billetera, no existe una autoridad o mecanismo que permita su recuperación. En este sentido, la CAB no brindó detalles sobre el procedimiento para desbloquear la wallet.

El caso, en detalle

Según reconstruyó The Irish Times, la billetera era una de las 12 carteras virtuales que la policía de Irlanda incautó a Collins en 2019, quien se dedicaba al cultivo y venta de cannabis, y luego invertía parte de sus ganancias en bitcoin. En aquel entonces, las wallets estaban valuadas en 53 millones de euros.

La decisión de Collins de crear 12 billeteras no fue casual: a medida que el valor de bitcoin aumentaba, el criminal optó por repartir su creciente patrimonio en distintas cuentas. Luego, guardó las claves correspondientes en un documento que escondió dentro de una funda de caña de pescar, en una de sus propiedades alquiladas en Galway, una ciudad ubicada en la costa oeste de Irlanda. Tras ser arrestado, Collins negó haber vuelto a ver la funda de caña de pescar.

En 2020, Collins entregó al Estado un conjunto de bienes valuados en 1,2 millones de euros, que procedían de actividades ilegales, como una casa rodante, un barco de pesca y 1 millón de euros en bitcoin. En ese caso, sí contaba con las claves de acceso.

Respecto a las 12 billeteras, las autoridades decidieron mantener los activos bajo la idea de que las nuevas tecnologías permitirían desbloquear las cuentas. A lo largo de los años, el valor de los bitcoins alcanzó los 360 millones de euros.